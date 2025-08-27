Η λαμπρή αυλαία ενός εμβληματικού supercar

Συνώνυμο με την αγωνιστική κληρονομιά και την τεχνολογική υπεροχή, το Ford GT Mk IV περνάει στην τρίτη και τελευταία φάση της -πολύ περιορισμένης- παραγωγής του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ford Performance, η οποία σε συνεργασία με την Multimatic Motorsports εξέλιξε το συναρπαστικό χειροποίητο supercar πίστας των 820+ ίππων και του 1,8 εκατ. δολαρίων.

Το Ford GT Mk IV είναι κάτι παραπάνω από μια έκδοση περιορισμένης παραγωγής με κορυφαίες επιδόσεις και ανάλογα δυναμικά χαρακτηριστικά για την πίστα. Είναι ένα σύμβολο για την αγωνιστική κληρονομιά και την τεχνολογική υπεροχή της Ford στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ωστόσο η Ford Performance ανακοίνωσε την έναρξη της τρίτης – και τελευταίας – φάσης παραγωγής του εμβληματικού Ford GT Mk IV, με την αυτή τη νέα και τελευταία σειρά μοντέλων να σηματοδοτήσει το «τέλος εποχής» του θρυλικού χειροποίητου σπορ αυτοκινήτου.

Μόλις 67 είναι τα αντίτυπα του Ford GT Mk IV που αποφασίστηκε εξ΄ αρχής να κατασκευαστούν, με τον αριθμό να τιμά τη χρονιά που το πρώτο Mk IV κέρδισε στις 24 Ώρες του Le Mans. Η πλειονότητα έχει ήδη παραδοθεί και έτσι το Ford GT Mk IV είναι πλέον διαθέσιμο σε ελάχιστους νέους ιδιοκτήτες, που θα μπορέσουν να καταβάλουν περί τα δύο εκατ. δολάρια…

Κατασκευασμένο σε στενή συνεργασία με την Multimatic Motorsports – τον εδώ και χρόνια εταίρο της Ford Performance στους αγώνες GT - το Ford GT Mk IV διαθέτει τεχνολογία αιχμής που ξεπερνά αυτή των περισσότερων αγωνιστικών οχημάτων, καθώς και απίστευτες δυνατότητες εντός πίστας. Έτσι, το εμβληματικό Ford GT Mk IV αποκτά συλλεκτικό χαρακτήρα, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα αυτοκίνητο που επέτρεψε τόσο στους μηχανικούς της Ford όσο και σε εκείνους της Multimatic Motorsports να κατασκευάσουν ένα supercar πίστας χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλουν οι κανονισμοί στα αγωνιστικά αυτοκίνητα ή οι απαιτήσεις των αυτοκινήτων δρόμου.

Η εξέλιξη του Ford GT Mk IV βασίστηκε στα αγωνιστικά Ford GT που κατέκτησαν την πρώτη και τρίτη θέση στις 24 Ώρες του Le Mans το 2016, διαθέτοντας ένα εντελώς νέο αμάξωμα, σύστημα μετάδοσης κίνησης και ανάρτηση - όλα ειδικά διαμορφωμένα ώστε να αποδίδουν το μέγιστο σε οποιοδήποτε track day, τις οργανωμένες εκδηλώσεις όπου οδηγοί έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν μέσα σε πίστα αγώνων, χωρίς να πρόκειται για κανονικό αγώνα.

Το Ford GT Mk IV κινείται από ένα V6 Ecoboost κινητήρα 3,8 λίτρων με δύο turbo που αποδίδει πλέον 820+ ίππους. Η «καρδιά» της τελικής σειράς κατασκευή του μοντέλου κατασκευάζεται από την Roush-Yates Engines και στέλνει τη δύναμη στους πίσω τροχούς μέσω ενός κιβωτίου με 6 σχέσεις και paddles για τη σειριακή εναλλαγή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κιβώτιο συνεργάζεται με έναν ακόμα πιο προηγμένο συμπλέκτη σε σχέση με τον αντίστοιχο που είχαν στη διάθεσή τους οι οδηγοί που κέρδισαν στο Le Mans. Το δε πλαίσιο από ανθρακονήματα είναι κοινό με τα αγωνιστικά Ford GT και το Ford GT Mk II, διαθέτοντας ωστόσο ένα εξειδικευμένο άνω κλωβό ασφαλείας (rollcage), που είναι μοναδικός για το GT Mk IV.

Από την άλλη, τα αμορτισέρ Multimatic Adaptive Spool Valve, είναι ειδικά προσαρμοσμένα στην πιο προηγμένη ανάρτηση του αυτοκινήτουκαι μπορούν να ρυθμιστούν από τον ίδιο τον οδηγό μέσα από το cockpit κατά τη διάρκεια της οδήγησης του οχήματος σε οποιαδήποτε πίστα. Σε συνδυασμό με την κορυφαία αεροδυναμική -παράγονται πάνω από 1.088 κιλά κάθετης δύναμης στα 240 km/h- το Ford GT Mk IV μπορεί να αναπτύξει στις στροφές πάνω από 3g δίνοντας τη δυνατότητα στη Ford Performance να ισχυρίζεται πως η τελευταία αυτή έκδοση είναι πιο γρήγορη ανά γύρο στην ίδια πίστα στα χέρια μη επαγγελματιών οδηγών από ότι το αρχικό αγωνιστικό αυτοκίνητο Ford GT GTLM με τους εργοστασιακούς οδηγούς πίσω από το τιμόνι! Μέχρι και αυτή τη στιγμή, ένας εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός αντιτύπων του θρυλικού Ford GT MK IV είναι διαθέσιμος. Μάλιστα, τα οχήματα αυτά μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με συγκεκριμένα αιτήματα των δυνητικών αγοραστών.

Σε κάθε περίπτωση, η Ford Performance και η Multimatic μέσω του προγράμματος Multimatic On Track έχουν δημιουργήσει μια μοναδική εμπειρία πελάτη, που θα έχει την ευκαιρία να βιώσει ένα άτυπο shakedown του δικού του GT Mk IV από τον οδηγό εξέλιξης της εταιρείας Scott Maxwell, πριν από τη δυνατότητα να το οδηγήσουν με την βοήθεια πλοηγού οχήματος, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το νέο τους… παιχνίδι. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, όλοι οι ιδιοκτήτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν μια εξατομικευμένη καθοδήγηση εντός πίστας από το ρόστερ των επαγγελματιών οδηγών των Ford Performance και Multimatic Motorsport. Την επόμενη μέρα, το Ford GT Mk IV κάθε ιδιοκτήτη θα ελεγχθεί διεξοδικά και θα προετοιμαστεί για την επόμενη εμπειρία του στην πίστα.

«Η ομάδα μας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παραγωγή του GT Mk IV. Θα λυπηθούμε όταν να δούμε το τελευταίο αντίτυπό του να κατασκευάζεται, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε χαρούμενοι που γνωρίζουμε ότι θα αποκτηθεί από έναν πολύ ενθουσιασμένο πελάτη» δήλωσε ο Mark Rushbrook, Global Director, Ford Performance.

Αιτήματα σχετικά με το Ford GT Mk IV γίνονται δεκτά έως τις 15 Οκτωβρίου. Αν σας περισσεύουν σχεδόν 2 εκατ. δολάρια και στο αίμα σας κυλάει βενζίνη, μπορείτε να παραγγείλετε το δικό σας κάνοντας κλικ εδώ.