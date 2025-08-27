Ποια καινούρια μάρκα προσφέρει τώρα άτοκη χρηματοδότηση;

Η ελληνική αντιπροσωπεία της κινεζικής Omoda & Jaecoo προσφέρει πλέον χρηματοδότηση με 0% επιτόκιο, καθιστώντας την απόκτηση ενός νέου μοντέλου Omoda ή Jaecoo πιο εύκολη και προσιτή από ποτέ.

Ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με 0% επιτόκιο παρουσίασε η O&J Automotive Ελλάς (μέλος του Emil Frey Group και αδελφή εταιρεία της Star Automotive Ελλάς που φέρνει τα αυτοκίνητα της Mercedes-Benz και της smart στη χώρα μας), η εισαγωγική εταιρεία των κινεζικών μοντέλων Omoda & Jaecoo, τα οποία προσφέρονται με 7 χρόνια εγγύηση (8 χρόνια για την μπαταρία).

Οι όροι του προγράμματος, που αφορά όλα τα μοντέλα της Omoda & Jaecoo, είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί, καθώς προβλέπεται μικρή προκαταβολή (35%), διάρκεια αποπληρωμής που κυμαίνεται από 12 έως και 60 μήνες, 0% επιτόκιο πελάτη (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/75) και σταθερές μηνιαίες δόσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε αγοραστή.

Στα θετικά του προγράμματος είναι τόσο τα χαμηλά διαχειριστικά έξοδα (280 ευρώ), όσο και ο συνδυασμός με προϊόν Ασφάλισης Αυτοκινήτου Star Insurance, καθώς και με Ασφάλιση Προστασίας Δανείου. Η τελευταία προστατεύει τους οικείους σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος, αναλαμβάνοντας την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ανεξόφλητου κεφαλαίου. Η χρηματοδότηση παρέχεται από τη Santander Consumer Finance, κατόπιν θετικής αξιολόγησης και για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να σχεδιάσετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει, μπορείτε να επισκεφθείτε το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Omoda & Jaecoo και να μιλήσετε με τον Σύμβουλο Πώλησης που θα διαμορφώσει μαζί σας την πρόταση που καλύπτει τις προσωπικές σας ανάγκες. Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της Omoda & Jaecoo.