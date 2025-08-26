Ένας… ενοχλητικός αντίπαλος

Η Geely μας συστήνεται στην Ελλάδα με το πολύ προσεγμένο από κάθε άποψη ηλεκτρικό SUV Geely EX5, το οποίο έχει όλα τα προσόντα και μια κορυφαία σχέση τιμής-αξίας, ώστε να φέρει σε δύσκολη θέση τον ανταγωνισμό του.

Πριν όμως πούμε οτιδήποτε σε σχέση με το.. ποιόν του EX5 οφείλουμε να θυμίσουμε, για όσους δεν το γνωρίζουν, πως ο κινεζικός όμιλος «Geely Holdings», που μεταξύ άλλων ελέγχει τη Volvo και τη Lotus, ήταν ο Νο 9 κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο για το 2024 με παραγωγή 3.336.534 οχημάτων. Σχεδόν τα μισά από αυτά να έχουν βγει από τα εργοστάσια του ομίλου ως προϊόντας της Geely Auto, η οποία πλέον μπήκε στην ελληνική αγορά ως ξεχωριστή μάρκα με τη νεοσύστατη εταιρία GEO Mobility Hellas να είναι αυτή που εισάγει επίσημα τα κινέζικα αυτοκίνητα, κάνοντας αρχή με το αμιγώς ηλεκτρικό EX5.

Έχοντας οδηγήσει τώρα το Geely EX5, αυτό στο οποίο θέλεις πρώτα απ’ όλα να αναφερθείς είναι η εξαιρετική ανάρτηση που διαθέτει, τις αρετές της οποίας δεν αργεί κανείς να αντιληφθεί στην καθημερινότητα της Αθήνας ή της οποιασδήποτε πόλης, τόσο ως οδηγός όσο και ως επιβάτης. Αυτή λοιπόν η ανεξάρτητη σε όλους τροχούς (με πολλαπλούς συνδέσμους πίσω) ανάρτηση του EX5 αντιμετωπίζει εντυπωσιακά τις αντιξοότητες της ελληνικής ασφάλτου καταφέρνοντας να… ισοπεδώνει τα πάντα και να εξασφαλίζει μια εξαιρετική ποιότητα κύλισης, κάτι που το επιβεβαιώνεις όσο περισσότερο οδηγείς το κινέζικο ηλεκτρικό SUV. Ταυτόχρονα η σχεδόν παντελής παρουσία εξωτερικών και αεροδυναμικών θορύβων είναι αυτή που ενισχύει την σχεδόν premium ποιότητα κύλισης που προσφέρει αυτό το αυτοκίνητο.

Από κει και πέρα την σκυτάλη παραλαμβάνουν τα υψηλής ποιότητας υλικά κατασκευής που σε περιβάλλουν στο ευρύχωρο σαλόνι του και που βέβαια έρχονται να διαμορφώσουν αυτό που η Geely προβάλλει ως premium χαρακτήρα των μοντέλων της. Και είναι αλήθεια πως με μοναδική παραφωνία την σκληρή επιφάνεια στο πάνω μέρος του ταμπλό, η συνολική αίσθηση που εισπράττεις είναι αυτή της υψηλής ποιότητας. Η ελληνική αντιπροσωπεία κάνει λόγο για premium ποιότητα και παρόλο που δεν είμαστε βέβαιοι ότι το EX5 μπορεί να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τους καθιερωμένους Γερμανούς κατασκευαστές, είναι βέβαιο πως έχουμε να κάνουμε με κάτι τελικά πραγματικά ποιοτικό, στοιχείο που επιβεβαιώνεται και από την αίσθηση της στιβαρότητας που εμπνέει το αυτοκίνητο.

Σημειώστε ότι το Geely EX5 «πατάει» στην πλατφόρμα GEA (Global Intelligent New Energy Architecture), η οποία αναπτύχθηκε πρόσφατα με αρχιτεκτονική 400V και χρησιμοποιείται μόνο από τη Geely. Το design δεν μπορείς να πεις ότι είναι ότι πιο προχωρημένο έχεις συναντήσει, είναι όμως όχι απλώς αποδεκτό αλλά και ευχάριστο διαθέτοντας στοιχεία τα που αρμόζουν σε ένα μοντέρνο ηλεκτρικό SUV, όπως για παράδειγμα οι “pop-up” (κρυφές) χειρολαβές. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που το νέο μοντέλο έχει καταφέρει να αποσπάσει και αρκετές διακρίσεις στον τομέα της σχεδίασης (γερμανικό Red Dot Design Award, ιταλικό A’ Design Award, αμερικανικό Διεθνές Χρυσό Βραβείο Σχεδιασμού IDA).

Σημειώστε δε ότι το πεντάθυρο αμάξωμα διακρίνεται επίσης για την καλή αεροδυναμική του: O συντελεστής Cd στο 0,269 είναι μια πολύ καλή επίδοση, η οποία έχει και πρακτικό αντίκτυπο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τόσο στον περιορισμό του αεροδυναμικού θορύβου, όσο και στη συγκράτηση της κατανάλωσης ενέργειας και την αυτονομία του ΕΧ5. Έχοντας δε μήκος 4.615 mm, πλάτος 1.901 mm και ύψος 1.670 mm το Geely EX5 προσφέρει χώρους που είναι “αρχοντικοί” (εμπρός και πίσω) με το SUV της Geely να εκμεταλλεύεται στο έπακρο το μεγάλο μεταξόνιο των 2.750 mm, το επίπεδο πάτωμα και το αυξημένο πλάτος του αμαξώματος. Σημειώστε ότι η πλάτη του πίσω καθίσματος ρυθμίζεται σε 2 θέσεις, ενώ το κάθισμα του συνοδηγού μπροστά έχει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο υποπόδιο τύπου… ξαπλώστρας (αυτό όμως είναι αλήθεια ότι περιορίζει τη δυνατότητα ρύθμισης του καθίσματος σε ύψος).

Υπάρχουν διάσπαρτοι 33 αποθηκευτικοί χώροι, καθώς και ένα κρυφό συρτάρι χωρητικότητας 14 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα. Ωστόσο, ο χώρος αποσκευών περιμέναμε να είναι μεγαλύτερος μιας και με χωρητικότητα 410 λίτρων μπορεί να μην είναι μικρός με απόλυτα κριτήρια, είναι όμως σχετικά μέτριος για τα δεδομένα της κατηγορίας. Πάντως οφείλουμε να σημειώσουμε υπάρχει και «υποστήριξη» από άλλα 51 λίτρα που κρύβονται κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ (χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει τα καλώδια φόρτισης και άλλα αντικείμενα) ενώ με αναδιπλωμένα καθίσματα η μεταφορική ικανότητα αυξάνεται στα 1.877 λίτρα.

Ο δε εξοπλισμός στην έκδοση Tech του μοντέλου δοκιμής είναι εντυπωσιακός με στάνταρ μεταξύ άλλων Head Up Display, 6 είδη μασάζ στο κάθισμα και ηχοσύστημα με 1.000 W και 16 ηχεία. Τα κλιματιζόμενα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα και η οθόνη αφής των 15,4 ιντσών είναι στάνταρ, όπως και πολλά ακόμα στοιχεία, από τη βασική έκδοση Pro. Σημειώνουμε πάντως ότι οι διακόπτες των ηλεκτρικών παραθύρων απαιτούν κάποια εξοικείωση – δεν είναι ότι πιο βολικό υπάρχει.

Η κορυφαία άνεση που περιγράψαμε προηγουμένως, μπορεί ενδεχομένως σε πρώτη φάση να δημιουργήσει την εντύπωση πως το EX5 είναι υπερβολικά μαλακό και δεν έχει τόσο καλό κράτημα, ωστόσο στην πράξη με έναν τρόπο αυτό διαψεύδεται όταν αποφασίσεις να κινηθείς σβέλτα. Η αλήθεια είναι πως ίσως και να θέλαμε λίγο πιο σφιχτή την ανάρτηση, πάντως το αυτοκίνητο δεν είναι καθόλου κακό, στρίβει με ασφάλεια, ενώ το γεγονός ότι το τιμόνι βαραίνει στις στροφές από μόνο του σου αυξάνει την αυτοπεποίθηση του οδηγού.

Να πούμε επίσης ότι το Geely EX5 είναι φορτωμένο με ένα μεγάλο πλήθος από ηλεκτρονικά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού τα οποία προφανώς και ανεβάζουν το προσφερόμενο επίπεδο ασφάλειας. Έτσι κι αλλιώς πάντως το αυτοκίνητο δεν έχει σπορ φιλοδοξίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι γρήγορο και έχει και ότι δεν διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ηλεκτροκίνηση, δηλαδή και την άμεση διαθεσιμότητα της ροπής, αλλά και την ευκολία της οδήγησης ενός αυτόματου αυτοκινήτου. Σημειώστε ότι ο ηλεκτροκινητήρας είναι τοποθετημένος μπροστά και αποδίδει 218 ίππους και 320 Nm ροπής.

Στην καθημερινή οδήγηση και με την επιλογή “normal”, που είναι το ένα από τα τρία drive modes που έχει στην διάθεσή του ο οδηγός, η απόκριση στο πεντάλ ισχύος δεν ενθουσιάζει είναι αλήθεια, ωστόσο αλλάζοντας στη “sport” ρύθμιση αμέσως νιώθεις καλύτερα, καταλαβαίνεις ότι το αυτοκίνητο «ακούει» πιο πολύ και κινείσαι σίγουρα πιο σβέλτα. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν ότι το Geely EX5 είναι σβέλτο (η Geely υπόσχεται 0-100 km/h σε 6,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 175 km/h), όντας ταυτόχρονα και ένα από τα πλέον οικονομικά μοντέλα αυτής της κατηγορίας, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αντανακλάται στην αυτονομία του.

Κάπου εδώ οφείλουμε να αναφέρουμε την LFP μπαταρία (lithium‑iron‑phosphate) των 60,22 kWh τεχνολογίας «Short Blade» για την οποία η Geely υπόσχεται μεγάλη αντοχή για πάνω από 3.5000 κύκλους φόρτισης που αντιστοιχούν σε περίπου 1.000.000 km. Η θεωρητική μέση αυτονομία είναι 430 km, αλλά περί τα 350 km είναι αυτό που έχεις σε πραγματικές συνθήκες (στην πόλη ξεπερνάς τα τα 420 km).

Σε ταχυφορτιστή DC η διαδικασία φόρτισης από το 10 στο 80% διαρκεί περίπου 30 λεπτά παρόλο που η ισχύς φόρτισης δεν είναι κάτι ιδιαίτερο (έως 100 kW), ενώ η φόρτιση AC σε wallbox 11 kW διαρκεί περίπου 6 ώρες. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι υποστηρίζεται και λειτουργία V2L για παροχή ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές έως 3,3 kW.

Εν κατακλείδι θα λέγαμε ότι το Geely EX5 αποδεικνύεται ένα σύγχρονο ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει υψηλή ποιότητα, χώρους και πρακτικότητα, high tech εξοπλισμό, ικανοποιητική αυτονομία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και μοντέρνα σχεδίαση με μια πολύ ανταγωνιστική τιμή. Σημειώστε δε ότι για τα πρώτα 100 αυτοκίνητα υπάρχει η προσφορά Freedom Βonus, η οποία περιλαμβάνει όφελος 2.000 ευρώ, οπότε σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ την αρχική τιμή του Geely EX5 διαμορφώνεται στα 29.990 ευρώ.

Εναλλακτικά, το Freedon Value εξασφαλίζει 6 χρόνια δωρεάν σέρβις, 1 χρόνο δωρεάν φόρτιση, εγγύηση μπαταρίας 200.000 χιλιομέτρων και 6 χρόνια δωρεάν Geely app (για απομακρυσμένο έλεγχο του αυτοκινήτου, με πληροφορίες κατανάλωσης, αυτονομίας, κλιματιστικό καμπίνας και ειδοποιήσεις συντήρησης).

Μια ακόμα επιλογή έχει να κάνει με τo Freedom Finance που εξασφαλίζει μηδενικό επιτόκιο για 60 μήνες και δόση που ξεκινά από 254 ευρώ το μήνα, και με 3,9% επιτόκιο για 72 μήνες και με μηνιαία δόση 397 ευρώ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτροκινητήρας Σύγχρονος, μόνιμου μαγνήτη

Ισχύς 218 PS

Ροπή 320 Nm

0-100 km/h 6,9’’

Ταχύτητα (km/h) 175

Κατανάλωση 15,8 kWh/100 km

Εκπομπές CO2 0

ΜxΠxΥ (mm) 4615x1901x1670

Μεταξόνιο 2750 mm

Βάρος 1790 kg

Πόρτμπαγκάζ 410+51 λίτρα

Τιμή €29.900*

*(με επιδότηση και Freedom Bonus)