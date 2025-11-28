Ο Πιτ Χέγκσεθ στην Αθήνα - Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη συνεργασία με την Ελλάδα

Με φόντο την αναμενόμενη ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα και τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου, ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ και υπουργός Πολέμου (όπως μετονομάστηκε το υπ. Άμυνας), Πιτ Χέγκσεθ, επισκέπτεται την Αθήνα το επόμενο διάστημα, εκτός απροόπτου. Ήδη έχει υπάρξει σχετική επικοινωνία της πρέσβεως Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και του κορυφαίου υπουργού.

Η επίσκεψη του κ. Χέγκσεθ συμπίπτει με την αναμενόμενη ανανέωση της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Πρόκειται για ακόμα μία έμπρακτη στήριξη της χώρας μας από την Ουάσιγκτον τη στιγμή που υπάρχει γεωπολιτική αστάθεια. Έως σήμερα η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση που ενισχύεται συνεχώς. Η συμφωνία αυτή προβλέπει τη διεύρυνση της συνεργασίας μέσω της αύξησης της παρουσίας και δραστηριότητας των αμερικανικών δυνάμεων σε ελληνικές βάσεις, όπως η Λάρισα, το Στεφανοβίκειο και η Αλεξανδρούπολη. Στόχος είναι η περιφρούρηση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και η αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ατζέντα των συζητήσεων βρίσκονται και η ανανέωση του εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, με νέες προσθήκες τελευταίας τεχνολογίας, καθώς η χώρα μας βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του στρατού.

Σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, στην παρούσα φάση και έως τις ενδιάμεσες εκλογές δεν βρίσκονται στην ατζέντα της αμερικανικής διοίκησης, με τις εξελίξεις ενδεχομένως να τρέξουν μετά τις αμερικανικές εκλογές.

Σε ιστορικά υψηλό επίπεδο οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ

Με την άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, για πρώτη φορά υπήρξε μαζική απόβαση στελεχών πρώτης γραμμής της αμερικανικής κυβέρνησης και κορυφαίων υπουργών. Πρόκειται για ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στην κυβέρνηση, η οποία είχε μεθοδικά και οργανωμένα «δουλευτεί» από τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ το προηγούμενο διάστημα.

Κόντρα σε όσους ατυχώς πόνταραν πως η κα. Γκίλφοϊλ δεν θα κινηθεί θεσμικά και «έβλεπαν» απόσταση μεταξύ της κυβέρνησης και της προεδρίας Τραμπ, η επίσκεψη του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ έρχεται τη στιγμή που η συνεργασία των δύο κρατών βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο και θα ενισχύσει τους αμυντικούς δεσμούς για την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανανέωση της αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών έπεται της επιλογής της Ελλάδας ως ενεργειακό hub για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, όπως απέδειξαν τα πρόσφατα deals που ανακοινώθηκαν στην Αθήνα. Για αυτόν ακριβώς το λόγο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ελλάδα αποκτά σημαντικό ρόλο ενεργειακά και στρατιωτικά στην Ανατολική Μεσόγειο, στέλνοντας τα ανάλογα μηνύματα στην Άγκυρα.

Σε πρώτο πλάνο τα λιμάνια

Στην κορυφή της ατζέντας της δραστήριας πρέσβεως των ΗΠΑ βρίσκεται η αντιστροφή της κινεζικής και ρωσικής επέκτασης στις υποδομές της χώρας μας. Σε αυτήν τη φάση προέχει το project στην Ελευσίνα, όπου θα δημιουργηθεί λιμένας για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και στρατιωτικού υλικού.

Άλλωστε, με δημόσιες παρεμβάσεις η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε με το «καλημέρα» μήνυμα στο Πεκίνο, με την πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα να αντιδρά κάπως άτσαλα, δείχνοντας τον εκνευρισμό της για τις εξελίξεις με το λιμάνι της Ελευσίνας.

Το πεδίο δραστηριότητας της Onex αναμένεται να διευρυνθεί προκειμένου να γίνει αμυντικό, εμπορικό και ενεργειακό hub στην Ελευσίνα. Η παραχώρηση των 400 στρεμμάτων για τις λιμενικές εργασίες θα γίνει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Η Onex θα κατέβει για τη διαχείριση του λιμένα, ενώ στο έργο δεν αποκλείεται να συμμετάσχει και η Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα (DFC). Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν το συνολικό κόστος της επένδυσης για το λιμάνι στην Ελευσίνα να προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Μένει να φανεί αν στο μέλλον η «μάχη» των λιμανιών μεταφερθεί και στη Θεσσαλονίκη με κατασκευή logistics hub δίπλα από τον ΟΛΘ, που θα αποβλέπει στη μεταφορά προϊόντων από τη Βόρεια Ελλάδα στην Ευρώπη. Άλλωστε, για στρατιωτικό υλικό και ενέργεια χρησιμοποιείται ήδη το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε κάθε περίπτωση την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να βρεθεί στη συμπρωτεύουσα.

Όλα δείχνουν ότι η χώρα μας αποκτά ξανά σημαντικό ρόλο και προσελκύει το αμερικανικό ενδιαφέρον με επενδύσεις κεφαλαίων, κάτι που πιστοποιεί το γεγονός πως κλιμάκια της DFC σκανάρουν την εγχώρια αγορά και στελέχη της βρίσκονται συχνά στην Αθήνα. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε σημαντικό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο, επιβραβεύοντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική.