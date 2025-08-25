Μισός αιώνας τεχνολογίας από μια εταιρία που γιορτάζει

Εβδομήντα πέντε χρόνια ιστορίας, - και ταυτοχρόνως μισό αιώνα λειτουργίας του Τεχνικού της Κέντρου στο οποίο έχουν σχεδιαστεί και εξελιχθεί περισσότερα από 950 πρωτότυπα και θρυλικά μοντέλα της - συμπληρώνει φέτος η Seat.

Το Τεχνικό Κέντρο της SEAT συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας, αποτελώντας την ερευνητική και τεχνολογική καρδιά της ισπανικής φίρμας, η οποία με τη σειρά της κλείνει 75 χρόνια ιστορίας.

«Αυτή η διπλή επέτειος αποτελεί ορόσημο, που υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευσή μας για πρόοδο, ταλέντο και όραμα για το μέλλον» δήλωσε ο Dr. Werner Tietz, SEAT S.A. Executive Vice-President Research & Development.

Από την ίδρυσή του το 1975, το Τεχνικό Κέντρο της SEAT έχει σχεδιάσει και εξελίξει πάνω από 950 πρωτότυπα και μοντέλα της εταιρίας που άφησαν εποχή. To πρώτο μοντέλο που εξελίχθηκε εξ’ ολοκλήρου στο Τεχνικό Κέντρο σηματοδοτώντας και την έναρξη της λειτουργίας του το 1975 ήταν το SEAT 1200 Sport, γνωστό ως «Bocanegra». Αυτό έμεινε στην ιστορία χάρη στον μοναδικό μαύρο προφυλακτήρα από αφρό πολυουρεθάνης, ο οποίος του χάρισε το διάσημο ψευδώνυμό του.

Η ανάπτυξη του «Bocanegra» ακολουθήθηκε από θρυλικά μοντέλα όπως τα Ibiza, Toledo και Leon. Η ενσωμάτωση στον Όμιλο Volkswagen το 1986, και αργότερα στον όμιλο Audi-Lamborghini το 2002, έδωσε στο Τεχνικό Κέντρο την απαραίτητη δύναμη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επέκτασή του. Το άνοιγμα του Κέντρου Σχεδιασμού και του Κέντρου Ανάπτυξης Πρωτοτύπων το 2007, κατέστησε δυνατή τη συγκέντρωση όλων των σταδίων της δημιουργικής και τεχνικής διαδικασίας στο Martorell: από την πρώτη κιόλας γραμμή -που σχεδιάζει ένας σχεδιαστής- έως την τελική επικύρωση πριν την παραγωγή.

Το 2020 έδειξε την άφιξη ενός άλλου εμβληματικού μοντέλου, του CUPRA Formentor. To πρώτο μοντέλο -και best selling αυτοκίνητο- που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε αποκλειστικά από τη μάρκα.

Το 2021, το CUPRA Born, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της CUPRA, ήταν η αιχμή του δόρατος της ηλεκτροκίνησης για την ισπανική εταιρία. Την ίδια χρονιά, το Τεχνικό Κέντρο επεκτάθηκε με το Test Center Energy, ένα μοναδικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης μπαταριών στη νότια Ευρώπη. Η εταιρεία συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο με το εργοστάσιο συναρμολόγησης συστημάτων μπαταριών με επένδυση 300 εκατ. ευρώ.

Μια από τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκε στο Τεχνικό Κέντρο είναι και η plug-in υβριδική e-Hybrid της CUPRA για την οποία μπορείς να διαβάσεις λεπτομέρειες κάνοντας κλικ εδώ.

Αυτή τη στιγμή, ως προηγμένος κόμβος καινοτομίας το Τεχνικό Κέντρο της ισπανικής φίρμας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του αστικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου (σ.σ. CUPRA Raval). Από τις 310.000 προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024 για την επικύρωση πτυχών όπως αεροδυναμική, ασφάλεια, ακουστική κ.λπ., οι 220.000 αντιστοιχούσαν στην γκάμα των ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων.

«Έχοντας την εποπτεία της ανάπτυξης των ηλεκτρικών αστικών αυτοκινήτων, βλέπω την εμπιστοσύνη του Ομίλου Volkswagen στους ανθρώπους μας και στις δυνατότητές μας», σχολίασε σχετικά ο Δρ. Werner Tietz. Μια εμπιστοσύνη 5 δεκαετιών.

Μέσα σε 50 χρόνια, το Τεχνικό Κέντρο της SEAT έχει φιλοξενήσει 34.000 επαγγελματίες, ενώ οι εγκαταστάσεις του έχουν επεκταθεί από 16.000 σε 200.000 τετραγωνικά μέτρα. Έχουν κατατεθεί 359 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πραγματοποιηθεί πάνω από 35 εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών σε ακραίες συνθήκες. Στις πρώτες μέρες του Τεχνικού Κέντρου, οι 211 υπάλληλοί του άπλωναν μεγάλα ρολά χαρτιού σε ένα τραπέζι και σχεδίαζαν με το χέρι τα πρώτα σκίτσα ενός μοντέλου. Οι αναπαραγωγές σε πλήρη κλίμακα, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του σκελετού ενός πρωτότυπου, γίνονταν με γύψο, ενώ τα ακουστικά τεστ πραγματοποιούνταν σε ένα δωμάτιο με τοίχους, που ήταν καλυμμένοι με αφρό.

Σήμερα περί τα 1000 άτομα, ανάμεσά τους μηχανικοί, σχεδιαστές, αεροδυναμιστές και ειδικοί στην ακουστική, εργάζονται με 3D σχέδια, με σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας και με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. «Η μεγαλύτερη εξέλιξη ήταν η ποικιλία τεχνολογιών που η ομάδα μας έπρεπε να διαχειριστεί» είπε ο Josep Bons, Director - User Experience & Interior Engineering.

O γύψος έδωσε τη θέση του στον πηλό και τα ακουστικά τεστ διεξάγονται σε έναν θάλαμο με τεχνολογία ‘box in box’. Ένα εσωτερικό δωμάτιο κατασκευασμένο μέσα σε ένα μεγαλύτερο εξωτερικό δωμάτιο, όπου στρώματα χάλυβα και σκυροδέματος, απομονώνουν περισσότερο από το 95% των εξωτερικών ήχων και δονήσεων. Στο εσωτερικό, τα παλιά μικρόφωνα έχουν δώσει τη θέση τους σε ψεύτικες κεφαλές που προσομοιώνουν την ανθρώπινη αντίληψη, αποτυπώνοντας κάθε ακουστική απόχρωση.

Δες την εξέλιξη του Τεχνικού Κέντρου σε αυτά τα 50 χρόνια κάνοντας κλικ σε αυτό εδώ το βίντεο.