Ποιος είναι ο «δυνατός» dealer που εντάχθηκε στο δίκτυο της Toyota;

Η Ισμαήλος Μ.Α.Ε., ένας διαχρονικά αξιόπιστος συνεργάτης στον κλάδο της αυτοκίνησης, εντάχθηκε στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων της Toyota Ηellas. Με αυτόν τον τρόπο η εισαγωγική εταιρεία των ιαπωνικών αυτοκινήτων Toyota -μέλος του Ομίλου Εταιρειών Inchcape plc- ενισχύει την παρουσία της στην Αττική και συγκεκριμένα στα Νότια Προάστεια.

Ειδικότερα, η Ισμαήλος Μ.Α.Ε αναλαμβάνει την διαχείριση νέας καθετοποιημένης Έκθεσης Toyota στα Νότια Προάστια, με τη λειτουργία της να έχει ξεκινήσει ήδη από την 1η Αυγούστου. Με 35 χρόνια εμπειρίας ως Εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Επισκευαστής, η Ισμαήλος Μ.Α.Ε. μοιράζεται με την Toyota το πάθος για την αυτοκίνηση και τις κοινές αξίες ως προς την τεχνογνωσία, τον επαγγελματισμό και τη δέσμευση σε ποιοτική εξυπηρέτηση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Η νέα Έκθεση έχει σχεδιαστεί με βάση τις προδιαγραφές της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Toyota New Retail Concept, για να προσφέρει στους πελάτες του Νότιου Τομέα μια νέα εποχή στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση πελατών.

Με στρατηγικές συνεργασίες όπως αυτή με την Ισμαήλος M.Α.Ε., η Toyota συνεχίζει να εξελίσσει το Δίκτυό της, προσφέροντας υψηλότερα πρότυπα εξυπηρέτησης, καινοτομίας και φροντίδας, με συνέπεια, υπευθυνότητα και προσανατολισμό στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Πρόκειται για τη νέα, ολοκληρωμένη φιλοσοφία σχεδιασμού των Εκθέσεων Toyota, που έχει ως στόχο να προσφέρει μια αναβαθμισμένη, σύγχρονη και φιλική προς τον πελάτη εμπειρία. Με έμφαση στην καινοτομία, την βιωσιμότητα, τη διαφάνεια και την ευρύτερη αποστολή της μάρκας να πάει «Beyond Zero» το New Retail Concept δημιουργεί χώρους που ενσωματώνουν την τεχνολογία και την ανθρώπινη επαφή, αντανακλώντας το όραμα της Toyota για ένα μέλλον όπου η κινητικότητα σέβεται το περιβάλλον και τις ανάγκες των ανθρώπων, και υπηρετώντας την πολυτεχνολογική της στρατηγική, multipath-way, με λύσεις που ταιριάζουν στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε πελάτη.

Μέσα από αυτή την εξέλιξη, η Toyota αναβαθμίζει συνεχώς την ποιότητα υπηρεσιών της, προσφέροντας όχι μόνο προϊόντα αλλά ολοκληρωμένες λύσεις που εμπνέουν εμπιστοσύνη και συνέπεια.



Το New Retail Concept, στο οποίο εντάσσεται και η νέα Έκθεση Νοτίων Προαστίων σε συνεργασία με την Ισμαήλος Μ.Α.Ε., υλοποιείται ήδη δυναμικά στο σύνολο του Δικτύου. Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 24 Εκθέσεις Toyota ανά την Ελλάδα έχουν ανακαινιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νέας εταιρικής ταυτότητας, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία των πελατών και αναβαθμίζοντας κάθε επίσκεψη στις εκθέσεις σε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Η Toyota, με παρουσία στην Ελλάδα από το 1965, αποτελεί μία από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας. Το 1986, η ίδρυση της TOYOTA HELLAS σηματοδότησε την αρχή μιας πορείας που χαρακτηρίζεται από καινοτομία και επιτυχία, διαμορφώνοντας το τοπίο της ελληνικής αγοράς και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών.

Η TOYOTA HELLAS, μέλος του διεθνούς ομίλου Inchcape plc, αντιπροσωπεύει τα προϊόντα της TOYOTA MOTOR CORPORATION στην ελληνική αγορά, παρέχοντας ένα πλήρες δίκτυο πωλήσεων και υποστήριξης. Ο όμιλος Inchcape, με παρουσία σε πάνω από 30 χώρες και πάνω από 14.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς του αυτοκινητοβιομηχανικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εισαγωγής, διανομής, εκμισθώσεων, χρηματοδοτήσεων και ασφαλίσεων.