Aυτό είναι το ασφαλέστερο μεγάλο SUV κατά τον Euro NCAP

‘Ένα μεγάλο ιαπωνικό SUV ανακηρύχθηκε από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP ως το «καλύτερο της κατηγορίας του» με βάση τις επιδόσεις του στις δοκιμές ασφαλείας, καθώς και στο βασικό τους εξοπλισμό. Ποιο είναι αυτό;

Ο ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP, που ιδρύθηκε το 1996 με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων βραβεύει κάθε χρόνο τα αυτοκίνητα με την καλύτερη βαθμολογία απονέμοντας τον τίτλο «Best in Class». Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα ασφαλέστερα οχήματα για τις ανάγκες τους.

Για τον προσδιορισμό του τίτλου «Best in Class», το Euro NCAP υπολογίζει ένα σταθμισμένο άθροισμα βαθμολογιών σε τέσσερις τομείς αξιολόγησης της ασφάλειας: Ενήλικες επιβάτες, παιδιά επιβάτες, πεζοί και υποβοήθηση ασφάλειας. Το σύνολο αυτό χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των αυτοκινήτων. Τα αυτοκίνητα χαρακτηρίζονται ως «καλύτερα της κατηγορίας τους» με βάση τις βαθμολογίες τους, όσον αφορά στον βασικό εξοπλισμό ασφάλειας.

Το νέο Mazda CX-80 ανακηρύχθηκε από το Euro NCAP, στην τελευταία σειρά δοκιμών του, ως το καλύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία των μεγάλων SUV. Ο ανεξάρτητος θεσμός Euro NCAP δοκίμασε συνολικά 44 αυτοκίνητα, με το Mazda CX-80 να αναδεικνύεται ως το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία Large SUV. Το νέο Mazda cx-80 πέτυχε εξαιρετική βαθμολογία 92% στην κατηγορία «Προστασία ενηλίκων», όπως επίσης εξαιρετική ήταν και η βαθμολογία του στις δοκιμές της πλευρικής και πίσω πρόσκρουσης.

Πέτυχε το εντυπωσιακό 88% στην κατηγορία «Προστασία παιδιών», εξασφαλίζοντας υψηλότατο επίπεδο προστασίας για τους μικρούς επιβάτες. Το νέο Mazda CX-80 εξασφάλισε βαθμολογία 84% για τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου, όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες. Επιπλέον, πέτυχε βαθμολογία 79% στην κατηγορία Safety Assist, χάρη στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ασφάλειας που χρησιμοποιούνται στο μεγάλο SUV της Mazda.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις του Mazda CX-80 σε θέματα ασφάλειας συμπληρώνονται από την άνεση, την ευκολία και την ευελιξία του, καθιστώντας το ένα ξεχωριστό μοντέλο στην κατηγορία των επταθέσιων SUV. Κατασκευασμένο στην Ιαπωνία, το CX-80 είναι η ναυαρχίδα της Μazda που ενσωματώνει απόλυτα τη σχεδιαστική και μηχανολογική φιλοσοφία της ιαπωνικής μάρκας.

Η βαθμολογία των πέντε αστέρων υποστηρίζεται από την κλιμακούμενη αρχιτεκτονική Skyactiv Multi-Solution της Mazda, ενισχύοντας την οδηγική δυναμική με διάταξη με κινητήρα εμπρός, κίνηση στους πίσω τροχούς και τετρακίνηση με ρυθμισμένη με έμφαση στη μεγαλύτερη κατανονή της ροπής στους πίσω τροχούς.

Με τρεις σειρές καθισμάτων, το νέο Mazda CX-80 είναι το πιο ευρύχωρο όχημα στην ευρωπαϊκή γκάμα της Mazda, προσφέροντας άνεση, ευελιξία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγικές επιδόσεις της μάρκας.