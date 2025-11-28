Νοβάρτις: Είναι πολλά τα λεφτά Άρη

Νέα εξέλιξη στη σκευωρία Νοβάρτις. Δεσμεύθηκαν οι καταθέσεις των δύο προστατευόμενων μαρτύρων σε ελβετικές τράπεζες. Και όχι μόνον οι δικές τους, αλλά και των προσώπων στα οποία μετέφεραν μέρος των δικών τους χρημάτων. Ο εισαγγελέας Διαφθοράς κ. Χ. Βουρλιώτης, διαπίστωσε πως είχαν οικονομικό κίνητρο για τα όσα κατέθεσαν στις ΗΠΑ, άρα κακώς τους δόθηκε στην Ελλάδα η ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα.

Στο σημείο αυτό ο Άδωνις Γεωργιάδης, με σχόλιο του, επισήμανε τις ευθύνες της κυρίας Τουλουπάκη, που έδωσε αυτήν την ιδιότητα στους δύο μάρτυρες και έθεσε και το ερώτημα ποια είναι τα τρίτα πρόσωπα στα οποία μεταφέρθηκαν διάφορα ποσά. Να σημειώσω πως ο κ. Δεστεμπασίδης, βρέθηκε με 10 εκατομμύρια στο λογαριασμό του και η κυρία Μαραγγέλη, με 17 εκατομμύρια. Προφανώς, ήταν η αμοιβή τους για τις προσφερθείσες υπηρεσίες στις αμερικανικές Αρχές.

Πριν από μερικούς μήνες είχα θέσει το ερώτημα, για ποιο λόγο δύο άνθρωποι με τόσο μετρητό μπλέχθηκαν σε μια ιστορία στην Ελλάδα από την οποία προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσουν τίποτα παραπάνω; Εκβιάστηκαν; Τους παραπλάνησαν; Τι τέλος πάντων συνέβη; Μετά τη δέσμευση των λογαριασμών τους, υποθέτω πως στο Εφετείο θα ανοίξουν τα στόματά τους και θα δώσουν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα.

Κάθε φορά που έρχεται η σκευωρία Νοβάρτις στο προσκήνιο μου έρχονται στο μυαλό τα παράσιτα της δημοσιογραφίας που με πρωτοσέλιδά τους κάθε τόσο ανήγγειλαν την επικείμενη σύλληψη και προφυλάκιση του Ανδρέα Λοβέρδου, και του Αδώνιδος Γεωργιάδη και πανηγύριζαν όταν ο εισαγγελέας έσπαζε τις θυρίδες του Αντώνη Σαμαρά και του αδερφού του. Μας ενημέρωναν επίσης πως το FBI καταδίωκε τον Άδωνι ο οποίος δεν μπορούσε να επισκεφτεί τις ΗΠΑ διότι θα τον συλλαμβάνανε. Όλα αυτά τα ζούσαμε, τα διαβάζαμε, τα ακούγαμε.

Μάλιστα τα έγραφαν σε πρωτοσέλιδα τους «σοβαρές» και ιστορικές εφημερίδες. Σήμερα όλος αυτός ο εσμός ποιεί την νήσσαν. Όχι μόνον δεn ζήτησε καμιά συγγνώμη από όλους αυτούς που διέσυρε, αλλά βαφτίστηκε στην κολυμπήθρα ενός ψευδεπίγραφου πατριωτικού Σιλωάμ, λειτουργώντας ουσιαστικά ως 5η ρωσική φάλαγγα.

Εξάλλου όλοι τους ήταν οι παραστάτες της δεξιάς συνιστώσας του ΣΥΡΙΖΑ και εκτελούσαν συμβόλαια ηθικής εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων της τότε συγκυβέρνησης. Και όλα αυτά υπό την εκκωφαντική σιωπή ηγετών που αίφνης, τώρα τελευταία, έγιναν λαλίστατοι και… ανησυχούντες.

Φαίνεται πως η σκευωρία Νοβάρτις έχει πολύ «ψωμί» ακόμα. Το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχασε κάποια δεκάδες εκατομμύρια από τις εναρμονισμένες πρακτικές της εταιρείας με χιλιάδες γιατρούς, αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Πολιτικοποίησαν ένα σκάνδαλο και το μετέτρεψαν σε σκευωρία. Δεν ακούμπησαν τους πολλούς που παρανόμησαν και πλούτισαν, αλλά θέλησαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σκάνδαλο για να κερδίσουν τις εκλογές. Το είπαν και μόνοι τους.

Τώρα είναι και πάλι η ευκαιρία αυτή η υπόθεση να πάει «μέχρι τέλους», το θέμα όμως είναι πώς στο τέλος της ημέρας δεν θα πρέπει να υπάρξει καμιά κολυμπήθρα του Σιλωάμ για κανένα. Και για αυτούς που σιώπησαν.