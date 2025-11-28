Δύο από τις πιο «καυτές» επενδυτικές επιλογές του 2025, ο χρυσός και το bitcoin, έχασαν μέρος της ελκυστικότητάς τους τον τελευταίο μήνα, αποδεικνύοντας ότι ο Νοέμβριος ήταν ένας απογοητευτικός μήνας γενικότερα για τις αγορές και όχι μόνο για τις μετοχές.

Στην τελευταία ημέρα συναλλαγών του μήνα, ο χρυσός αντιδρά ανοδικά, με φόντο τη σχεδόν βεβαιότητα των επενδυτών για νέα μείωση επιτοκίων από την Fed στις 10 Δεκεμβρίου, ωστόσο το bitcoin αδυνατεί να αξιοποιήσει το θετικό momentum, εμφανίζοντας σοβαρά σημάδια αδυναμίας μετά από πολύ καιρό.

Το bitcoin επιβεβαιώνει τη φήμη του ως το asset της ακραίας μεταβλητότητας. Από το… Έβερεστ των 126.000 δολαρίων, ο βασιλιάς των crypto έχει υποχωρήσει περίπου κατά 28% σε διάστημα πενήντα ημερών. Παρασύροντας, έτσι, την αγορά των crypto σε μία bear market, η οποία μπορεί να μην έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την αντίστοιχη των μετοχών, ωστόσο δεν παύει να ανησυχεί τους επενδυτές.

Η έξοδος του «έξυπνου χρήματος» τον Νοέμβριο, με τις εκροές από τα bitcoin ETFs να αγγίζουν τα 3,5 δισ. δολάρια, υποδηλώνει ότι θα χρειαστεί μία πειστική βελτίωση των συνθηκών για να δούμε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς δεν υπάρχει διάθεση για ακραίο ρίσκο.

Ο χρυσός, από την πλευρά του, όντας λιγότερο – έως καθόλου - επιρρεπής σε… εκρήξεις μεταβλητότητας, απέχει σήμερα 4,2% από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε στις 20 Οκτωβρίου κοντά στα 4.400 δολάρια. Το πολύτιμο μέταλλο συνεχίζει να εντυπωσιάζει μέσα στο 2025, καθώς τα κέρδη του φέτος ανέρχονται σε 58%, όταν κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2024 η μέση ετήσια απόδοσή του διαμορφώνεται γύρω στο 10%.

Ο χρυσός δείχνει να διαδραματίζει έναν «ειδικό» ρόλο για την πορεία των αγορών. Συνεχίζει να καλπάζει σχεδόν σε παράλληλη πορεία με το ράλι των μετοχών την τελευταία τριετία. Παραμένει ταυτόχρονα, το δημοφιλέστερο ασφαλές καταφύγιο και είναι έτοιμος να δεχθεί νέες εισροές κεφαλαίων στην περίπτωση που υπάρξουν αυξημένοι φόβοι είτε με φόντο κάποια γεωπολιτική αναταραχή, είτε λόγω οικονομικής ύφεσης.

Ποιος είναι όμως ο ειδικός ρόλος του χρυσού;

Από τη μία, το πολύτιμο μέταλλο χρησιμοποιείται από τις κεντρικές τράπεζες που θέλουν να απεξαρτηθούν από το δολάριο. Πρόκειται για μία τάση που έχει επιταχυνθεί στα τελευταία χρόνια. Και ενώ θεωρείται δεδομένο ότι το δολάριο θα διατηρήσει τον κυρίαρχο παγκόσμιο ρόλο του στο εγγύς μέλλον, η… μανία διαφοροποίησης των συναλλαγματικών αποθεμάτων διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό, με «όχημα» τον χρυσό.

Παράλληλα, ο χρυσός ευνοείται από τις μειώσεις των επιτοκίων, σε μία συγκυρία που ορισμένες από τις μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη προσπαθούν να βρουν την ισορροπία μεταξύ της νομισματικής πολιτικής (μειώσεις ή αυξήσεις επιτοκίων) και της δημοσιονομικής πολιτικής (δημόσιες δαπάνες, επιδόματα κλπ).

Σήμερα, βλέπουμε ότι ο χρυσός γίνεται αποδέκτης της αισιοδοξίας για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, μετά τις νέες προβλέψεις των JPMorgan και Goldman Sachs, που θέλουν τον Τζερόμ Πάουελ να ανακοινώνει στις 10 Δεκεμβρίου την τρίτη διαδοχική μείωση των επιτοκίων (85% πιθανότητες μείωσης δίνει το FedWatch Tool).

Δεδομένου δε, ότι τον Μάιο ο, επιφυλακτικός στις μειώσεις, Πάουελ αποχωρεί και τα ηνία θα αναλάβει σίγουρα ένα πρόσωπο που θα συμφωνεί με τον Τραμπ ότι χρειάζονται περισσότερες μειώσεις, όπως ο σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, Κέβιν Χάσετ, η αισιοδοξία ενισχύεται.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι αναλυτές της Bank of America εκτιμούν ότι η θέση «long» στον χρυσό έναντι του ασημιού, θα αποτελέσει ένα από τα βασικά trades του 2026, όπως και στο ευρώ έναντι του δολαρίου. Οι τάσεις του 2026 θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις δυνάμεις που υπαγορεύει η ανάκαμψη «τύπου Κ», τονίζουν οι ίδιοι.

Μία ανάκαμψη κατά την οποία τα υψηλότερα εισοδήματα και συγκεκριμένοι κλάδοι, όπως της τεχνολογίας, κυριαρχούν, ενώ τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα και άλλοι κλάδοι εκτός τεχνολογίας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξαιτίας του πληθωρισμού, του αυξημένου κόστους ενέργειας και της εργασιακής ανασφάλειας.

‘Ένα από τα πιο ασφαλή πονταρίσματα, σύμφωνα με την BofA, για το 2026, είναι ότι η μεταβλητότητα θα αυξηθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη των αγορών, καθώς οι επενδυτές θα αποκτούν καλύτερη εικόνα για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πραγματική οικονομία, για τον πληθωρισμό σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα καθώς και για την κατεύθυνση των επενδυτικών ροών παγκοσμίως. Για το bitcoin, λοιπόν, το 2026 εκτιμάται πως θα είναι και αυτό έτος μεγάλων διακυμάνσεων, ενώ οι περισσότερες προβλέψεις για τον χρυσό κάνουν λόγο για συνέχιση του ράλι.