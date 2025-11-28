Ο Ανδρουλάκης και η στροφή στον Αυριανισμό

Η αγωνία της ακίνητης δημοσκοπικής βελόνας εκτραχύνει τον Νίκο Ανδρουλάκη, επαναφέροντάς τον στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» της αυριανικής πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ. Το λάθος που κάνει είναι πως εκείνο το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Μετακόμισε το 2015 σούμπιτο στον ΣΥΡΙΖΑ και τις διασπάσεις του. Επομένως, ματαίως προσπαθεί να βρει ακροατήριο εκεί.

Θεωρούμε ότι το τωρινό ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά μειλίχιο και ώριμο. Δεν πάσχει από οξεία… αντιμητσοτακίτιδα, όπως το ακροατήριο του ριζοσπαστικού ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι οι όποιες προσπάθειες προσωποποίησης υπαρκτών σκανδάλων όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως μόνο αποτέλεσμα έχουν να συμβάλλουν στην υποβάθμιση του επιπέδου της πολιτικής ζωής.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε χθες ότι ο Γιώργος Ξυλούρης, ή «Φραπές» είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα το σκάνδαλο και ο εμπλεκόμενος είναι υπό την προστασία του πρωθυπουργού.

Προς απόδειξη κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής ένα προ 20ετίας δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας, στο οποίο παρουσιάζεται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ως κουμπάρος του Μανόλη Ξυλούρη, συγγενικού προσώπου του «Φραπέ».

Αν αυτό είναι απόδειξη ανοχής - ή και ενοχής - του νυν πρωθυπουργού στο σκάνδαλο ή προστασίας του εμπλεκόμενου Γιώργου Ξυλούρη, ο σύντεκνος Νίκος ατύχησε. Αντί να διερευνάται το σκάνδαλο και να επιδιώκεται η τιμωρία των ενόχων, επιχειρείται να αντληθεί πολιτική υπεραξία ποινικοποιώντας τις κουμπαριές που στην Κρήτη, για τους πολιτικούς, είναι «θεσμός». Αναχρονιστικός μεν αλλά υπαρκτός.

Ειδικά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ήταν υπερδραστήριος σε κουμπαριές, σε γάμους και βαφτίσια. Δεν υπάρχει καταγραφή πόσα ζευγάρια στεφάνωσε. Για τα βαφτίσια, υπάρχει παλαιότερη μαρτυρία της Ντόρας Μπακογιάννη, στην εκπομπή του Alpha «Εκτός Γραμμής».

Είχε δηλώσει ότι ενώ η ίδια είχε μόνο 13 βαφτιστήρια, ο πατέρας της είχε… πάνω από 1.500! Εικάζεται ότι εξίσου πλούσιος θα ήταν και ο αριθμός των γάμων που «ευλόγησε» ως κουμπάρος.

Και ναι στην Κρήτη η κουμπαριά, έχει ιδιομορφία να δημιουργεί ευρύτερη κοινωνική σχέση. Όταν π.χ. κάποιος βαφτίζει παιδί θεωρούνται (παλιότερα έστω) κουμπάροι και η ευρύτερη οικογένεια ή ακόμη και οι στενοί φίλοι.

Όταν όμως πρόκειται για περιπτώσεις ποινικού δικαίου, και εφόσον νομικά και κοινωνιολογικά η υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει την ίδια αντίληψη περί κουμπαριάς, η μεταφορά εθιμικών συμπεριφορών της νήσου στη Βουλή, είναι εκ του πονηρού.

Ο ίδιος δικαίως διαμαρτυρόταν όταν βουλευτές της ΝΔ παρουσίασαν φωτογραφίες του πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, Λάμπρου Αντωνόπουλου, σε γάμο όπου παρευρέθη και ο γιος του Ξυλούρη.

Ο Αντωνόπουλος παραιτήθηκε επειδή αποδείχτηκε ότι έλαβε αγροτική επιδότηση 15.000 ευρώ, που δεν δικαιούτο. Από την ταυτόχρονη συμμετοχή με τον γιο του Φραπέ σε ένα κοινωνικό γεγονός, ποια εμπλοκή συνάγεται και ποια κατηγορία επιφέρει;

Το θέμα είναι ότι δεν εξισούνται οι δύο πρακτικές. Ο Ανδρουλάκης είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεωρητικά εν δυνάμει αυριανός πρωθυπουργός. Πρέπει να διαφυλάσσει την αξιοπιστία της θέσης του. Δεν είναι απλός βουλευτής - μέλος της εξεταστικής για να μεταφέρει το πνεύμα της Αυριανής στο πρόσωπο του πρωθυπουργού.

Και εν τέλει, δεν είναι δεοντολογικό, για να μην πούμε ότι είναι βαθιά παρακμιακό, να ποινικοποποιούνται οι κοινωνικές σχέσεις. Και ακόμη περισσότερο οι δημόσιες σχέσεις των πολιτικών. Είναι σαν να ποινικοποιείται… η αναπνοή τους.

ΥΓ: Επειδή πολύς ντόρος γίνεται για την προσαγωγή του Φραπέ στην εξεταστική. Είναι ντόρος εντυπώσεων και το ξέρουν. Ο μάρτυρας και να παρουσιαστεί δικαιούται να μην απαντήσει, επικαλούμενος το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησης. Το ξέρουν αλλά σημασία έχει ο ντόρος…