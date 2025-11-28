Τι δείχνουν χρυσός, ασήμι για παγκόσμια οικονομία και αγορές

Η αδιάκοπη άνοδος των πολύτιμων μετάλλων και ειδικότερα του χρυσού και του ασημιού σταμάτησε κάποια στιγμή τον Οκτώβριο. Ο μεν χρυσός σταμάτησε στην περιοχή των 4.400 δολαρίων/ουγγιά, το δε ασήμι κοντά στα 54,50 δολάρια/ουγγιά. Και για τα δύο αυτά μέταλλα, η άνοδος ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Από το ξεκίνημα της χρονιάς η άνοδος για τον χρυσό ήταν σε αυτά τα επίπεδα περίπου 66% ενώ από τα χαμηλά για το 2024 ήταν περίπου 120%.

Για το ασήμι, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 87% και 147% αντίστοιχα. Προφανώς, δεν ήταν δυνατόν αυτή η ισχυρή και συνεχής άνοδος να συνεχιζόταν επ’ άπειρον. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πάντα έρχεται η υποχώρηση, με ή χωρίς αφορμή. Στην περίπτωση των δύο πολύτιμων μετάλλων, το σταμάτημα της ανόδου σχεδόν συνέπεσε με μία μικρή περίοδο ταλαιπωρίας για τα διεθνή χρηματιστήρια και με τη μεγάλη υποχώρηση των τιμών των κρυπτονομισμάτων.

Απόλυτα φυσιολογικά όλα αυτά, καθώς γνωρίζουμε πως πολύ συχνά διάφορες κατηγορίες επενδύσεων «συντονίζονται». Η διόρθωση στις τιμές των δύο δημοφιλέστερων πολύτιμων μετάλλων συνέπεσε επίσης και με μία περίοδο προβληματισμού των διεθνών αγορών σχετικά με την εξέλιξη των επιτοκίων αναφοράς στις ΗΠΑ και τις σχετικές προθέσεις των αξιωματούχων της Fed.

Μέσα στις περίπου 40 ημέρες που έχουν περάσει από την επίτευξη του μέχρι τώρα υψηλότερου σημείου για τον χρυσό και το ασήμι, έχει εξελιχθεί μία διόρθωση των τιμών η οποία όμως, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν έχει δείξει ιδιαίτερα απειλητική. Το χαμηλότερο σημείο στο οποίο έφθασε ο χρυσός μετά τα 4.400/ουγγιά ήταν περίπου στα 3.900 δολάρια ενώ στην περίπτωση του ασημιού, το οποίο παραδοσιακά είναι πιο ευμετάβλητο από τον χρυσό, το χαμηλότερο σημείο μετά τα 54,50 δολάρια ήταν στην περιοχή των 46 δολαρίων/ουγγιά.

Δηλαδή, ο χρυσός διόρθωσε κατά περίπου 11% από τα υψηλά του και το ασήμι κατά περίπου 15% από τα δικά του. Μιλάμε για κλασικά ποσοστά μικρής διόρθωσης ύστερα από μία πολύ μεγάλη άνοδο. Στην ουσία μιλάμε για μία πολύ μικρή πτώση ύστερα από σχεδόν ενάμιση χρόνο αδιάκοπης ανόδου.

Αν τα δύο μέταλλα καταφέρουν να κρατηθούν πάνω από αυτά τα επίπεδα το επόμενο διάστημα, αυτό θα αποτελέσει μία πολύ ισχυρή θετική ένδειξη για την περαιτέρω πορεία τους.

Αυτή την στιγμή μάλιστα, και τα δύο έχουν απομακρυνθεί αρκετά από τα δύο τοπικά χαμηλά που προαναφέραμε. Ο μεν χρυσός είναι λίγο κάτω από τα 4.200 δολάρια/ουγγιά και έχει καλύψει πάνω από το μισό των απωλειών του το δε ασήμι βρίσκεται στα 53,50 δολάρια/ουγγιά και έχει πλησιάσει πάρα πολύ στο ιστορικό υψηλό. Η εικόνα και των δύο είναι πολύ ενθαρρυντική και δημιουργεί την εντύπωση πως και πάλι η ζήτηση είναι πολύ δυνατή.

Σίγουρα, και τα δύο μέταλλα ευνοούνται από την πρόσφατη αλλαγή στις εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων, καθώς και πάλι οι αγορές προεξοφλούν μία σχεδόν βέβαια μείωσή τους στις 10 Δεκεμβρίου από την Fed. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως τα δύο σημαντικότερα πολύτιμα μέταλλα είναι έτοιμα να συνεχίσουν την μεγάλη τους άνοδο, κρίνοντας από αυτά που βλέπουμε μπροστά μας.

Καλό όμως είναι μερικές φορές να «ζητάμε την βοήθεια» ορισμένων ανθρώπων που γνωρίζουν καλά ένα αντικείμενο. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο αμερικανός Fred Hickey, ο οποίος έγινε γνωστός αρχικά ως ειδικός στις τεχνολογικές μετοχές, καθώς εκδίδει από το 1987 το newsletter «The High-Tech Strategist» αλλά θεωρείται και ένας από τους καλύτερους γνώστες των αγορών των πολύτιμων μετάλλων και των μετοχών του κλάδου. Μία χθεσινή ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), με την ευκαιρία του εορτασμού της ημέρας των Ευχαριστιών είναι πολύ χαρακτηριστική των λόγων που ωθούν αρκετούς επενδυτές στην αγορά πολύτιμων μετάλλων.

«Νοιώθω ευτυχής που διαθέτω το καλύτερο αντίδοτο (πολύτιμα μέταλλα) για την προστασία μου από τα δηλητήρια (κρατικές δαπάνες εκτός ελέγχου, εκρηκτικά αυξανόμενα ελλείμματα και χρέη και ασταμάτητη υπονόμευση της νομισματικής σταθερότητας) που απειλούν όλους μας».

Αυτή η ανάρτηση του Hickey μας δίνει μία πολύ σαφή εικόνα κάποιων από τους βασικούς λόγους για την μεγάλη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα, καθώς πλήθος άλλων επενδυτών, ιδιωτών και θεσμικών, συμφωνεί με αυτές τις απόψεις του. Σε συνέντευξη που έδωσε την 19η Νοεμβρίου στην ιστοσελίδα themarket.ch της ελβετικής εφημερίδας Neue Zuercher Zeitung (NZZ) αναφέρθηκε και σε κάποιες άλλες αιτίες που αυξάνουν την ζήτηση.

Επισήμανε την απόφαση πολλών κρατών να μειώσουν τα δολαριακά τους αποθέματα προς όφελος του χρυσού για καθαρά γεωπολιτικούς λόγους, καθώς το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία έχει κάνει πολλές χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία να αυξήσουν κατά πολύ τις αγορές χρυσού.

Έτσι, όπως εξηγεί τα πράγματα ο Hickey, υπάρχει πλέον σταθερή ζήτηση από κεντρικές τράπεζες από όλο τον κόσμο, κρατικά επενδυτικά ταμεία από πολλές χώρες, θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες επενδυτές μεγάλων οικονομικών δυνατοτήτων.

Μιλώντας μάλιστα για τις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες επισήμανε την πρόσφατη απόφαση της πολωνικής κεντρικής τράπεζας να αυξήσει τον στόχο για συμμετοχή του χρυσού στα αποθεματικά της από 25% σε 30%, κάτι που την έφερε πάλι στην μεριά των σοβαρών αγοραστών χρυσού, όπως και την απόφαση της Σερβίας να διπλασιάσει τα αποθέματά της σε χρυσό.

Ο Hickey όμως έχει υπόψη του και κάτι άλλο που τον κάνει να προτιμά τον χρυσό. Την μεγάλη πιθανότητα, βεβαιότητα κατά τον ίδιο, να παρουσιαστούν σύντομα προβλήματα στις χρηματιστηριακές αγορές εξαιτίας της μεγάλης ευφορίας που έχει προκαλέσει η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και των σχεδόν εξωπραγματικών αποτιμήσεων πολλών εταιρειών. Η βαθιά γνώση του στον τομέα της τεχνολογίας δίνει περισσότερη βαρύτητα στην άποψή του και μας κάνει να πιθανολογήσουμε πως δεν είναι ο μόνος που έχει αυτή την ανησυχία.

Ο ίδιος εκτιμά επίσης πως οι επικείμενες αλλαγές στην διοίκηση της Fed, με τα νέα μέλη να προτίθενται να επιδιώξουν επιθετικές μειώσεις επιτοκίων, κάνουν πιθανό το ενδεχόμενο να δούμε κάποια στιγμή ακόμα και αρνητικά επιτόκια αν οι αγορές κλονιστούν από την, αναπόφευκτη κατά την άποψή του, μεγάλη πτώση των χρηματιστηρίων.

Τολμάμε να υποθέσουμε πως οι απόψεις και οι ανησυχίες του Hickey είναι σε μεγάλο βαθμό χαρακτηριστικές των αντίστοιχων για πολλούς άλλους επενδυτές, οι οποίοι κρίνουν πως πρέπει να διατηρούν πλέον, και να τις αυξάνουν κιόλας, αξιόλογες θέσεις σε χρυσό και πολύτιμα μέταλλα.

Η ανθεκτική συμπεριφορά του χρυσού και του ασημιού μας κάνει να πιστεύουμε λοιπόν πως μας στέλνει ορισμένα μηνύματα. Πως η οικονομία στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο κινδυνεύει από την συνεχή διόγκωση των κρατικών δαπανών, των ελλειμμάτων και του δανεισμού.

Πώς η αξιοπιστία του διεθνούς νομισματικού συστήματος, και κυρίως του βασικού πυλώνα του, του αμερικανικού δολαρίου μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Πώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις κάνουν λιγότερο ελκυστικό το δολάριο. Και πως οι χρηματιστηριακές αγορές βρίσκονται σε μία κατάσταση που εγκυμονεί πλέον σημαντικούς κινδύνους.

Όσο λοιπόν ο χρυσός και το ασήμι συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτική συμπεριφορά, τα παραπάνω μηνύματα για την διεθνή οικονομία και τις αγορές θα παραμένουν ισχυρά.

Αν μάλιστα επιστρέψουν σύντομα στην ανοδική τους κίνηση που σταμάτησε τον Οκτώβριο, τα μηνύματα θα γίνουν ακόμα πιο ισχυρά. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, μπορεί να πάρει εβδομάδες, μπορεί να πάρει μέρες, μπορεί να πάρει μήνες. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα πάντως, μας φαίνεται πολύ δύσκολο να μην γίνει.