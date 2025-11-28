Πριν λίγες ημέρες, ο Γεράσιμος ένας φίλος της στήλης από την εποχή του «Καγκελάριου», επιχειρηματίας του Κάμπου και παραδοσιακός Νεοδημοκράτης, μου τηλεφώνησε για να μου περιγράψει τη δραματική κατάσταση που βιώνει, την οποία αποδίδει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση, εναντίον της οποίας έπνεε τα μένεα. Κατ’ αρχάς, να υπενθυμίσω πως στον Κάμπο της Θεσσαλίας η κατάσταση κάθε άλλο παρά ιδανική είναι: η περιοχή δεν έχει συνέλθει ακόμη από τις καταστροφικές πλημμύρες και, επιπλέον, οι τιμές των βασικών προϊόντων που παράγει (βαμβάκι, καλαμπόκι, σιτάρι…) βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της πενταετίας.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κλίμα, το οποίο πολλαπλασιάζεται όταν οι κάτοικοι ακούνε και διαβάζουν για την «καλή πορεία» της ελληνικής οικονομίας.

Μου έλεγε λοιπόν ο φίλος πως στην επιχείρησή του πληρώνει για ηλεκτρικό περίπου 0,20 €/kWh, ενώ το φωτοβολταϊκό που διαθέτει πουλάει με 0,06 €.

Δεν αμφισβήτησα τα λεγόμενά του· του απάντησα απλώς πως «κλαίνε οι χήρες, κλαίνε και οι παντρεμένες». Του θύμισα πως τώρα πληρώνει το κόστος της «πράσινης φούσκας», στην οποία ο ίδιος μετείχε τα τελευταία 20 χρόνια και περηφανευόταν ότι είχε κερδίσει μια περιουσία.

Θυμόμουν πως κατά καιρούς μου περιέγραφε ότι μέσω πολιτικών προσβάσεων - ασχέτως κυβέρνησης - εξασφάλιζε άδειες ΑΠΕ, τις οποίες στη συνέχεια πωλούσε σε πολλαπλάσια τιμή σε Έλληνες και ξένους επενδυτές.

Όσοι παρακολουθούν όσα γράφω εδώ και χρόνια θα θυμούνται πως έχω αναφερθεί επανειλημμένως στη «πράσινη φούσκα»: στη μανία που κατέλαβε Έλληνες και ξένους να επενδύουν σε ΑΠΕ χωρίς κανένα ρεαλιστικό σχέδιο…

Ενίοτε γίνονταν επενδύσεις χωρίς καν εξασφαλισμένη διασύνδεση στο δίκτυο. Υπήρξαν μεγαλόπνοα σχέδια για εξαγωγές στη Βόρεια Ευρώπη, χωρίς όμως να υπάρχει το απαραίτητο δίκτυο μεταφοράς. Κάποια από αυτά θα χρειαστούν δεκαετίες για να υλοποιηθούν, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασκευαστεί μια γραμμή μεταφοράς που θα διασχίζει πολλές χώρες και περιουσίες.

Φτάσαμε πράγματι να παράγουμε τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ - αλλά μόνο τα μεσημέρια, όταν η κατανάλωση είναι μικρότερη από τις βραδινές ώρες. Φτάσαμε να εξάγουμε μεσημεριανό ρεύμα σε γειτονικές χώρες με αρνητικές τιμές, δηλαδή με ζημιά.

Αυτό συμβαίνει επειδή τα μεσημέρια όλοι παράγουν και η προσφορά υπερβαίνει κατά πολύ τη ζήτηση.

Βάζουμε λοιπόν τον Έλληνα καταναλωτή να επιδοτεί μέσω του ΕΤΜΕΑΡ τις ΑΠΕ, ώστε να εξάγουμε ρεύμα με αρνητικές τιμές στους καταναλωτές γειτονικών χωρών. Με άλλα λόγια, ο Έλληνας καταναλωτής επιδοτεί… τους καταναλωτές άλλων χωρών.

Ας μην ξεχάσουμε να δώσουμε το επόμενο βραβείο Νόμπελ στους Ευρωπαίους που το σχεδίασαν, καθώς και στον ΓΑΠ με την Μπιρμπίλη, που το πρωτο-υλοποίησαν όταν προσπαθούσαν να μετασχηματίσουν τη χώρα σε «Δανία του Νότου».

Τις βραδινές ώρες, λοιπόν, που τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν και όλοι επιστρέφουν στο σπίτι, ανάβουν φώτα, μαγειρεύουν κ.λπ., η ζήτηση αυξάνεται και οι τιμές εκτοξεύονται.

Το νέο σχέδιο υποστηρίζει ότι θα επενδύσουμε σε μπαταρίες και αντλησιοταμιευτήρες, ώστε να αποθηκεύουμε την ενέργεια της ημέρας για χρήση το βράδυ ή τις μέρες με συννεφιά.

Καθώς το μοντέλο αυτό δεν έχει λειτουργήσει πουθενά στον κόσμο σε μεγάλη κλίμακα, διατηρώ επιφυλάξεις για την ικανότητά του να κρατήσει το σύστημα σταθερό για πολλές ώρες.

Με σκεπτικισμό επίσης παρακολουθώ τη συνέχιση του προγράμματος «πράσινης μετάβασης» στην Ευρώπη (οι ΗΠΑ του Τραμπ ανέκρουσαν πρύμναν). Εκτιμώ βάσιμα πως με την περαιτέρω ενίσχυση των «λαϊκιστών» στην ΕΕ είναι θέμα χρόνου να υπάρξουν ανατροπές στην ενεργειακή πολιτική και στο ESG γενικότερα.

Υποθέστε τι θα συμβεί αν κόμματα όπως της Λεπέν ή το AfD έρθουν στην εξουσία…

Μπορεί λοιπόν ο Γεράσιμος από τον Κάμπο να έπνεε τα μένεα κατά της ενεργειακής πολιτικής, αλλά ένας άλλος που δραστηριοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια στις ΑΠΕ- επενδύοντας ο ίδιος και εκπροσωπώντας μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες που πραγματοποίησαν σημαντικές εξαγορές στην Ελλάδα - μου έλεγε πόσο δίκιο είχα σε όσα έγραφα.

Το κλίμα πλέον έχει αντιστραφεί, μου είπε, και πολλοί αποχωρούν.

Η τελευταία ξένη εταιρεία που ο ίδιος «έτρεχε» στην Ελλάδα έχει ρευστοποιήσει όλο το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και του έχει θέσει προθεσμία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου να απολύσει το προσωπικό και να κλείσει την εταιρεία.

Υ.Γ.1: Τα ονόματα και οι περιοχές είναι φανταστικά οι διάλογοι πραγματικοί.

Υ.Γ.2: Πριν λίγες μέρες στην αδελφή στήλη το Black Box δημοσίευσα ένα ποστ με στοιχεία που αλίευσα στο διεθνή τύπο σχετικά με την ενεργειακή μετάβαση.

Ιδού:

🧨 Ο άνθρακας καίει - αλλά όχι στην Ευρώπη

Το γράφημα είναι σχεδόν προσβλητικό για όποιον συνεχίζει να πιστεύει ότι η Ευρώπη «σώζει τον πλανήτη». Η καμπύλη της Κίνας εκτοξεύεται στα 500 TWh/μήνα, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος μειώνει ή σταθεροποιεί την παραγωγή. Με απλά λόγια: 🌍 η μάχη για το κλίμα δεν κρίνεται στις Βρυξέλλες.

💶 Η Ευρώπη, όμως, έχει πειστεί ότι πρέπει να αυτοπεριοριστεί. Κλείνει βιομηχανίες, φορολογεί την ενέργεια, επιβάλλει κανονισμούς που δεν ακολουθεί κανένας άλλος και μεταφέρει παραγωγή σε Ασία–Αφρική. Το αποτέλεσμα; Η παγκόσμια ρύπανση αυξάνεται, ενώ η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα εξαφανίζεται.

⚙️ Η βιομηχανία χρειάζεται φθηνή και σταθερή ενέργεια. Αλλά η Ευρώπη αντιμετωπίζει την ανάπτυξη σαν ύποπτη δραστηριότητα. Ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι το CO₂ της Γερμανίας, αλλά το να χάσει η Δύση την ισχύ της απέναντι σε μια Κίνα που καίει άνθρακα για να εξάγει ηλιακά πάνελ, μπαταρίες και ατσάλι στους… πράσινους Ευρωπαίους.

🇪🇺 Δεν γίνεται κλιματική πολιτική χωρίς γεωπολιτική. Μια ήπειρος που παράγει μόλις το 7% των παγκόσμιων εκπομπών δεν αλλάζει το κλίμα, αλλά μπορεί να αλλάξει τη μοίρα της, αν συνεχίσει να θυσιάζει ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και ισχύ στον βωμό της «πράσινης αρετής».

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ευρωπαϊκή πολιτική ωφελεί την Κίνα, όχι το κλίμα.

📌 Η ανάπτυξη δεν είναι εχθρός· η αφέλεια είναι.

📌 Η ισχύς μιας ηπείρου κρίνεται από τη βιομηχανία της, όχι από τα καλαμάκια της.

