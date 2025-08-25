Αυτή την προσφορά την είδατε;

Η KGM, μια εταιρεία με 70 χρόνια εμπειρίας στην παραγωγή οχημάτων και έδρα της την Νότιο Κορέα, η οποία επανήλθε στο προσκήνιο ανανεωμένη και εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Νικ. Ι. Θεοχαράκης ΑΕ, προχώρησε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα προωθητική ενέργεια για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της γκάμας της, τα οποία αποκτούν με τον τρόπο αυτόν “ενισχυμένο” value for money.

Συγκεκριμένα, με άμεση ισχύ και μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα, ισχύουν οι εξής άκρως δελεαστικές προσφορές:

το Tivoli 1.5lt 135PS από 19.990 ευρώ, τώρα από 18.000 ευρώ

το Tivoli 1.5lt 163PS από 21.990 ευρώ, τώρα από 18.400 ευρώ

το Korando 1.5lt 163PS από 26.990 ευρώ, τώρα από 22.900 ευρώ

το Torres 1.5lt 163PS από 35.390 ευρώ, τώρα από 31.200 ευρώ

το Torres HEV 150PS από 34.690 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ

το Torres EVX 73,4kWh 207PS από 39.190 ευρώ, τώρα από 33.190 ευρώ (με τα κίνητρα του “Κινούμαι Ηλεκτρικά”)

Για το μοναδικό διπλοκάμπινο pickup της ελληνικής αγοράς με τιμή κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ:

το Musso Diesel 2.2lt 202PS από 35.490 ευρώ, τώρα από 29.990 ευρώ

από τώρα το Musso Grand Diesel 2.2lt 202PS από 38.490 ευρώ, τώρα από 34.990 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της KGM και στο: https://www.kgm.com.gr/el/dealers