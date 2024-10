Έφοδος και στα μικρά και μεγάλα ηλεκτρικά 

Κάθε κατηγορία οχημάτων έχει τη δική της αξία στην αγορά και αυτό προφανώς δε διέφυγε της προσοχής της “ευρωκινεζικής” Leapmotor που προτείνει στον Έλληνα καταναλωτή από τη μια ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης (ένα «μίνι»/A-Segment) και από την άλλη ένα μεγάλο D-SUV (ένα SUV του D-Segment). Και τα δύο μοντέλα είναι πλήρως ηλεκτρικά – και όπως είναι πιθανό να υποθέτετε χαρακτηρίζονται από υψηλό Value fo Money.



Tην Παρασκευή που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη δημοσιογραφική παρουσίαση της νεοεισερχόμενης στην ελληνική αγορά Leapmotor, μιας κινεζικής στη βάση της εταιρίας που έρχεται στην Ευρώπη μέσω σύμπραξης με την Stellantis (θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι η Stellantis είναι ο 5ος σε μέγεθος κατασκευαστής οχημάτων παγκοσμίως έχοντας στο χαρτοφυλάκιό του τις μάρκες: Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Mazerati, Opel, Peugeot, Ram και Vauxhall). Και λέμε κινεζικής στη βάση της καθώς τεχνογωνσία και παραγωγική βάση βρίσκονται στην Κίνα, όμως η Leapmotor International που έχει αναλάβει τη διανομή των αυτοκινήτων στο εξωτερικό ανήκει κατά 51% στη Stellantis.



H παρουσίαση που αναφέραμε σηματοδοτεί το λανσάρισμα δύο εξαιρετικά ενδιαφερόντων πλήρως ηλεκτρικών προτάσεων από την εταιρία που αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την Italian Motion μια επίσης φρέσκια παρουσία στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, της οποίας το 51% ανήκει στην Autohellas (εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών) του Ομίλου Βασιλάκη και έχει επίσης αναλάβει την αντιπροσωπεία της Alfa Romeo, της Fiat και της Jeep.





Ας δούμε όμως τι ενδιαφέρον έχουν τα δύο νέα μοντέλα που ξεκινούν τώρα την εμπορική τους πορεία στην ελληνική αγορά. Από τη μια λοιπόν έχουμε ένα κανονικότατο «μίνι», ένα μοντέλο που μπαίνει σε ένα segment της αγοράς με ελάχιστους πλέον παίκτες - το Leapmotor Τ03, ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης που ως πλήρως ηλεκτρικό – και μάλιστα με την αξιοσημείωτη αυτονομία των 395 χιλιομέτρων (στον αστικό κύκλο) και την ισχύ των 95 ίππων – είναι και αυτόματο.



Προσφέρει δε το Leapmotor T03, που ομολογουμένως χαρακτηρίζεται από μια ενδιαφέρουσα σχεδιαστική προσέγγιση, όχι μόνο κορυφαίους για την κατηγορία χώρους και ένα μεγάλο πορτμπαγκάζ 210 λίτρων, αλλά και πολύ καλή ποιότητα κατασκευής (με τα δεδομένα της κατηγορίας φυσικά) καθώς επίσης και ασυνήθιστα πλούσιο εξοπλισμό, που φτάνει να περιλαμβάνει στοιχεία (όπως η έγχρωμη οθόνη αφής 10’’, η ηλιοροφή 42’’, το active cruise control και η προειδοποίηση ανοίγματος πόρτας για επερχόμενο όχημα) που φυσιολογικά περιμένει να δει κανείς σε μεγαλύτερες κατηγορίες.







Ενδεικτικό δε του υψηλού επιπέδου της τεχνολογίας που ενσωματώνει το T03 είναι το γεγονός ότι το όχημα διαθέτει 3 modes λειτουργίας του συστήματος κίνησης και 3 modes για το σύστημα διεύθυνσης (δίνοντας τη δυνατότητα στον οδηγό του να το προσαρμόσει στα μέτρα του) ενώ δίνει στον οδηγό του τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου με smartphone μέσω της εφαρμογής Leapmotor App.



Και έχει αυτή η ευέλικτη, μήκους 3,62 m, πρόταση μια τιμή που είναι χαμηλότερη από όλα τα αντίστοιχων δυνατοτήτων μοντέλα, είτε ηλεκτρικά είναι αυτά είτε συμβατικά: μόνο €15.844 με την κρατική επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3 (€20.900 χωρίς την κρατική επιδότηση/με την προωθητική ενέργεια της Italian Motion – κανονική τιμή €21.990).





Από την άλλη μεριά η Leapmotor τολμά να μπαίνει ταυτοχρόνως σε μια σαφώς ανώτερη κατηγορία, αυτή των D-SUV, με το μήκους 4,74 m μοντέλο C10 (με πλάτος 1,90 m και ύψος 1,68 m) που έρχεται να προτάξει, πέραν των μεγάλων χώρων του για επιβάτες και αποσκευές (435 λίτρα πορτμπαγκάζ, εμπρός μικρό πορτμπαγκάζ 32 λίτρων & 26 αποθηκευτικοί χώροι στο εσωτερικό), την μπαταρία τεχνολογίας Cell to Chassis, η οποία με χωρητικότητα 69,9 kWh επιτρέπει αυτονομία έως 424 χλμ. (μεικτός κύκλος WLTP). Ενώ από τα βασικά πλεονεκτήματα του μεγάλου SUV της Leapmotor είναι η εντυπωσιακά υψηλού επιπέδου ποιότητα κατασκευής που αντικρίζει κανείς περνώντας στο εσωτερικό του – όπου στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει μια εντυπωσιακότατη οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 14,6’’, ενώ ο οδηγός έχει στη διάθεσή του έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25’’.



Και αν προηγουμένως κάναμε λόγω για υψηλή τεχνολογία αναφερόμενοι στο τι προσφέρει το μικρό T03, στην περίπτωση του C10 το πράγμα, όπως είναι φυσικό, πηγαίνει πολύ πιο μακριά με 12 αισθητήρες να υποστηρίζουν 17 συστήματα ADAS (προηγμένα συστήματα υποβοήθσης του οδηγού / Advanced Driver’s Support Systems), όπως το πίσω αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, το Rear Cross-Traffic Allert & Breakinhg (το σύστημα που ανιχνεύει κάθετα διερχόμενα οχήματα κατά την οπισθοπορεία/έξοδο από θέση στάθμευσης και ακινητοποιεί το C10 αν χρειαστεί κλπ.





Το Leapmotor C10 διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων (που επιτρέπει ρυμουλκούμενο φορτίο έως 1.500 kg) και προσφέρεται σε δύο εκδόσεις - Style και Design-, υπερ-πλήρες εξοπλισμού και στις δύο περιπτώσεις, με τιμή €30.900 και €32.400 (με υπολογισμένη την επιδότηση) – κατεβαίνοντας στα επίπεδα του ανώτερου τμήματος των B-SUV (τιμή χωρίς επιδότηση: 39.900 και 41.400, αντίστοιχα). Σημειώστε ότι η Leapmotor έχει έτοιμο ένα ακόμα πλήρως ηλεκτρικό SUV, το B10 που έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στην πρόσφατη έκθεση του Παρισιού και θα έρθει στη χώρα μας το 2025.







Η παρουσίαση, στο πλαίσιο της οποίας ανακοινώθηκε και ένα ενδιαφέρον πλάνο λανσαρισμάτων νέων μοντέλων (με δύο ηλεκτρικά οχήματα εφοδιασμένα με σύστημα επέκτασης αυτονομίας/τα C10 REEV 2025 και B10 REEV και το 2026, καθώς με δύο πλήρως ηλεκτρικά hatchback to 2027) πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Managing Director της Italian Motion, Γιώργου Μπακόπουλου, του Δ/ντη Marketing Κωνσταντίνου Καραθανάση, του Ανδρέα Βουρνά, Product Manager Leapmotor και του Αργύρη Τούντα, PR Manager της εταιρίας. To παρών έδωσε και ο Ανδρέας Χριστοφορίδης, Γενικός Δ/ντης των εισαγωγικών εταιριών αυτοκινήτου της Autohellas.



Οι πρώτες παραδόσεις των T03 στους πελάτες θα ξεκινήσουν από 1ης Δεκεμβρίου.