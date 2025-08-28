Ένα πρωτότυπο με όνομα ηφαιστείου

Στις 8 Σεπτεμβρίου και στο επικείμενο Σαλόνι του Μονάχου, η CUPRA θα παρουσιάσει ένα σημαντικό φουτουριστικό πρωτότυπο μοντέλο, το οποίο θα αποκαλύψει τη μελλοντική σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας και που πήρε το όνομά του από διάσημο ηφαίστειο των Κανάριων Νήσων. Ποιο είναι αυτό;

Σε μόλις επτά χρόνια, η CUPRA ως ξεχωριστή μάρκα έχει λανσάρει επτά μοντέλα και κατάφερε να πουλήσει περισσότερα από 800,000 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας μια αξιοσημείωτη εμπορική επιτυχία. Σε αυτή σημαντικό ρόλο είχε τόσο η οδηγοκεντρική φιλοσοφία της μάρκας, όσο και η αιχμηρή σχεδίαση των μοντέλων της. Στις 8 Σεπτεμβρίου, η CUPRA θα κάνει το επόμενο βήμα αποκαλύπτοντας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου ένα πρωτότυπο που θα δείξει τη μελλοντική της κατεύθυνση στη σχεδίαση, αλλά και δίνοντας έμφαση στη σύνδεση ανθρώπου και μηχανής.

Το όνομα του φουτουριστικού πρωτότυπου είναι Tindaya και προέρχεται από ένα ηφαιστειακό βουνό, που υψώνεται από το νησί Φουερτεβεντούρα, στα Κανάρια Νησιά. Μάλιστα, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η CUPRA, ένας αστεροειδής προσκρούει στο έδαφος (που μοιάζει με ομώνυμο το ηφαίστειο-βουνό), γεννώντας το λογότυπο «Tindaya» (δες το video κάνοντας κλικ εδώ).

Από τη μία και μόνη φωτογραφία που πρωτότυπου που έδωσε η CUPRA, φαίνεται μόνο το πορτ μπαγκάζ με το όνομα Tindaya σε κόκκινα φωτιζόμενα γράμματα στο κέντρο του, ένα από τα φουτουριστικά πίσω φώτα και αρκετά… ανθρακονήματα. Μάλιστα στο φόντο βρίσκεται το ηφαίστειο που χάρισε το όνομά του στο νέο concept car της CUPRA, το οποίο αναμένεται να να έχει SUV προσανατολισμό. Σίγουρα το σύστημα κίνησής του θα είναι εξηλεκτρισμένο, αν όχι αμιγώς ηλεκτρικό, με εφαρμογή της επαναφορτιζόμενης υβριδικής τεχνολογίας e-hybrid (μάθετε τα πάντα για αυτήν κάνοντας κλικ εδώ).

Σύμφωνα με την CUPRA, το πρωτότυπο Tindaya έχει εσωτερική και εξωτερική σχεδίαση που ζωντανεύει μια ριζοσπαστική και απλή ιδέα: «Χωρίς Οδηγούς, Χωρίς CUPRA», μότο που σαφώς υποδηλώνει την οδηγοκεντρική φιλοσοφία του μοντέλου και της μάρκας.