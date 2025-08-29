Μια νέα μάρκα «συστήνεται» στο Golden Hall

H ΝΙΟ, η high-tech κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία που στοχεύει στην premium πλευρά της ηλεκτροκίνησης, κάνει ντεμπούτο στην ελληνική αγορά και παρουσιάζει στο Golden Hall το NIO EL6, ένα SUV με 490 ίππους και υψηλή τεχνολογία.

Η NIO ιδρύθηκε το 2014 και έχει επενδύσει στην κατασκευή premium και υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Με τρία brands – NIO, ONVO και firefly – η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πάνω από 10 χώρες και διαθέτει R&D και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Ευρώπη, Κίνα, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή. Όπως είχαμε γράψει πρόσφατα, η NIO κάνει το πρώτο της βήμα και στην Ελλάδα με τον Όμιλο Μοτυδυναμική να αναλαμβάνει την αποκλειστική εκπροσώπηση της μάρκας στην Ελλάδα, λανσάροντας 5 μοντέλα.

Ένα από αυτά είναι το νέο ηλεκτρικό SUV NIO EL6, που βρίσκεται στο ισόγειο του Golden Hall, όπου το κοινό μπορεί να το δει από κοντά. Το NIO EL6 συνδυάζει σύγχρονη αισθητική, υψηλή τεχνολογία και βιώσιμη φιλοσοφία μετακίνησης. Μέσα από την παρουσίαση και την επιλογή του Golden Hall, η NIO δείχνει ότι δεν φέρνει απλώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία που περιλαμβάνει ψηφιακές υπηρεσίες, πρωτοποριακές λύσεις και μοντέρνο design.

Το NIO EL6 αποδίδει ισχύ 490 ίππων και υπόσχεται αυτονομία έως 529 km, ενώ το εσωτερικό του, που είναι κατασκευασμένο με ανακυκλώσιμα υλικά, θυμίζει premium lounge, χάρη στη μεγάλη πανοραμική οροφή και τη έξυπνη ψηφιακή βοηθό NOMI. Η παρουσίαση στο Golden Hall προετοιμάζει το έδαφος για την επίσημη άφιξη της NIO στην ελληνική αγορά. Η γκάμα των μοντέλων που θα λανσαριστούν θα καλύπτει κάθε ανάγκη με το EL6, ένα ευέλικτο SUV για κάθε περίσταση, το πολυτελές 6-θεσιο EL8, το κομψό μεσαίο σεντάν ET5 (και τη στέισον εκδοχή του ET5 Touring), καθώς και το firefly, ένα compact EV για την καθημερινότητα στην πόλη.

Mε το μότο «Blue Sky Coming», η NIO εκφράζει το όραμά της για ένα πιο καθαρό, και ανθρώπινο μέλλον και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου Μοτοδυναμική «η παρουσία της ΝΙΟ στο Golden Hall είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας κοινότητας ανθρώπων στην Ελλάδα που βλέπουν την ηλεκτροκίνηση όχι απλώς ως μέσο μετακίνησης, αλλά ως τρόπο ζωής.»