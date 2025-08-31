Ένα SUV για απαιτητικούς…

Το γνωστό SUV της Nissan, X-Trail μεταμορφώνεται και για πρώτη φορά στην ιστορία του θα έχει την μηχανολογική και αισθητική υπογραφή της NISMΟ, με το αγωνιστικό και βελτιωτικό «παρακλάδι» της ιαπωνικής φίρμας να το «προικίζει» με σπορ χαρακτηριστικά.

Στις 24 Σεπτεμβρίου η Nissan ξεκινάει τις πωλήσεις στην Ιαπωνία ενός SUV με ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα, χάρη στις περιποιήσεις της NISMO (Nissan Motorsport), του αγωνιστικού και βελτιωτικού τμήματος της ιαπωνικής φίρμας. Ο λόγος για το X-Trail NISMO, που παρουσιάστηκε επίσημα πριν λίγες μέρες. Το X-Trail NISMO, που εξελίχθηκε με την ιδέα του «Grand Touring SUV που προσφέρει παθιασμένη εμπειρία», εμφανισιακά συνδυάζει την ταυτότητα της NISMO με την λειτουργικότητα ενός SUV.

Στο μπροστινό μέρος ξεχωρίζουν στοιχεία, όπως οι σκούρες χρωμιωμένες πινελιές που εκτείνονται οριζόντια πάνω από τη μάσκα και ένα splitter με λογότυπο NISMO. Οι κόκκινες πλευρικές «ποδιές» ενισχύουν την παραγωγή κάθετης δύναμης από τον αέρα, ενώ στο πίσω μέρος ο διαχύτης και τα πίσω φώτα ομίχλης θυμίζουν αγωνιστικό αυτοκίνητο. Οι αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών της Enkei περιβάλλονται με ελαστικά Michelin Pilot Sport EV και διαθέτουν ένα μεγάλο κεντρικό άνοιγμα για βελτίωση της ψύξης των φρένων και μια επίπεδη εξωτερική στεφάνη για βελτιστοποίηση της ροής του αέρα.

Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία MAT της Enkei, οι ζάντες επιτυγχάνουν τόσο ελαφρύ βάρος όσο και υψηλή ακαμψία. Συνδυασμένα όλα τα παραπάνω αεροδυναμικά στοιχεία σύμφωνα με τη Nissan βελτιώνουν την απόδοση δημιουργώντας κατακόρυφη δύναμη χωρίς να αυξάνουν την αεροδυναμική αντίσταση (μειώνοντας την άνωση κατά 29% σε σύγκριση με το βασικό μοντέλο).

Στο ποιοτικό εσωτερικό, το οποίο δε δείχνει να έχει χάσει κάτι από την κορυφαία πρακτικότητα και ευρυχωρία του, κυριαρχεί ο συνδυασμός μαύρων και κόκκινων λεπτομερειών, με προαιρετικά καθίσματα Recaro, τα οποία είναι ρυθμισμένα από τη NISMO για να προσφέρουν κορυφαία στήριξη, αλλά και ευκολίες όπως θέρμανση και ηλεκτρική ανάκλιση.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν εκτενείς επεμβάσεις της NISMO στα μηχανικά μέρη, όπως για παράδειγμα στην ανάρτηση, η οποία για πρώτη φορά διαθέτει αμορτισέρ Kayaba Swing Valve. Αυτά συνδυάζουν την ελαχιστοποίηση της κλίσης με άνεση στην οδήγηση. Παράλληλα, η τεχνολογία ελέγχου τετρακίνησης e-4ORCE είναι ειδικά ρυθμισμένη για να αυξάνει την κατανομή της ισχύος στους πίσω τροχούς, ελέγχοντας κατάλληλα τους μπροστινούς για μια ακριβώς κατευθυνόμενη στροφή, εξασφαλίζοντας την διατήρηση της ιδανικής γραμμής κατά την επιτάχυνση στις στροφές.

Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά επιτάχυνσης και η κατανομή κίνησης εμπρός-πίσω ρυθμίζονται για κάθε mode οδήγησης, υποσχόμενα σε συνδυασμό με το βελτιστοποιημένο σε αίσθηση και απόκριση τιμόνι μια ευχάριστη εμπειρία σε μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών οδήγησης.

Τέλος, το X-Trail NISMO ενσωματώνει μια ειδικά ρυθμισμένη μονάδα ελέγχου οχήματος (Vehicle Control Module) η οποία προσφέρει μια λειτουργία SPORT για έμφαση στην απόκριση και μια λειτουργία AUTO για επιτάχυνση σε μεσαίες και υψηλές ταχύτητες, συνδυάζοντας τόσο την ταχύτητα όσο και την άνεση σε καθημερινά σενάρια οδήγησης.