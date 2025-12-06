Κ. Κυρανάκης: Το 2026 είναι χρονιά μεγάλων αλλαγών στις αστικές συγκοινωνίες

Για τις σημαντικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στις αστικές συγκοινωνίες μιλάει στο Liberal και την Λίδα Μπόλα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο ίδιος σχολιάζει το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται, στέλνει μήνυμα στους οδηγούς ταξί και αναφέρεται στην τραγωδία των Τεμπών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

Να ξεκινήσουμε από την ανυπόφορη καθημερινότητα χιλιάδων οδηγών στην Αττική. Η διαπίστωση ότι η κατάσταση στους δρόμους πρέπει να αλλάξει και η κίνηση να αποσυμφορηθεί είναι κοινή, η λύση όμως δεν φαίνεται τόσο απλή.

Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα έχει ξεπεράσει τα όριά της. Το βιώνουμε όλοι καθημερινά: δρόμοι που ασφυκτιούν, ΜΜΜ που λειτουργούν στο όριο, πολύτιμος χρόνος που χάνεται. Πρόσφατα, διάβασα ότι κάθε οδηγός στην Αττική σπαταλά περίπου 110 ώρες τον χρόνο στο μποτιλιάρισμα. Αυτό δεν είναι απλώς ταλαιπωρία· είναι ένα ηχηρό καμπανάκι ότι η πόλη μας χρειάζεται αλλαγή πορείας. Και αυτή περνάει και από τη μεγάλη εικόνα της αποκέντρωσης, αλλά και από τη δική μας ευθύνη: να προσφέρουμε αστικές συγκοινωνίες που λειτουργούν ουσιαστικά.

Γι’ αυτό το λόγο, η ενίσχυση των Αστικών Συγκοινωνιών είναι κορυφαία προτεραιότητα για μας. Γιατί μόνο όταν τα ΜΜΜ γίνουν πιο αξιόπιστα και σύγχρονα, ο πολίτης θα έχει κίνητρο να αφήσει το αυτοκίνητο στο σπίτι και τότε θα δούμε την αλλαγή στους δρόμους.

Υπάρχουν όμως παρεμβάσεις ικανές να αλλάξουν την εικόνα;

Σαφέστα. Εργαζόμαστε μεθοδικά και, υπό τη μεγάλη πίεση του χρόνου, προχωράμε σε τρεις βασικές κατευθύνσεις.

Πρώτον, στο Μετρό. Προμηθευόμαστε νέους συρμούς και ανατάσσουμε τους παλαιότερους. Σε περίπου έναν χρόνο θα μειώσουμε τη χρονοαπόσταση μετά δύο διαδοχικών συρμών από τα 4 λεπτά σε σχεδόν 3, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του δικτύου. Παράλληλα, για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια αντικαθίστανται 32 χλμ. σιδηροτροχιάς στις Γραμμές 2 και 3, μειώνοντας τις όποιες καθυστερήσεις και βραδυπορίες.

Σε βάθος χρόνου, η Γραμμή 4 θα αλλάξει τα δεδομένα και το έργο προχωρά σταθερά.

Δεύτερον, στον ΗΣΑΠ. Ανακαινίζονται πλήρως 14 συρμοί, με νέα μηχανολογικά συστήματα, κλιματισμό και πλήρη προσβασιμότητα. Οι παραδόσεις αρχίζουν το 2026, ενώ η πρωτοβουλία «Καθαρή Γραμμή» βελτιώνει την καθημερινή εμπειρία του επιβάτη.

Τρίτον, στα λεωφορεία. Στις αρχές του 2026, 1.000 νέα οχήματα θα κυκλοφορούν στην Αθήνα. Με λιγότερες βλάβες και περισσότερη αξιοπιστία. Προσλαμβάνουμε 300 νέους οδηγούς και επαναφέρουμε ανενεργούς, ενώ με τις νέες κάμερες στις λεωφορειολωρίδες εξασφαλίζουμε πραγματική ταχύτητα στα δρομολόγια.

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μέσα από συνέπεια, σταθερή λειτουργία και ουσιαστικές βελτιώσεις της καθημερινότητάς τους. Το κυκλοφοριακό δεν λύνεται με ευχές και μαγικές συνταγές, αλλά με πρακτικές παρεμβάσεις που αποδίδουν και αυτές υλοποιούμε, με σχέδιο και επιμονή. Η Αθήνα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ρυθμό. Και θα το κάνει, με έργα που δεν μένουν στα χαρτιά και με αποτελέσματα που γίνονται αισθητά από όλους.

Τα Μέσα Μεταφοράς και κυρίως τα λεωφορεία -απαραίτητα σε πολλές περιπτώσεις για να φτάσει κανείς και έως το μετρό- δεν αποτελούν εναλλακτική για πολλούς πολίτες, διότι απλώς δεν λειτουργούν έτσι όπως βλέπουμε να λειτουργούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός την κυκλοφορία νέων οχημάτων, θα υπάρξει άλλη παρέμβαση, πχ για την πύκνωση των δρομολογίων;

Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη θεωρίες. Χρειάζονται κάτι απλό: τα δρομολόγια να έρχονται στην ώρα τους.

Δίνουμε προτεραιότητα εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη: στις κεντρικές και πιο δημοφιλείς λεωφορειακές γραμμές που σηκώνουν καθημερινά το βάρος της μετακίνησης.

Σε αυτές τις γραμμές τα δρομολόγια θα πυκνώσουν, αξιοποιώντας τόσο τα 1.000 νέα λεωφορεία που έρχονται το προσεχές διάστημα όσο και την ενισχυμένη στελέχωση. Η ΟΣΥ έχει ήδη ανοίξει προκήρυξη για 300 νέους οδηγούς. Παράλληλα, η ταχύτητα και η αξιοπιστία των δρομολογίων θα βελτιωθούν σημαντικά με την ουσιαστική απελευθέρωση των λεωφορειολωρίδων. Για πρώτη φορά οι λεωφορειολωρίδες γίνονται πραγματικό εργαλείο για τους πολλούς καθώς οι νέες κάμερες επί των λεωφορείων καταγράφουν αυτόματα τις παραβάσεις και αποστέλλουν ψηφιακά τις κλήσεις, δημιουργώντας –επιτέλους– μια κουλτούρα λογοδοσίας.

Όταν οι λωρίδες απελευθερωθούν, θα έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου μας. Η Αθήνα θα κινείται. Και αυτό το ξέρει όποιος έχει περιμένει λεωφορείο κολλημένο πίσω από αυτοκίνητα. Ταυτόχρονα, μέσω της πλατφόρμας report.oasa.gr, οι πολίτες για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν άμεσα τα προβλήματα που συναντούν. Είναι ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε γρήγορα, στοχευμένα και χωρίς δικαιολογίες πλέον.

Κυρία Μπόλα, θέλω να είμαι σαφής και ειλικρινής. Δεν υποσχόμαστε θαύματα αλλά δεσμευόμαστε πως δουλεύουμε σκληρά με σκοπό το 2026 να είναι η χρονιά όπου οι επιβάτες θα δουν και θα νιώσουν στην πράξη μια διαφορετική εικόνα στις αστικές συγκοινωνίες.

Η πόλη δεν αλλάζει με μεγάλα λόγια, αλλά με μικρές καθημερινές νίκες που τις ζει ο πολίτης.

Κύριε Υπουργέ, ο κλάδος των ταξί προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα σε απεργιακές κινητοποιήσεις, επικαλούμενος σοβαρά ζητήματα που θεωρεί ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Ποιο είναι το πραγματικό πλαίσιο του διαλόγου και τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους επαγγελματίες οδηγούς για τα θέματα που τους απασχολούν;

Θέλω πρώτα να μιλήσω στους οδηγούς ταξί με ειλικρίνεια. Ξέρω την αναστάτωση στον κλάδο και κατανοώ ότι πολλοί δεν έχουν πλήρη εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Ο διάλογος υπάρχει και γίνεται, αλλά μόνο με ειλικρίνεια μπορεί να προχωρήσει.

Στο θέμα της ηλεκτροκίνησης προχωράμε δίκαια και ρεαλιστικά. Έχουμε προτείνει εξαίρεση από την υποχρεωτική μετάβαση για όσους έχουν μία άδεια και οδηγούν οι ίδιοι χωρίς οικονομική δυνατότητα να αλλάξουν όχημα, ενώ παράλληλα προχωρά το πρόγραμμα επιδότησης για όσους θέλουν να κάνουν το βήμα. Κανείς δεν θα μείνει μόνος του σε αυτή την αλλαγή.

Στο Ψηφιακό Μητρώο η θέση μας είναι σαφής: χρειάζεται εκκαθάριση. Ήδη εκδώσαμε την ΚΥΑ τον Σεπτέμβριο και συνδέσαμε τις άδειες με το gov.gr, ώστε οι έλεγχοι γνησιότητας να γίνονται διαφανώς. Το επόμενο βήμα είναι η συστηματική εξέταση αδειών που ενδεχομένως αποκτήθηκαν με μη νόμιμα δικαιολογητικά. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και σοβαρότητα, για ένα αποτέλεσμα αξιόπιστο και δίκαιο.

Δεχθήκαμε επίσης το αίτημα για ελεύθερη μετατροπή άδειας σε 9θέσιο, δίνοντας επιλογές στους επαγγελματίες και συμβάλλοντας στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Για τα τουριστικά οχήματα, ισχύει κανονικά το 3ωρο και οι έλεγχοι θα γίνονται πιο αποτελεσματικά σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ. Στις λεωφορειολωρίδες, τα ταξι μπορούν κανονικά να επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν επιβάτες, ενώ αναζητούμε ισορροπία ώστε να λειτουργεί καλύτερα η πόλη χωρίς να περιορίζεται το έργο τους.

Όλα αυτά είναι προϊόν ουσιαστικού διαλόγου. Τώρα όμως πρέπει να τελειώνουμε με καταστάσεις που βλάπτουν τον ίδιο τον κλάδο. Η παραπληροφόρηση και η συνειδητή καλλιέργεια έντασης δεν θα καθορίζουν την πολιτική της χώρας. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παρασύρει έναν ολόκληρο κλάδο σε συγκρούσεις για δικές του συνδικαλιστικές σκοπιμότητες. Η αλήθεια, η υπευθυνότητα και ο διάλογος είναι το μόνο μονοπάτι που θα φέρει πραγματική πρόοδο.

Κάμερες στους δρόμους. Πότε ολοκληρώνεται η τοποθέτησή τους και πότε θα λειτουργήσουν συνολικά; Τι αναμένεται από την λειτουργία τους;

Σήμερα, λειτουργούν πιλοτικά οι πρώτες 10 κάμερες μέσα στα λεωφορεία της ΟΣΥ, με τον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης να εκπαιδεύεται και να βελτιώνεται καθημερινά. Παράλληλα, προχωρά κανονικά ο διαγωνισμός για τις 600 νέες κάμερες που θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία στις λεωφορειολωρίδες. Με τη διασύνδεση όλων σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, οι παραβάσεις θα αποστέλλονται στον νέο φορέα οδικής ασφάλειας «ΟΔΥΣΕΑΣ» και θα βεβαιώνονται ψηφιακά, πάντα με τον απαραίτητο έλεγχο της Τροχαίας.

Ήδη, βλέπουμε διαφορά στην πράξη: στην Αττική Οδό, για παράδειγμα, μια παράβαση που παλαιότερα χρειαζόταν έως και έξι χρόνια για βεβαίωση, τώρα ολοκληρώνεται σε μόνο δύο ημέρες μέσω gov.gr wallet. Σταδιακά, ενσωματώνονται και οι κάμερες της Περιφέρειας, επεκτείνοντας το δίκτυο,

ενώ για πρώτη φορά οι Δήμοι αποκτούν ουσιαστικό ρόλο και στην οδική ασφάλεια: μπορούν πλέον να εγκαθιστούν δικές τους κάμερες, να συμμετέχουν στο εθνικό δίκτυο και να χρηματοδοτούν έργα οδικής ασφάλειας από ποσοστό των προστίμων. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα διαφανές, αυτοματοποιημένο σύστημα που δίνει στους Δήμους εργαλεία για να μειώσουν την παραβατικότητα στις γειτονιές τους. Τι περιμένουμε; Όχι έσοδα, αλλά συνέπεια στον δρόμο, λιγότερες παραβάσεις, πιο γρήγορη κίνηση στις λεωφορειολωρίδες και –πάνω απ’ όλα– μεγαλύτερη ασφάλεια. Σεβασμό στον άνθρωπο που περιμένει το λεωφορείο και ένα πιο πολιτισμένο αστικό περιβάλλον για όλους. Η πόλη μας αλλάζει όταν τηρούνται οι κανόνες και ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του.

Πλησιάζει η ώρα της έναρξης της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Εσείς έχει εξαγγείλει ένα συνολικό νέο πλαίσιο για τους σιδηροδρόμους. Πού βρισκόμαστε σήμερα, πώς προχωρά και πότε θα είναι σε θέση η Πολιτεία να πει ότι στη χώρα λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι που αρμόζει σε ένα ευρωπαϊκό κράτος;

Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών είναι μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή για όλη τη χώρα, πάνω απ’ όλα για τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους. Η σκέψη μας είναι μαζί τους και η ευθύνη μας απέναντί τους είναι να αλλάξουμε ό,τι πρέπει να αλλάξει - όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Αυτό κάνουμε.

Σήμερα βρισκόμαστε στη μέση της πλήρους ανασυγκρότησης του σιδηροδρόμου. Το 80% του βασικού άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη λειτουργεί με τηλεδιοίκηση και φωτοσήμανση. Το τμήμα που καταστράφηκε από τη θεομηνία Daniel αποκαθίσταται και θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 2026. Παράλληλα, εγκαθιστούμε το ETCS, σύστημα αυτόματης πέδησης που αποτελεί πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας. Ήδη λειτουργεί σε 100 αμαξοστοιχίες και θα καλύπτει ολόκληρη τη γραμμή μόλις ολοκληρωθούν τα έργα στη Θεσσαλία.

Δεν είναι μόνο τα συστήματα όμως, είναι και οι άνθρωποι. Οι μηχανοδηγοί εκπαιδεύονται στα νέα συστήματα, πλέον και με χρήση προσομοιωτή. Για πρώτη φορά η χώρα επενδύει τόσο συστηματικά στην επανεκπαίδευση του κρίσιμου προσωπικού.

Παράλληλα, προχωρά η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου: νέος ενιαίος φορέας, νέα εταιρική δομή, νέο πλαίσιο λειτουργίας. Στόχος μας ένας σιδηρόδρομος με κανόνες, ευθύνη, λογοδοσία και διαφάνεια - που κάνει πράξη αυτά που υπόσχεται.

Πότε θα μπορούμε να πούμε ότι η χώρα έχει σιδηρόδρομο αντάξιο ευρωπαϊκού κράτους; Όταν ολοκληρωθούν τα έργα, όταν λειτουργούν πλήρως τα συστήματα, όταν οι επιβάτες το βιώνουν στην καθημερινότητά τους. Και κυρίως, όταν οι πολίτες ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους. Η τραγωδία των Τεμπών είναι ο λόγος που επιμένουμε, που δεν σταματάμε: θα παραδώσουμε έναν σιδηρόδρομο αντάξιο της μνήμης όσων χάθηκαν και της ευθύνης μας.

Να περάσουμε και στην πολιτική ατζέντα. Βιβλίο Τσίπρα. Είστε από εκείνους που το διάβασαν, το ξεφύλλισαν; Πώς σχολιάζετε τα όσα αποτυπώνει ο πρώην πρωθυπουργός;

Δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο, όχι. Όχι από άρνηση, αλλά κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου. Αποσπασματικά έχω δει κάποια σημεία που ανέδειξαν τα Μέσα Ενημέρωσης. Διαβάζοντάς τα, αναρωτιέμαι αν ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει πραγματική μεταμέλεια για τα πεπραγμένα της θητείας του ή τελοσπάντων τη δική του οπτική ή αν επιχειρεί να τα δικαιολογήσει, μετακυλίοντας ευθύνες ακόμη και σε στενούς συνεργάτες που ο ίδιος επέλεξε. Η δε παρουσίαση του βιβλίου και οι παριστάμενοι, πολλοί από τους οποίους είναι υπεύθυνοι κατά τον Αλέξη Τσίπρα για όσα βίωσε η χώρα, ήταν το λιγότερο άβολη.

Δεν ανήκω όμως σε όσους απαξιώνουν τέτοια εγχειρήματα. Πιστεύω ότι έχει αξία να γνωρίζεις σε βάθος την άποψη και τον τρόπο σκέψης ενός πολιτικού αντιπάλου, ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην Πρωθυπουργό που είχε το «τιμόνι» της χώρας σε μια από τις πιο πυκνές και κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας. Κάποτε ίσως το διαβάσω πιο αναλυτικά, γιατί η γνώση των θέσεων και των επιχειρημάτων όλων των πλευρών είναι βασικό εργαλείο στη δημοκρατική αντιπαράθεση. Στο τέλος της ημέρας, σημασία έχει πως τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα τα καταψήφισαν οι ίδιοι οι πολίτες.

Πάντως, ο κ. Τσίπρας φαίνεται να απευθύνεται σε ένα εκλογικό ακροατήριο της τάξεως του 20-22%, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Μπορεί έως τις εκλογές να έχει αναδειχθεί στον βασικό σας αντίπαλο; Και σε αυτή την περίπτωση, θα ήταν κάτι θετικό ή αρνητικό για τη ΝΔ;

Η Νέα Δημοκρατία δεν διαλέγει τον αντίπαλό της· αυτό είναι δουλειά του ελληνικού λαού. Το ποιο πρόσωπο θα αναδειχθεί ως βασικός αντίπαλος, είτε ο κ. Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης ή οποιοσδήποτε άλλος, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Η δουλειά μας είναι να παραμείνουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας, να φέρνουμε θετική διαφορά στην καθημερινότητα των πολιτών και να λύνουμε προβλήματα.

Προσωπικά, δεν θεωρώ θετικό για τη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει «καθορισμένος» αντίπαλος. Θετικό είναι να αναπτύσσεται πολιτική αντιπαράθεση με βάση στοιχεία, πεπραγμένα και επιχειρήματα, ώστε οι πολίτες να συγκρίνουν πράξεις και προθέσεις και να αποφασίζουν με γνώμονα τα δικά τους κριτήρια. Αυτό είναι η υγεία του πολιτικού συστήματος και το καλύτερο αντίδοτο στον λαϊκισμό που δεν οδηγεί πουθενά.

Μέχρι τις κάλπες μπορεί να έχει προστεθεί στον πολιτικό χάρτη και ένα νέο κόμμα από τον κ. Αντώνη Σαμαρά. Ανησυχεί τη ΝΔ αυτό, με δεδομένο ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας δεν επιτρέπει την διαρροή ούτε κατ’ ελάχιστον, ψηφοφόρων σας;

Αυτή είναι μια συζήτηση που διαρκεί εδώ και ορισμένους μήνες και, προς το παρόν, παραμένει σε επίπεδο σεναρίου. Έχω τοποθετηθεί αρκετές φορές για το θέμα και, χωρίς να έχουν προκύψει νέα δεδομένα, θεωρώ ότι υπάρχει ο κίνδυνος να επαναλαμβάνομαι. Ωστόσο, αυτό που για μένα είναι το σημαντικότερο σε μια τέτοια συζήτηση δεν είναι οι πιθανοί εκλογικοί συσχετισμοί. Πιστεύω ότι η υφιστάμενη κατάσταση στενοχωρεί κάθε Νεοδημοκράτη που θέλει να βλέπει την παράταξη ενωμένη και όλους εμάς να αγωνιζόμαστε μαζί για μια ακόμα πιο ισχυρή Ελλάδα. Παρά τις διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο επίτευξής της, όλοι το επιδιώκουμε στο τέλος.

Ο εκλογικός στόχος της αυτοδυναμίας έχει διατυπωθεί. Ωστόσο, η ΝΔ βρίσκεται μακριά από τα ποσοστά που θα τον εξασφάλιζαν. Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, εσείς προκρίνετε δεύτερες κάλπες ή επιδίωξη συνεργασιών; Θα υπήρχαν συνομιλητές για τη ΝΔ και ποιοι;

Η δουλειά μας είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, όχι να μιλάμε για σενάρια. Πιστεύουμε στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις που μπορούν να εφαρμόζουν το πρόγραμμά τους. Το τι κυβέρνηση θα προκύψει από την κάλπη είναι κάτι που αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ελληνικό λαό.

Όσο για πιθανές συνεργασίες, αυτή είναι μια συζήτηση που, στην πράξη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κλείνουν πριν καν ανοίξει. Τα αποτελέσματα κρίνονται στην κάλπη, όχι στις δημοσκοπήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, να περάσουμε πάνω από τον πήχη που θα θέσουν οι πολίτες και να έχουμε ξανά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.