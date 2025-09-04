Δύο γαλλικά SUV κάνουν πανελλήνια πρεμιέρα στην Θεσσαλονίκη

Όλα τα νέα της μοντέλα θα παρουσιάσει η Renault στην έκθεση αυτοκινήτου «Auto Thessaloniki 2025», με δύο από αυτά να είναι SUV και να εμφανίζονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

Έχοντας πλέον ως επίσημο εισαγωγέα της στην Ελλάδα την Grand Automotive Hellas SA, η Renault θα παρουσιάσει τα νέα της, ηλεκτρικά και εξηλεκτρισμένα, μοντέλα στην «Auto Thessaloniki 2025». Μάλιστα δύο από τα νέα μοντέλα θα κάνουν πανελλήνιες πρεμιέρες. Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση η Renault μας συστήνει το νέο κορυφαίο Rafale Hyper Hybrid 4x4 300hp, τη νέα της ναυαρχίδα.

Να θυμίσουμε πως αυτό το μοντέλο αποτελεί τη βάση για το Προεδρικό αυτοκίνητο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το νέο σπορ και πολυτελές μοντέλο, εξοπλίζεται με υβριδικό plug-in σύστημα κίνησης, συνδυαστικής απόδοσης 300 ίππων, ενώ διαθέτει κίνηση και στους 4 τροχούς, χάρη στον ηλεκτροκινητήρα των 136 ίππων, που κινεί τους πίσω τροχούς. Παράλληλα, διαθέτει το σύστημα ενεργής τετραδιεύθυνσης 4 Control Advanced, που του εξασφαλίζει κορυφαία ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες και μεγάλη ευελιξία σε αστικό περιβάλλον. Το εντυπωσιακό είναι πως αν και έχει εξαιρετικές επιδόσεις ( 0-100 km/h σε 6,4 δλ.) το νέο Rafale καταναλώνει μόλις 5,8 lt./100km.

Ακόμα μια πρωτιά στο περίπτερο της Renault είναι το ανανεωμένο Renault Austral, το οποίο παρουσιάζεται στην κορυφαία έκδοση esprit Alpine full hybrid E-Tech 200. Με νέα δυναμική εμφάνιση και εφοδιασμένο με state of the art τεχνολογίες, όπως το Face ID που αναγνωρίζει το πρόσωπο του οδηγού και εφαρμόζει εξατομικευμένες ρυθμίσεις, το νέο Austral επωφελείται από την full hybrid Ε-Tech τεχνολογία κίνησης, με απόδοση 200 ίππων. Το νέο C-SUV μοντέλο είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή από 34.900 ευρώ (έκδοση mild hybrid 160 auto).

Από το περίπτερο της Renault στη Θεσσαλονίκη δε θα μπορούσε να λείπει το απόλυτο σύμβολο του ρετρο-φουτουρισμού, το νέο, 100% ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech. Είναι το μοντέλο που όλοι θέλουν να βρεθούν πίσω από το τιμόνι του όχι μόνο για τις τεχνολογίες και τον αποδοτικό ηλεκτροκινητήρα του, απόδοσης έως 150 ίππων, αλλά και για τη χαρά της οδήγησης που μόνο ένα Renault μπορεί να προσφέρει. Kάνε κλικ για να δεις περισσότερα για νέο ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech.

Το νέο, full hybrid C-SUV Renault Symbioz, με τον πληθωρικό χώρο αποσκευών, συμπληρώνει την παρουσία της Renault, αποτελώντας από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς, στη δημοφιλή κατηγορία που συμμετέχει. Τέλος, το Renault Captur full hybrid E-Tech ολοκληρώνει το model line-up του περιπτέρου.

Η έκθεση «Auto Thessaloniki 2025» διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά στο πλαίσιο διεξαγωγής της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στο περίπτερο 13, στο χώρο του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου. H Renault θα βρίσκεται στο περίπτερο Α5, ενώ η έκθεση Auto Thessaloniki 2025 θα είναι καθημερινά ανοιχτή από το Σάββατο 6 έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, τις καθημερινές από τις 14.00 – 22.00 και τα σαββατοκύριακα από τις 10.00 – 22.00.