Ένα allegro μικρό SUV στη «σωστή» τιμή

Με σταθερά μοντέρνο στυλ, εμπλουτισμένη τεχνολογία και έναν κινητήρα που ισορροπεί ανάμεσα στις επιδόσεις και την εξοικονόμηση καυσίμου, το Opel Mokka με τους 136 ίππους και το «εξάρι» χειροκίνητο κιβώτιοστοχεύει σε όσους αναζητούν ένα σύγχρονο και ευέλικτο crossover για την καθημερινότητα, χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς στην οδηγική εμπειρία.

Το φρεσκάρισμα στην εμφάνιση και η τεχνολογική αναβάθμιση που είναι ορατή στο εσωτερικό του Opel Mokκα είναι τα πρώτα στοιχεία που εντοπίζει κανείς όταν βρεθεί αντιμέτωπος με το ανανεωμένο B-SUV της γερμανικής εταιρίας. Υπάρχει βέβαια και το ζήτημα τι γίνεται κάτω από το εμπρός καπό – και στη δική μας περίπτωση θα σημειώσουμε πως μιλάμε για τον 1.2 turbo κινητήρα των 136 ίππων, ο οποίος χρησιμοποιείται και στην υβριδική έκδοση.

Βέβαια εδώ δεν υπάρχει το 48-βολτο ήπια υβριδικό σύστημα του Ομίλου Stellantis, ωστόσο στη λειτουργία του το 3-κύλινδρο μοτέρ είναι πολιτισμένο και «ζωντανό» από χαμηλά, προσφέροντας αμεσότητα στο πάτημα του γκαζιού σε μεγάλο φάσμα στροφών. Αυτό είναι κάτι που αφενός βοηθά στον σβέλτο τρόπο που κινείται το Mokka στην καθημερινότητα και αφετέρου συγκρατεί την πραγματική κατανάλωση, που στη διάρκεια της δοκιμής μας ήταν γύρω στα 7,8 lit./100 km.

Και ενώ το ήπια υβριδικό σύστημα συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, στην περίπτωση του αυτοκινήτου δοκιμής μας συναντάμε ένα πολύ καλό 6τάχυτο κιβώτιο με σωστή κλιμάκωση και ευχάριστο «κούμπωμα», με αποτέλεσμα οι αλλαγές σχέσεων να είναι διασκεδαστικές. Στοιχείο που θα χαροποιήσει ιδιαιτέρως τους λάτρεις των χειροκίνητων κιβωτίων που επιθυμούν να έχουν πάντα τον απόλυτο έλεγχο…

Μοτέρ, λοιπόν, και κιβώτιο ταιριάζουν απόλυτα στο ανανεωμένο Opel Mokka, το οποίο χάρη στην πλατφόρμα CMP του ομίλου Stellantis, είναι ευχάριστο και άνετο στην καθημερινότητα. Μιλάμε για ένα μικρό crossover που «πατάει» ανάλαφρα στο δρόμο, φρενάρει αποτελεσματικά και προσφέρει μια ιδιαίτερη σιγουριά ακόμα και στις απότομες αλλαγές πορείας.

Αν και κάπως ελαφρύ, το τιμόνι (βοηθά στην κίνηση μέσα στην πόλη) είναι ακριβές και η ανάρτηση από την πλευρά της ελέγχει σωστά το αμάξωμα όχι μόνο περιορίζοντας τις κλίσεις στις στροφές, αλλά και «στρογγυλεύοντας» ταυτόχρονα τις κακοτοπιές της ελληνικής ασφάλτου - κάτι που οφείλεται και στη διάσταση 215/60 R17 των ελαστικών (δεν είναι υπερβολικά «χαμηλοπρόφιλα» - τα στάνταρ είναι 215/65 R16 και θα είναι ακόμα πιο άνετα). Έτσι, ο ημιάκαμπτος πίσω άξονας έδειξε μια ανησυχία μόνο σε «κατσαρό» ανάγλυφο. Στην πόλη οι μικρές διαστάσεις του βολεύουν, αλλά είναι αλήθεια ένας μικρότερος κύκλος στροφής (11,1 μ.) θα ήταν ευπρόσδεκτος και θα τόνιζε την ευελιξία.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, το Οpel Mokka έχει φρεσκάρει την εμφάνισή του. Θυμίζοντας πως το Mokka ήταν το πρώτο μοντέλο της Opel που υιοθέτησε τη μάσκα “Opel Vizor” – που παραπέμπει σε… κράνος μοτοσικλετιστή και πλέον χαρακτηρίζει κάθε νέο μοντέλο της γερμανικής φίρμας – επισημαίνουμε ότι η ανανέωση έφερε μαζί της έναν ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα για βελτίωση της αεροδυναμικής και νέα «υπογραφή» για τα φώτα μπροστά και πίσω, που θυμίζουν τώρα αυτά των Corsa και Frontera.

Στο «πιλοτήριο» υπάρχουν στάνταρ δύο οθόνες 10 ιντσών ενσωματωμένες σε ένα ενιαίο πλαίσιο: Η μία λειτουργεί ως ψηφιακός πίνακας οργάνων και η άλλη, που είναι αφής χρησιμοποιείται για τον χειρισμό του infotainment. Από κει και πέρα, στις διαφοροποιήσεις περιλαμβάνεται η νέα είναι σχεδίαση του τιμονιού με επίπεδο κάτω μέρος. Παράλληλα η οδηγοκεντρική κονσόλα και το περίγραμμα του ψηφιακού πάνελ φέρουν ασημί ματ φινίρισμα, ενώ υπάρχουν και λιγότεροι φυσικοί διακόπτες, καθώς έχουν ενσωματωθεί στην οθόνης αφής.

Το Mokka διατηρεί φυσικά το πλεονέκτημα της καλής ποιότητας κατασκευής, ωστόσο οι χώροι για τους πίσω επιβάτες δεν είναι οι καλύτεροι της κατηγορίας (λόγω και της κουπέ γραμμής της οροφής δυσχεραίνεται και η είσοδος-έξοδος των ψηλών στο πίσω κάθισμα), ενώ σίγουρα το γερμανικό αυτοκίνητο δεν μπορεί να περηφανευθεί ούτε για τη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ του, που είναι σχετικά μικρό και με τα 350 λίτρα του βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της κατηγορίας.

Από την άλλη πλευρά στην τιμή των 19.900 ευρώ εκτός από τα 136 «ζωντανά» άλογα και την πολύ ευχάριστη οδική συμπεριφορά που προσφέρει το Opel Mokka, παίρνεις και ένα πλήρες πακέτο εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας. Οπότε, το Opel Mokka των 136 ίππων με αυτά τα χρήματα αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον – είναι μια value for money αγορά. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η πλούσια έκδοση Edition Plus που βλέπετε στις φωτογραφίες (με ζάντες αλουμινίου [στη βασική έκδοση έχουμε ατσάλινες], κάμερα οπισθοπορείας, Adaptive Cruise control κ.ά.) θα σας κοστίσει 3.500 ευρώ επιπλέον.

Opel Mokka 1.2T 136 S&S | Τεχνικά Χαρακτηριστικά