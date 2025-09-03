Έτοιμη και η κουπέ εκδοχή αυτού του best seller premium SUV

Το νέο Audi Q3 και κουπέ εκδοχή του, που αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα, έρχονται να συνεχίσουν την εμπορική επιτυχία των προκατόχων τους βασισμένα στην σχεδιαστική και τεχνολογική τους αναβάθμιση, καθώς και στην τόνωση της πολυτέλειας και της οδηγικής τους αίσθησης.

Με πάνω από δύο εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως στις δύο προηγούμενες γενιές του, το best seller της premium compact κατηγορίας το Audi Q3 έρχεται στη νέα τρίτη του γενιά, πιο ολοκληρωμένο από ποτέ, τόσο στην SUV, όσο και στην Sportback κουπέ εκδοχή του που παρουσιάστηκε πρόσφατα.

Το νέο Audi Q3 εκφράζει το σύγχρονο σχεδιαστικό DNA της Audi με μυώδεις αναλογίες, έντονες γωνίες και χαρακτηριστική μάσκα Singleframe στο εμπρός μέρος, δημιουργούν μια παρουσία που ξεχωρίζει τόσο στην SUV όσο και στην Sportback έκδοση.

Τo Q3 Sportback, με χαμηλότερη οροφή κατά 29 χιλιοστά και πιο κουπέ σιλουέτα, ενισχύει το δυναμικό χαρακτήρα και τη σπορ αισθητική του, χωρίς να χάνει την πρακτικότητα ενός SUV. Και στις δύο παραλλαγές του compact premium οικογενειακού SUV της Audi για πρώτη φορά προσφέρονται ψηφιακοί προβολείς Matrix LED με micro-LED τεχνολογία. Κάθε μονάδα αποτελείται από 25.600 micro-LED πλάτους μόλις 13 χιλιοστών, με το καθένα να έχει μέγεθος περίπου όσο το μισό πάχος μιας τρίχας.

Στην πράξη υπόσχονται κορυφαία φωτεινότητα, βέλτιστη ευκρίνεια και εξατομικευμένες φωτεινές υπογραφές!

Στο νέο Audi Q3 οι λειτουργίες φωτισμού είναι πλέον στενά συνδεδεμένες με τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στο δρόμο.

Στο πίσω μέρος, προαιρετικά διατίθενται OLED φώτα με φωτιζόμενα δαχτυλίδια Audi, που χαρίζουν μοναδική φωτιστική ταυτότητα.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 11,9 ιντσών και η οθόνη αφής MMI 12,8 ιντσών σχηματίζουν την ενιαία «ψηφιακή σκηνή» στο ταμπλό των Q3 & Q3 Sportback. Το σύστημα infotainment χρησιμοποιεί το Android Automotive OS ως λειτουργικό, προσφέροντας πρόσβαση σε εφαρμογές τρίτων, όπως το YouTube, μέσω του Audi Application Store. Η λειτουργία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο MMI και δεν απαιτεί σύνδεση smartphone. Η νέα μονάδα ελέγχου τιμονιού ενσωματώνει δύο μοχλούς στην κολόνα (δεξιά για επιλογή ταχυτήτων, αριστερά για φώτα και υαλοκαθαριστήρες), απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα. Έτσι, προσφέρει περισσότερη εργονομία, δύο ποτηροθήκες και βελτιωμένη αίσθηση χώρου. Για πρώτη φορά σε compact Audi διατίθενται ηχομονωτικά κρύσταλλα στα εμπρός πλαϊνά παράθυρα, στοχεύοντας στη μείωση του θορύβου σε υψηλές ταχύτητες.

Με όγκο πορτμπαγκάζ 488 λίτρων, που αυξάνεται στα 1.386 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων (Sportback: έως 1.289 λίτρα), και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.100 κιλών, το Q3 αποδεικνύεται εξίσου πρακτικό με μεγαλύτερα SUV. Τα πίσω καθίσματα μετακινούνται κατά μήκος και ρυθμίζονται ως προς την κλίση, τονίζοντας την πρακτικότητα.

Το νέο Audi Q3 διατίθεται με μια σειρά αποδοτικών και ισχυρών κινητήρων, που συνδυάζουν τεχνολογία εξοικονόμησης καυσίμου με υψηλή οδηγική απόδοση.

Ο κινητήρας 1.5 TFSI 150 hp (110 kW) που ενσωματώνει τεχνολογία Mild Hybrid και επτατάχυτο S tronic στον στάνταρ εξοπλισμό.

Σε συνδυασμό με το σύστημα cylinder on demand (COD), που απενεργοποιεί προσωρινά δύο κυλίνδρους σε χαμηλά και μεσαία φορτία, υπόσχεται χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και λιγότερους ρύπους.

To Q3 είναι επίσης διαθέσιμο με τον εξαιρετικιά αξιόπιστο και οικονομικό πετρελαιοκινητήρα 2.0 TDI 150 hp (110 kW) και ροπή 360 Nm.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκονται τα e-hybrid με τεχνολογία Plug-in Hybrid (PHEV), που συνδυάζουν τον 1.5 TFSI με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας 272 hp (200 kW) και 400 Nm ροπής.

Με μπαταρία υψηλής τάσης 25,7 kWh (καθαρή 19,7 kWh), προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km (WLTP) για το SUV και 118 km (WLTP) για το Sportback. Η δυνατότητα φόρτισης με έως 50 kW DC επιτρέπει αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε λιγότερο από μισή ώρα. Η υπηρεσία Audi charging εξασφαλίζει πρόσβαση σε χιλιάδες σημεία φόρτισης σε 28 ευρωπαϊκές χώρες, ενισχύοντας την καθημερινή χρηστικότητα.

Τα νέα Audi Q3 και Q3 Sportback υπόσχονται ακόμα καλύτερη οδηγική εμπειρία, ενώ οι προαιρετικές επιλογές – σπορ ανάρτηση ή ανάρτηση με έλεγχο αμορτισέρ δύο βαλβίδων – στοχεύουν στην ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τον σπορ χαρακτήρα, είτε σε e-hybrid είτε σε εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Φυσικά τα Audi Q3 & Q3 Sportback διαθέτουν ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, που διευκολύνει την καθημερινή οδήγηση και ενισχύει την ασφάλεια.

Στάνταρ περιλαμβάνονται το parking system plus με ένδειξη απόστασης, το cruise control με περιοριστή ταχύτητας και προετοιμασία για adaptive cruise control, η προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας με υποβοήθηση έκτακτης ανάγκης, η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, καθώς και η προειδοποίηση κόπωσης και απώλειας προσοχής. Επιπλέον, η ενεργή εμπρόσθια υποβοήθηση με λειτουργίες αποφυγής, ελιγμών και διασταυρούμενης κυκλοφορίας αυξάνει ακόμη περισσότερο την ενεργητική ασφάλεια.

Για βελτιωμένη οδηγική άνεση, το νέο Adaptive Driving Assistant Plus υποστηρίζει τόσο τη διαμήκη όσο και την πλευρική καθοδήγηση και έχει εμπλουτιστεί με λειτουργία υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας.

Η Audi οργανώνει την παραγωγή του νέου Q3 σε δύο βασικές μονάδες: στο Győr (Ουγγαρία) και στο Ingolstadt (Γερμανία).

Τα αμαξώματα κατασκευάζονται στο Győr και μεταφέρονται στη Γερμανία, όπου ολοκληρώνονται η βαφή και η τελική συναρμολόγηση.

Η τρίτη γενιά του Audi Q3 θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2025 με το Q3 SUV να ξεκινάει από 41.980 ευρώ, ενώ το Q3 Sportback θα ακολουθήσει τον Δεκέμβριο με τις παραγγελίες να έχουν ήδη ανοίξει και για τις δύο εκδοχές του νέου premium C-SUV της γερμανικής φίρμας.

Ακολουθούν τα βασικά τεχνικά στοιχεία των κινητήριων συνόλων των νέων Audi Q3 & Q3 Sportback