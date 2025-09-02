To ηλεκτρικό scooter που έρχεται από το μέλλον

Στην IAA Mobility 2025 που γίνεται στο Μόναχο, το BMW Group παρουσιάζει το BMW Motorrad Vision CE, αποτυπώνοντας το όραμα του για το μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας σε δύο τροχούς στα αστικά κέντρα και επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στον τομέα των έξυπνων, συνδεδεμένων, ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων.

Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, η BMW Motorrad έφερε την επανάσταση στην αστική κινητικότητα με το BMW C1, ένα scooter που απάλλασσε τον επιβάτη από τη χρήση κράνους και του συνήθους προστατευτικού εξοπλισμού, χάρη στο εξελιγμένο πακέτο ασφάλειας που εξασφάλιζε το αμάξωμά του. Έκτοτε, η ΒΜW Motorrad και στο πλαίσιο της στρατηγική βιωσιμότητας του BMW Group εξέλιξε με επιτυχία αυτή τη μορφή ηλεκτρικής κινητικότητας.







Το 2014, η BMW Motorrad έγινε ο πρώτος premium κατασκευαστής που συνδύασε την κορυφαία σχεδίαση με την ηλεκτροκίνηση στο BMW C evolution. Το BMW CE 04 - αριστούργημα σχεδιασμού και τεχνολογίας για αστική κινητικότητα απαλλαγμένη από εκπομπές ρύπων - λανσαρίστηκε στην αγορά το 2022 και μέχρι σήμερα παραμένει ς ηγέτης στην κατηγορία του. Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο ακολούθησε το 2024 με το επίσης ηλεκτρικό BMW CE 02, που συμβολίζει ένα νέο, μοναδικό και κατεξοχήν casual στυλ κινητικότητας.







Σήμερα, το πρωτότυπο BMW Motorrad Vision CE που παρουσιάζεται στην IAA Mobility 2025 του Μονάχου, φανερώνει το όραμα της φίρμας για το μέλλον της αστικής ηλεκτρικής κινητικότητας σε δύο τροχούς προσφέροντας προσφέρει μια συναισθηματική, δημιουργική και μοντέρνα προσέγγιση στο θέμα αυτό.







Πέρα από την ηλεκτροκίνηση μηδενικών εκπομπών ρύπων, το Vision CE καταργεί την ανάγκη χρήσης κράνους και προστατευτικού ρουχισμού, προσφέροντας στους αναβάτες μεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας και μια ξέγνοιαστη, άνετη εμπειρία οδήγησης. Το κεντρικό στοιχείο του BMW Motorrad Vision CE είναι η φιλοσοφία ασφάλειας που προτάσσει. Και συγκεκριμένα μια σύνθετη σωληνωτή μεταλλική δομή, γνωστή ως «κλωβός», η οποία, μαζί με μία κατάλληλα σχεδιασμένη κατασκευή καθίσματος με ζώνη ασφαλείας, εξασφαλίζει μια ασφαλή και συναρπαστική εμπειρία οδήγησης χωρίς την ανάγκη χρήσης κράνους ή του γνώριμου ρουχισμού προστασίας. Ένα ακόμη ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Vision CE είναι η λειτουργία εξισορρόπησης, που διατηρεί το όχημα πλήρως ισορροπημένο όταν είναι σταματημένο, χωρίς τη συμμετοχή του αναβάτη.







Το μειωμένο συνολικό ύψος του «κλωβού» και ο ανοιχτός σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με τον μεγάλο μεταξόνιο, προσδίδουν στο Vision CE μια επιμηκυμένη, δυναμική και οπτικά ελαφριά εμφάνιση. Υπάρχει εκτενής χρήση επιστρωμένου αλουμινίου, ενώ ο συνδυασμός της βασικής ματ λευκής απόχρωσης με την μαύρη δημιουργεί αντίθεση, που προσδίδει μια λιτή αισθητική. Τα παραπάνω συμπληρώνονται από ένα κομψό ματ κάθισμα με γράμματα και λεπτομέρειες σε νέον κόκκινο χρώμα στα γραφικά και σε επιλεγμένα σημεία.