Ευρωπαϊκό SUV με έως 7 θέσεις και τιμή-πρόκληση. Πόσο κοστίζει;

Η νέα γενιά του Citroën C3 Aircross ήρθε με έως 7 θέσεις, μοντέρνο στυλ, επιλογές εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης και απόλυτα ανταγωνιστική, έως… προκλητική τιμολογιακή πολιτική. Αυτό το SUV είναι τώρα διαθέσιμο σε όλες τις εκθέσεις του Δικτύου Επίσημων Διανομέων Citroën.

Το νέο Citroën C3 Aircross έκανε πριν από λίγους μήνες την πρεμιέρα του στην ελληνική αγορά στοχεύοντας να καλύψει την ανάγκη για ένα ευρύχωρο SUV με μοντέρνες τεχνολογίες και ανέσεις, αλλά σε προσιτή τιμή. Και όπως φαίνεται με 18.900 ευρώ το καταφέρνει περίφημα.

Το νέο Citroën C3 Aircross αποτελεί μια σημαντική μετεξέλιξη του επιτυχημένου SUV της γαλλικής φίρμας προσφέροντας για πρώτη φορά επιλογή για 7-θέσια διαμόρφωση της καμπίνας.

Η σχεδίαση ακολουθεί τη νέα τάση της Citroën που παρουσιάστηκε στο πρωτότυπο Oli και που στην πράξη εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο νέο Citroën C3. Πατώντας μάλιστα στην ίδια πλατφόρμα (Smart Car) με τον μικρό του αδερφό, το C3 Aircross είναι διαθέσιμο σε μία γκάμα κινητήριων για όλα τα σύγχρονα γούστα: βενζίνη, Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό.

H έκδοση βενζίνης 1.2 Turbo κινείται από νέο τρικύλινδρο κινητήρα (έχει καδένα για αυξημένη αντοχή και αξιοπιστία) και χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων, αποτελώντας και την εισαγωγική επιλογή με την… προκλητική τιμή εκκίνησης των 18.900 ευρώ.

Η έκδοση Hybrid 145 έχει τον παραπάνω 1.2 turbo βενζινοκινητήρα να συνοδεύεται από το 48V ήπια υβριδικό σύστημα του Ομίλου Stellantis, ενώ συνεργάζεται αποκλειστικά με «εξάρι» αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων e-DCT διπλού συμπλέκτη. Ο παραπάνω συνδυασμός δίνει την δυνατότητα 100% ηλεκτρικής οδήγησης στο 50% σχεδόν της αστικής χρήσης, ενώ η επαναφόρτιση της μπαταρίας γίνεται αυτόματα κατά την επιβράδυνση. Εδώ ο τιμοκατάλογος ξεκινά από τα 24.500 ευρώ.

Στην γκάμα του νέου μοντέλου υπάρχει όμως και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση ë-C3 Aircross, η οποία διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 83kW / 113hp που τροφοδοτείται από μία μπαταρία LFP (λιθίου -φωσφορικού σιδήρου) με χωρητικότητα 44 kWh. Αυτή η τεχνολογία υπόσχεται αυτονομία 306 km σε συνδυασμένο κύκλο. Η βασική τιμή του πλήρως ηλεκτρικού Citroën ë-C3 Aircross αγγίζει τα 23.400 ευρώ (με την ισχύουσα κρατική επιδότηση).

Σημειώστε ότι σε όλες τις εκδόσεις, το νέο C3 Aircross ενσωματώνει την ανάρτηση Citroën Advanced Comfort με ειδικά υδραυλικά στοπ, τα οποία στοχεύουν στην παροχή άνεσης και σταθερότητας σε κάθε είδους διαδρομή. Παράλληλα, τα επανασχεδιασμένα καθίσματα Advanced Comfort με επιπλέον αφρώδες υλικό (έως και 15 mm) υπόσχονται τονισμένη άνεση και ξεκούραστη οδήγηση.

Το ταμπλό, που έρχεται αυτούσιο από το νέο Citroen C3, διαμορφώνεται σύμφωνα με τη φιλοσοφία C-Zen Lounge, συνδυάζοντας μινιμαλιστικό ταμπλό με υφασμάτινες επενδύσεις τύπου «Sofa Design». Την ίδια στιγμή, ο λεπτός και ενσωματωμένο στο ταμπλό ψηφιακός πίνακας οργάνων προβάλλει βασικές πληροφορίες μέσω του διαθέσιμου Ηead-up Display.

Με μήκος μόλις 4,39 m, το C3 Aircross εκμεταλλεύεται το κορυφαίο μεταξόνιο των 2,67 m για να προσφέρει τιμές-ρεκόρ του χώρου για τους επιβάτες της 2ης σειράς, αλλά και πορτμπαγκάζ με χωρητικότητα που φτάνει τα 460 λίτρα. Η δυνατότητα επιλογής 7-θέσιας διαμόρφωσης είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τη στιγμή που το μεγάλο άνοιγμα των πίσω θυρών υπόσχεται άνετη πρόσβαση όχι μόνο στη 2η σειρά καθισμάτων για την 5θέσια έκδοση, αλλά και στην 3η σειρά για την 7θέσια έκδοση.

Τέλος, σημειώνουμε ότι με 200 mm απόσταση από το έδαφος, πανοραμική θέση οδήγησης και τη δέουσα ευελιξία (διάμετρος κύκλου στροφής: 10,9 m), το C3 Aircross υπόσχεται να κάνει την καθημερινότητα όχι μόνο ευκολότερη, αλλά και ασφαλέστερη καθώς είναι εφοδιασμένων με ένα πλήθος συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Μεταξύ άλλων προσφέρονται στο βασικό εξοπλισμό σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος (Active Safety Brake), ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (Active Lane Keeping Assist), σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού, σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας (Speed Limit Information), αυτόματη εναλλαγή μεσαίας/μεγάλης σκάλας φώτων, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα παρακολούθησης τυφλών σημείων κ.α.