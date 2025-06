Renault 5 E-Tech Electric: Ο θρύλος επέστρεψε

Με εμβληματικό ρετρό αλλά και φουτουριστικό στυλ, τεχνολογία αιχμής και 100% ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, το νέο Renault 5 E-Tech Electric ενσωματώνει τη γοητεία και την κληρονομιά του χθες στη σύγχρονη ταυτότητα και την ασφάλεια της μοντέρνας ηλεκτροκίνησης για να αποτελέσει το νέο πρότυπο στα σουπερμίνι.

Το ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech είναι ένα αυτοκίνητο που δεν μοιάζει με κανένα γιατί απλώς κανένα δεν είχε πρόγονο το εμβληματικό Renault 5! Με αισθητική που αγγίζει το συναίσθημα και ενώνει το χτες με το αύριο, το Renault 5 E-Tech Electric έρχεται να αποτελέσει ένα νέο σύμβολο στυλ και νεανικής ενέργειας, όπως ακριβώς το Renault 5 των 70’s και 80’s. Το ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech Electric είναι γεμάτο από αναφορές που τιμούν το στυλ του εμβληματικού προγόνου του προσαρμοσμένες όμως στο σήμερα και στην ηλεκτρική μετάβαση.

Για παράδειγμα η μάσκα εξαερισμού στο καπό του αρχικού μοντέλου σήμερα λειτουργεί ως δείκτης φόρτισης με τη μορφή του αριθμού 5, που μάλιστα φωτίζεται όταν πλησιάζει ο οδηγός εκφράζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Ακόμα ένα παράδειγμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η ακολουθία υποδοχής των προβολέων LED που ακολουθούν το σχήμα της κόρης του ματιού και «κλείνουν το μάτι» στον οδηγό. Και φυσικά τα πάντα είναι σχεδιασμένα με γνώμονα την εκλεπτυσμένη αεροδυναμική για κορυφαία αποδοτικότητα, όπως το κρύσταλλο που τοποθετείται πάνω από τα πίσω κάθετα φώτα και βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα.

Ρετρό ψυχή, high-tech χαρακτήρας

Το συναίσθημα που αποπνέει η εξωτερική σχεδίαση συνεχίζεται στο εσωτερικό του Renault 5 E-Tech Electric, που συνδυάζει minimal σχεδιασμό με προηγμένη τεχνολογία, φινέτσα και πραγματική προσοχή στην λεπτομέρεια. Η νέα ψηφιακή κονσόλα με οθόνες έως 10,1 ιντσών, το σύστημα infotainment OpenR Link με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη (Google built-in), over-the-air ενημερώσεις και φωνητικές εντολές μέσω του ψηφιακού βοηθού Reno, που απαντάει σε ερωτήσεις, χαρίζουν στο 5 Ε-Τech μια ξεχωριστή ψηφιακή υπογραφή γεμάτη ενσυναίσθηση.

Παράλληλα, υπάρχουν περισσότερες από 50 εφαρμογές και πρακτικές υπηρεσίες, όπως η ενσωμάτωση της ηλεκτρικής φόρτισης στην προγραμματισμένη διαδρομή, τη στιγμή που οι οικολογικές επενδύσεις από ανακυκλωμένα υλικά, δημιουργούν έναν χώρο φιλόξενο και απόλυτα λειτουργικό.

Μπορεί να μοιάζει με ένα ρετρό supermini από τα '70s, όμως κάτω από το εμβληματικό του περίβλημα κρύβεται ένα σύγχρονο τεχνολογικό θαύμα.

Το ηλεκτρικό Renault 5 E-Tech είναι το πρώτο όχημα που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου πάνω στην AmpR Small, τη νέα πλατφόρμα της Ampere (θυγατρική του Ομίλου Renault που ειδικεύεται στα ηλεκτρικά οχήματα)που προορίζεται μόνο για ηλεκτρικά οχήματα της κατηγορίας B.

Το νέο Renault 5 γίνεται έτσι ένα ηλεκτρικό supermini με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως το compact μήκος (3,992 m), το επίπεδο πάτωμα, το μακρύ μεταξόνιο (2,54 m), το μεγαλύτερο δυνατό εσωτερικό χώρο και τη μεγαλύτερη δυνατή χωρητικότητα αποσκευών (326 lt.), το χαμηλότερο κέντρο βάρους και το συγκρατημένος βάρος (λιγότερο από 1.500 kg). Μας συστήνει επίσης ένα νέο αμφίδρομο φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος συμβατό με τις τεχνολογίες V2L (Vehicle to Load) , για φόρτιση ηλεκτρικών συσκευών μέσω του αυτοκινήτου, και V2G (Vehicle to Grid), για μεταφορά ηλεκτρικού φορτίου από το αυτοκίνητο στο δίκτυο.

Κάτω από το καπό, ο κινητήρας του ηλεκτρικού Renault 5 E-Tech –βασισμένος σε αυτούς των ηλεκτρικών Megane E-Tech και Scenic E-Tech δεν διαθέτει μόνιμους μαγνήτες και δεν χρησιμοποιεί σπάνιες γαίες- αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία 40 kWh ή 52 kWh και αποδίδει 120 ή 150 ίππους αντίστοιχα.

Το Renault 5 E-Tech Electric προσφέρει δυνατές επιταχύνσεις (0-100 km/h σε 8 δευτερόλεπτα στην έκδοση των 150 ίππων) και νιώθει άνετα τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο, χάρη στον φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος 11 kW, τον φορτιστή συνεχούς ρεύματος 80 ή 100 kW και στην αυτονομία που φτάνει τα 400 km χάρη στην «έξυπνη» διαχείριση ενέργειας. Προσφέρει, επίσης, μια σπάνια δυνατότητα για την κατηγορία ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης: Μπορεί να ρυμουλκήσει τρέιλερ, με ικανότητα ρυμούλκησης 500 kg.

Η εξελιγμένη ανεξάρτηση πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, η οποία προέρχεται από ς μεγαλύτερες κατηγορίες της αγοράς, εξασφαλίζει ένα επίπεδο οδικής συμπεριφοράς και επιδόσεων άγνωστο μέχρι πρότινος σε αυτήν την κατηγορία. Η οδηγική απόλαυση δεν είναι ταμπού για το Renault 5 E-Tech Electric και μάλιστα χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και στην ευελιξία.

Παράλληλα, είναι εφοδιασμένο με την τελευταία λέξη στις τεχνολογίες ασφάλειας με βοηθήματα οδήγησης (ADAS) που προέρχονται από μεγαλύτερες κατηγορίες της αγοράς, όπως το έξυπνο προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου της ταχύτητας που διαβάζει τον δρόμο και το σύστημα ενεργούς υποβοήθησης οδήγησης (Active Driver Assist), μια τεχνολογία αυτοματοποιημένης οδήγησης επιπέδου 2. Περιλαμβάνει επίσης πρωτοποριακές τεχνολογίες που διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών διάσωσης σε περίπτωση ατυχήματος (Fireman Access, Pyroswitch και QRescue), δυνατά φρένα και το Safety Coach, μια τεχνολογία που υποστηρίζει τον οδηγό και μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος.

Έρωτας με την πρώτη φόρτιση

Το Renault 5 E-Tech Electric δεν είναι ένα ακόμα ηλεκτρικό hatchback. Είναι ένα cool, στυλάτο και γεμάτο προσωπικότητα «made in France/made in Europe» σουπερμίνι, το οποίο τσιγκλάει το συναίσθημα και δίνει ενέργεια στη χαρά της οδήγησης. Δεν κατέκτησε άλλωστε τυχαία τον ευρωπαϊκό τίτλο «Car of the Year 2025» δίνοντας στη Renault την ευκαιρία να κάνει το back-to-back στο θεσμό μετά την επιτυχία του Renault Scenic E-Tech το 2024.

Και το κυριότερο; Το Renault 5 E-Tech Electric είναι διαθέσιμο σε τιμές που υποστηρίζουν απόλυτα τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης: Από 23.900 ευρώ για την έκδοση των 120 ίππων και από 29.900 ευρώ για αυτή των 150 ίππων (και στις δύο περιπτώσεις περιλαμβάνεται η νέα κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ).

