Ποιον προειδοποιούν Βενιζέλος και Καραμανλής

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είπε το αυτονόητο: «H Ελλάδα δεν είναι διακυβερνήσιμη».

Σωστό. Απλώς, να συμπληρώσουμε: ούτε ο υπόλοιπος κόσμος είναι. Η Δύση ολισθαίνει σε μια αργόσυρτη αταξία, σαν γερόντισσα που γλιστράει σε παγωμένο πεζοδρόμιο - αλλά ακόμα πιστεύει πως χορεύει ταγκό.

Στην Ελλάδα, μετά το σοκ της χρεοκοπίας, απολαμβάνουμε κάτι σαν Αλκυονίδες Ημέρες της κανονικότητας. Ο ήλιος λάμπει, η αγορά κινείται, το κράτος θυμίζει επιτέλους διοίκηση κι όχι καφενείο. Αλλά μην το δένετε και κόμπο. Οι δημοσκοπήσεις προειδοποιούν ότι η αντισυστημική θολούρα φουσκώνει πάλι. Όταν τα τρία μεγαλύτερα κόμματα μαζί μετά βίας πιάνουν το 50% στον ορίζοντα μαζεύονται σύννεφα.

Οι πρόσφατες επισημάνσεις Ευάγγελου Βενιζέλου και Κώστα Καραμανλή είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αναφέρονται όμως στον αποτέλεσμα και μένουν στην επιφάνεια. Για τις εξελίξεις αυτές οι ευθύνες ξεπερνούν την παρούσα, τις προηγούμενες καθώς και τις επόμενες κυβερνήσεις. Αποτελούν ένα γενικότερο φαινόμενο.

-Στην Αμερική κυβερνά ο Τραμπ, προϊόν της αντίδρασης στο αριστερό «woke» ιερατείο που έχει κάνει τη λογική ποινικό αδίκημα. Προσπαθεί τώρα να επιβάλει «νόμο και τάξη» με την αστυνομία και την Εθνοφρουρά· λες και μπορείς να συμμαζέψεις τον μεταμοντέρνο παραλογισμό με κλομπ.

-Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Εργατικοί κέρδισαν χωρίς να πάρουν περισσότερες ψήφους - απλώς οι Συντηρητικοί αυτοπυροβολήθηκαν με το αντισυστημικό κόμμα του Φάρατζ. Η χώρα θυμίζει κλασικό αγγλικό πάρτι: πολλή μπύρα, καμία ιδέα ποιος οδηγεί μετά...

-Η Γαλλία δεν μπορεί να περάσει προϋπολογισμό. Οι Γάλλοι βγήκαν στους δρόμους γιατί προς της χρεοκοπίας τους αύξησαν το έτος συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64, ενώ η κατάσταση δεν μαζεύεται ούτε με αύξηση στα 74.

Η Γερμανία αναπτύσσεται όσο ένα σαλιγκάρι με αρθριτικά, και πρώτο κόμμα είναι η AfD.

-Στην Ιταλία, η Μελόνι προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε ΕΕ, Λέγκα και Μόσχα - με επιτυχία επιπέδου σχοινοβάτη σε φουρτούνα.

Και μέσα σε όλα αυτά, η Ελλάδα δείχνει παράδοξα φυσιολογική.

Σταθερή κυβέρνηση, ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, χρέος που μειώνεται, ανεργία μισή από τα μνημονιακά χρόνια, 400.000 Έλληνες πίσω, εξοπλισμοί που κόβουν τη φόρα σε κάθε «γαλάζιο χάρτη» του Σουλτάνου, και Chevron που κάνει βόλτες νοτίως της Κρήτης. Ακόμα και το κοινωνικό κράτος, το αιώνιο πτώμα, δείχνει να αναπνέει. Για πόσο ακόμη;

Κι όμως, η χώρα που υπερηφανεύεται για όλα αυτά δεν μπορεί να διαφυλάξει ούτε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από τις μπογιές και τα αντίστηνα. Γιατί; Επειδή η πολιτική ορθότητα μπερδεύτηκε με την ανοχή, και η ανοχή με την ατιμωρησία.

Ναι, υπάρχουν φιλότιμες προσπάθειες: αστυνομία στους οικισμούς της ανομίας, περιπολίες στα πανεπιστήμια. Αλλά αυτά είναι πυροσβεστικά - όχι θεσμικά. Οι ρίζες του προβλήματος είναι βαθύτερες.

Ζούμε τη φάση του δυτικού πολιτισμού όπου η ευημερία έγινε αυτόματο δικαίωμα και η προσπάθεια ύποπτη έννοια. Οι άνθρωποι θέλουν ασφάλεια, ευκολία και ένα μισθό παραπάνω, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι κάποιος πρέπει να δουλεύει για να τα πληρώνει.

Η νέα γενιά, αντί να κάνει παιδιά, μεγαλώνει σκυλιά και γατιά.(Τούτο είναι ένα σύμπτωμα της εποχής με ευρύτερες επιπτώσεις. Σε ένα παλιότερο άρθρο με τίτλο «Κτηνολάτρες και ανθρωπομάχοι» είχα προσπαθήσει να το διερευνήσω).

Και ύστερα αναρωτιόμαστε γιατί δεν υπάρχουν νέοι γιατροί, μηχανικοί, στρατιώτες ή δάσκαλοι. Ο πολιτισμός μας έχει φτάσει στο σημείο να νομίζει πως μπορεί να επιβιώσει μόνο με delivery, Netflix και «ευαισθησίες».

Κοινός παρονομαστής όλων αυτών στην Ελλάδα και ολόκληρη της Δύσης στην περίοδο της μεγαλύτερης ευημερίας (έστω και χρηματοδοτούμενης με χρέος και προγράμματα ποσοτική χαλάρωσης) κανένας δεν είναι ευχαριστημένος με αυτά που έχει και τη ζωή του συνολικότερα. Η απουσία νοήματος και ουσίας μετατρέπεται σε φθόνο και εχθρότητα προς τους άλλους. Ο ευκολότερος στόχος γενικά και αόριστα είναι το σύστημα και οι πολιτικοί που υποτίθεται πως προΐστανται. Δεν υποστηρίζω πως δεν έχουν ευθύνες και δεν είναι ανεπαρκείς. Και επαρκέστατοι να ήταν πάλι το εύκολο στόχο θα αποτελούσαν.

Η διεύρυνση της θολής αντισυστημικότητας από ένα σημείο και πέρα θέτει θέμα αδυναμία διακυβέρνησης. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Ελλάδα. Τα ίδια γίνονται παντού στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Τη θολή αντισυστημικότητα τρέχουν να επωφεληθούν βουλιμικοί ολιγάρχες οι οποίοι πιστεύουν πως αν εκλέξουν περισσότερο χειραγωγήσιμες κυβερνήσεις, θα χορτάσουν την ακόρεστη λαιμαργία τους. Δεν μπορούν να καταλάβουν πως το χάος που τροφοδοτούν αμέσως μετά τους πολιτικούς θα βάλει στόχους τους ίδιους.

Η αταξία δεν έρχεται.

Είναι ήδη εδώ - απλώς την έχουμε κάνει τρόπο ζωής.

Υ.Γ.: Στο βιβλίο μου η «Επερχόμενη Αταξία» προσπαθώ να περιγράψω σαν μια από τις βασικές αιτίες της διευρυνόμενης αντισυστημικότητας τον άνθρωπο από «βούτυρο».

Ο «άνθρωπος από βούτυρο» είναι ένας ειρωνικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον σύγχρονο δυτικό πολίτη, ο οποίος:

• Έχει εθιστεί στην ευκολία και την ασφάλεια,

• Δεν αντέχει την πίεση, την αβεβαιότητα ή την ευθύνη,

• Και ζητά συνεχώς προστασία, παροχές και κρατική παρέμβαση για κάθε αντιξοότητα.

Πρόκειται για ένα ηθικοπλαστικό σχήμα, που τονίζει πως η ευημερία των τελευταίων δεκαετιών έχει «μαλακώσει» τις κοινωνίες, οδηγώντας σε πολίτες που δεν είναι πια πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκα ή να υπερασπιστούν τις αξίες του δυτικού πολιτισμού (ελευθερία, ιδιοκτησία, ανταγωνισμός, ατομική ευθύνη).

Παράδειγμα χρήσης:

«Όταν η κρίση χτυπήσει, ο άνθρωπος από βούτυρο θα λιώνει στις διαδηλώσεις, ζητώντας αποζημίωση, αντί να χτίζει από την αρχή.»

Ο όρος λειτουργεί ως κριτική στον κρατικοδίαιτο πατερναλισμό και την απώλεια σθένους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Συνοπτικά:

Ο «άνθρωπος από βούτυρο» είναι το προϊόν της μακροχρόνιας ειρήνης, των επιδοτήσεων και της άρνησης ανάληψης ευθύνης.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

1) ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Ένα σημαντικό κομμάτι της διαφθοράς και της απάτης στη δημόσια ζωή στηρίζεται στην προσκόμιση ψευδών ιατρικών πιστοποιητικών, που εκδίδονται από επίορκους ιατρούς. Πρόκειται για ένα φαινόμενο διαδεδομένο και σιωπηρά ανεκτό.

Ψευδή πιστοποιητικά προσκομίζονται για την αποφυγή στράτευσης, την αναβολή δικών, τις αναρρωτικές άδειες εκπαιδευτικών λίγο μετά τον διορισμό τους, τις απουσίες μαθητών, τη λήψη επιδομάτων, ακόμη και για τη διευκόλυνση απόκτησης διπλώματος οδήγησης ατόμων που δεν θα έπρεπε να οδηγούν.

Η ανεύρεση των ψευδών πιστοποιητικών δεν είναι δύσκολη. Μια απλή διασταύρωση θα αποκάλυπτε, για παράδειγμα, συγκεκριμένα ονόματα γιατρών που επανειλημμένα γνωματεύουν «διπολικές διαταραχές» σε υποψήφιους έφεδρους ή χορηγούν ιατρικές γνωματεύσεις σε κατηγορούμενους λίγο πριν τη δίκη. Οι ίδιες υπογραφές, τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια μοτίβα. Δεν είναι όλοι οι ιατροί που δίνουν ψευδείς βεβαιώσεις.

Ακόμη και ένας δειγματοληπτικός έλεγχος θα αρκούσε για να σπάσει η αίσθηση ατιμωρησίας των ιατρών αλλά καί όσων τα προσκομίζουν.

Υπάρχει κάποιος έντιμος που θα εμπόδιζε αυτόν τον έλεγχο;

Αντώνης Κογεβίνας

Ιατρός

2)Νivea

Καλησπέρα σου Κώστα και εύχομαι να είσαι καλά.

Την εβδομάδα που μας πέρασε, ήμουν Αθήνα για μια δουλειά.

Όπου μου τελείωσε (σχεδόν) το after shave και καθώς πέρασα από Super Market για άλλα, είπα να το αγοράσω.

Πάντα χρησιμοποιώ το ίδιο ακριβώς after shave, το Nivea Men Sensitive (το άσπρο). Επομένως, έχω «αίσθηση» του πόσο κάνει, εδώ στη Ζυρίχη.

Όταν είδα την τιμή στο ράφι γνωστής αλυσίδας Super Market, σταμάτησα, καθώς αυτό που είχα στο μυαλό μου (από συνήθεια) ήταν κάτι «κοντά στα 7» και όχι κάτι «κοντά στα 10» και σταμάτησα. Πήρα όμως μια φωτογραφία (είναι της Δευτέρας 13 που μας πέρασε) έτσι για να το «τσεκάρω».

Σήμερα το πρωί στα ψώνια, αγόρασα το συνηθισμένο μου after shave. Και όπως βλέπεις τα τράβηξα φωτογραφία!!!

Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά, η οποία ακόμα και αφαιρουμένου του ΦΠΑ είναι τεράστια καθώς πλησιάζει το 8% με την ισοτιμία ως έχει.

Στα έβαλα και σε πίνακα ώστε να τα τσεκάρεις αν έχω κάπου λάθος…

Δυστυχώς, το έχω παρατηρήσει σε αρκετά είδη, έστω και αν ψωνίζω στην Αθήνα περιστασιακά τελείως… Αλλά ενώ αρχικά ήταν απλά αίσθηση, εδώ και κάποιους μήνες το παρατηρώ σε νούμερα στατιστικά και είναι αλήθεια περίεργο!

Φυσικά, δεν έχω προσαρμόσει τις τιμές με βάση τον μέσο μισθό, γιατί εκεί θα κλάψουμε παρέα!

Καλά να είσαι !

Φιλικά,

Άγγελος

[email protected]