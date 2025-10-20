Τεχνολογικοί κολοσσοί: Ασία και Ευρώπη δίνουν το πράσινο φως στους ταύρους

Από τέλη Οκτώβρη θα αρχίσουν να ανακοινώνουν αποτελέσματα τριμήνου οι περισσότερες τεχνολογικές εταιρείες της Wall Street, με το μεγάλο στοίχημα να είναι αν θα είναι αρκετά ικανοποιητικά τόσο σε επίπεδο επιδόσεων όσο και σε επίπεδο προβλέψεων, ώστε να δικαιολογηθούν οι απαιτητικές αποτιμήσεις τους.

Στην Ασία και την Ευρώπη όμως έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις τριών τεχνολογικών «κολοσσών» που φαίνεται να δίνουν πράσινο φως στους ταύρους των αγορών.

Τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων τριων ετών για τη Samsung

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες στα προκαταρκτικά της αποτελέσματα - θα ανακοινώσει λεπτομερή αποτελέσματα στις 30 Οκτωβρίου - όχι απλά ισχυρότερα από τα αναμενόμενα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο αλλά και τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων τριών ετών.

Κύριος μοχλός της κερδοφορίας ήταν η αυξανόμενη ζήτηση για ημιαγωγούς υψηλής τεχνολογίας για την τροφοδοσία διακομιστών Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνδυασμό με την ανάκαμψη των τιμών.

Ο παγκόσμιος γίγαντας των τσιπ μνήμης ανέφερε ότι τα λειτουργικά κέρδη θα αυξηθούν στα 12,1 τρισ. γουόν - 8,5 δισ. δολάρια- για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, αυξημένα κατά 31,8% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και περισσότερο από τα διπλάσια από το προηγούμενο τρίμηνο. (σ.σ: To δεύτερο τρίμηνο η εταιρεία είχε σημειώσει απογοητευτικές επιδόσεις λόγω καθυστερήσεων στην προμήθεια προηγμένων τσιπ μνήμης στην Νvidia. Σε αντίθεση με τις ανταγωνίστριες SK Hynix και Μicron, η Samsung εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αγορά της Κίνας όπου οι πωλήσεις προηγμένων τσιπ είχαν περιοριστεί από τις ΗΠΑ).

Το ποσό ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς, καθώς οι αναλυτές είχαν πρόσφατα αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις τους σε περίπου 10 τρισ. γουόν από το προηγούμενο εύρος των 8 τρις.

Σημειωτέον ότι είναι η πρώτη φορά που οι πωλήσεις του τεχνολογικού γίγαντα της Ν.Κορέας ξεπέρασαν το όριο των 80 τρισ. γουόν σκαρφαλώνοντας στα 86 τρισ.

Μεγάλο ρόλο στις επιδόσεις της Samsung έπαιξε το γεγονός ότι εξασφάλισε τον Ιούνιο μια σημαντική παραγγελία από έναν σημαντικό κατασκευαστή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, την Advanced Micro Devices για την προμήθεια τσιπ HBM3E 288GB για τους νέους επιταχυντές της σειράς MI350 της AMD.

Επίσης φαίνεται ότι κέρδισε την πολυαναμενόμενη επικύρωση από την Nvidia για το τελευταίο HBM πέμπτης γενιάς -αναφερόμαστε στο προϊόν HBM3E 12 στρώσεων- τουτέστιν ξεπέρασε ένα κρίσιμο εμπόδιο στον αγώνα για την προμήθεια τσιπ που τροφοδοτούν το επόμενο υλικό της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι αν και η Samsung Electronics δεν αποκάλυψε τα αποτελέσματα ανά τμήμα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μονάδα Device Solutions –DS- η οποία επιβλέπει την επιχείρηση ημιαγωγών της εταιρείας, σημείωσε πάνω από 5 τρισ. λειτουργικά κέρδη στο τρίμηνο, ήτοι πάνω από 10 φορές το επίπεδο του προηγούμενου τριμήνου.

Η αύξηση των κερδών λοιπόν έχει κύριο μοχλό την αύξηση των πωλήσεων τσιπ HBM και μονάδων SSD για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ισχυρή ζήτηση για την τελευταία σειρά premium πτυσσόμενων smartphone, τα Galaxy Z Fold7 και Z Flip7.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η εταιρεία έδωσε ένα αισιόδοξο guidance με τους αναλυτές να αναμένουν περαιτέρω κέρδη, καθώς η προσφορά τσιπ HBM επεκτείνεται.

Σημαντικό ορόσημο είναι η συμφωνία μεταξύ Samsung και SK Hynix για προμήθεια ημιαγωγών HBM στην OpenAI για την πρωτοβουλία Stargate το οποίο υπενθυμίζουμε είναι ένα μεγαλεπίβολο έργο 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ενός παγκόσμιου δικτύου υπερσύγχρονων κέντρων δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης έως το 2029.

Και οι δυο κορεάτικες εταιρείες αναμένεται επίσης να επωφεληθούν από τη συνεργασία της OpenAI με την AMD, με την Samsung να θεωρείται ότι έχει πλεονέκτημα έναντι της SK Hynix στη συμφωνία, χάρη στους στενότερους δεσμούς της με την AMD. (σ.σ: η SK Hynix παραμένει ο κύριος προμηθευτής της Nvidia).

Τέλος, να αναφέρουμε ότι μόνο ένας τομέας της εταιρείας φαίνεται να υστερεί επιδόσεων, οι οικιακές συσκευές και οι τηλεοράσεις, οι οποίες αντιμετώπισαν αντιξοότητες από την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού με τις κινεζικές μάρκες, το υψηλότερο κόστος logistics και τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών. Ως εκ τούτου, οι αναλυτές αναμένουν ότι τα λειτουργικά κέρδη από τα τμήματα οθονών και συσκευών της Samsung θα έχουν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Νέα ρεκόρ από την TSMC με αιχμή το δόρατος τα 3-5nm

Μια από τις πιο σημαντικές εταιρείες του κόσμου και η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας της Ασίας με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, η Taiwan Semiconductor Manufacturing -ΤSMC- ανέφερε επιδόσεις ρεκόρ.

Η εταιρεία που κατασκευάζει τους προηγμένους επεξεργαστές Τεχνητής Νοημοσύνης για κολοσσούς όπως η Nvidia και η Apple, ανακοίνωσε αύξηση 39,1% στα κέρδη του τρίτου τριμήνου σε σχέση με πέρυσι, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις και σημειώνοντας νέο ρεκόρ.

Και εδώ η ζήτηση για τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν ο κύριος μοχλός της κερδοφορίας.

Ο τομέας υπολογιστών υψηλής απόδοσης της TSMC , ο οποίος περιλαμβάνει εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και 5G, συγκέντρωσε την πλειονότητα των πωλήσεων στο τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, αντιπροσωπεύοντας το 57% των εσόδων.

Η TSMC δήλωσε ότι τα προηγμένα τσιπ, με μέγεθος 7 νανομέτρων ή μικρότερο, αντιπροσώπευαν το 74% των συνολικών εσόδων της TSMC από wafer στο τρίμηνο. Για την ακρίβεια τα ισχυρά κέρδη της TSMC αντικατοπτρίζουν άμεσα την ισχυρή άνοδο στα 3nm, καθώς και την υψηλή αξιοποίηση στα 4/5nm. Και τα δύο αυτά στοιχεία καθοδηγούνται από τις συνεχιζόμενες παραγγελίες από πελάτες AI GPU και HPC, καθώς και από πλατφόρμες premium smartphone.(σ.σ:Στην τεχνολογία ημιαγωγών, το μικρότερο μέγεθος υποδηλώνει πιο συμπαγή σχέδια τρανζίστορ, τα οποία οδηγούν σε μεγαλύτερη ισχύ και αποδοτικότητα επεξεργασίας).

Τα έσοδα ανήλθαν στα 989,92 δισ. δολάρια Ταϊβάν -33,10 δισ. δολάρια- έναντι 977,46 δισ. που αναμενόταν από τους αναλυτές, αυξημένα κατά 30,3% σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 39,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ανήλθαν στα 452,3 δισ.δολάρια Ταϊβάν.

Σύμφωνα με τον Διευθύντα Σύμβουλο της TSMC, C.C Wei, η αυξανόμενη υιοθέτηση μοντέλων ΤΝ από τους καταναλωτές έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη ζήτηση για υπολογιστικά και, κατ′ επέκταση, για προϊόντα ημιαγωγών, για αυτό και η εταιρεία διατηρεί την πρόβλεψη για την αύξηση των εσόδων του 2025 στο μέσο εύρος του 30%.

Η TSMC αύξησε επίσης το αναμενόμενο κατώτατο όριο για επέκταση και αναβαθμίσεις παραγωγικής ικανότητας στα 40 δισ. δολάρια για ολόκληρο το έτος, από το προηγούμενο κατώτατο όριο των 38 δισ. δολαρίων.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στους δασμούς των ΗΠΑ, η Ταϊβάν διαπραγματεύεται χαμηλότερο «αμοιβαίο» συντελεστή και η Ουάσινγκτον εξετάζει τους δασμούς που αφορούν συγκεκριμένα τον κλάδο των ημιαγωγών. Υπάρχει λοιπόν η ελπίδα ότι η TSMC είναι πιθανό να λάβει ορισμένες εξαιρέσεις, καθώς έχει επενδύσει σημαντικά ποσά σε εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της έκθεσής της στις επιπτώσεις των δασμών.

Παρά ταύτα, η διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ συνεχίζεται και ως εκ τούτου υπάρχουν αβεβαιότητες και κίνδυνοι από τον πιθανό αντίκτυπο των τιμολογιακών πολιτικών, ειδικά σε τμήματα της αγοράς που σχετίζονται με τους καταναλωτές και είναι ευαίσθητα στις τιμές.

Ισχυρά αποτελέσματα και εντυπωσιακό guidance από την ASML Holding

H εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τις παραγγελίες τρίτου τριμήνου και ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της το επόμενο έτος αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τα επίπεδα του 2025.

Οι πωλήσεις του γ' τριμήνου ανήλθαν σε 7,5 δισ. ευρώ, το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 51,6% και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 2,1 δισ. ευρώ.

Ώθηση στα αποτελέσματα της ASML έδωσαν οι τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η OpenAI μόνο έχει συνάψει συμφωνίες για κέντρα δεδομένων και τσιπ που ξεπερνούν τα 1 τρισ. δολ.

Η ASML ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι πωλήσεις της στην Κίνα έφτασαν το 42% του συνόλου το γ' τρίμηνο από 27% το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό έκανε την Κίνα τη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας για την συγκεκριμένη περίοδο.

Για το τέταρτο τρίμηνο η ASML αναμένει συνολικές καθαρές πωλήσεις μεταξύ 9,2-9,8 δισ. ευρώ και μεικτό περιθώριο κέρδους μεταξύ 51% και 53%.

Για ολόκληρο το έτος η αναμενόμενη συνολική αύξηση των καθαρών πωλήσεων εκτιμάται στο 15% με μεικτό περιθώριο κέρδους περίπου 52%. Για το 2026 η εταιρεία εκτιμά ότι οι καθαρές πωλήσεις δεν θα υποχωρήσουν κάτω από τα επίπεδα του 2025.

Eν ολίγοις, τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού γίγαντα υπέδειξαν όχι μόνο ότι διατηρείται η θετική ορμή γύρω από τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά διευρύνεται σε ακόμα περισσότερους πελάτες.

*Aποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

