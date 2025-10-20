Ο πρωτομάστορας Τσίπρας θα «θάψει» στα θεμέλια τον Τσακαλώτο

Σύμφωνα με την ελληνική παράδοση και όχι μόνο, για να «ευλογηθούν» και να είναι στέρεα τα θεμέλια ενός οικοδομήματος τελετουργικά σφάζονταν συνήθως ένας κόκορας. Στο «Γεφύρι της Αρτας», η γυναίκα του πρωτομάστορα εντοιχίζεται ώστε να σταθεί επιτέλους το γεφύρι όρθιο. Ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να θεμελιώσει το Κόμμα, Κίνημα ή Ιδέα για να ζεύξει ξανά αντίρροπες πολιτικές δυνάμεις και προοπτικά συντρόφους με τους οποίους βρέθηκε σε άλλα χαρακώματα, θα θυσιάσει όποιον απαιτηθεί.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έμελλε να είναι ο πρώτος που «ενταφιάζεται» στα θεμέλια καθώς βγήκε δυνατά μπροστά, στην αποδόμηση της μεγάλης επιστροφής Τσίπρα. Επειδή διαθέτει ακόμη ηθικό έρεισμα στην Αριστερά, οι δικές του κατηγορίες είναι πιο βαριές από της Ζωής.

Πριν λοιπόν βγει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, αίφνης αποκαλύφθηκε επιστολή Τσακαλώτου στον επικεφαλής του Γιουρογκρούπ Γερούν Ντάισελμπλουμ στις 9 Ιουλίου 2015. Δυο μέρες αφότου ο Τσίπρας τον έβαλε στη θέση του Βαρουφάκη, τέσσερις μέρες μετά το δημοψήφισμα, που ο ελληνικός λαός υποχρεώθηκε να καταπιεί αμάσητο το...περήφανο ΟΧΙ του, και τρεις μέρες πριν ο ίδιος ως πρωθυπουργός αποδεχθεί το ολόδικό του τρίτο Μνημόνιο.

Ο χρόνος διαρροής της επιστολής καθώς και η ερμηνεία του περιεχομένου της, στοχεύουν ύστερα από 10 ολόκληρα χρόνια, να φορτώσουν στην πλάτη του Τσακαλώτου τη «συνθηκολόγηση» του Τσίπρα.

Σατανικό!

Όχι ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, όπως και οι υπόλοιποι που χειροκροτούσαν το παίγνιο με τη φωτιά, ήταν αθώος του τριτομνημονιακού αίματος. Αλλά το να παρουσιάζεται ότι εκείνος τα έκανε πλακάκια με τους δανειστές και εμμέσως υποχρέωσε τον τότε πρωθυπουργό να αποδεχθεί όσα δεν είχε αποδεχθεί άλλος Έλληνας πρωθυπουργός, είναι σύλληψη σταλινικής εμπνεύσεως και βεληνεκούς.

Με «αποδεικτικό» την επιστολή και όσα γράφει, σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιβλίο του ο κ. Τσίπρας, ο Ευκλείδης θα εκπέσει από αριστερός σε υπεύθυνο του μνημονίου με τους επαχθείς όρους, τα πλεονάσματα, τη δέσμευση της δημόσιας περιουσίας κλπ!

Πάντως, στο δικό του βιβλίο «Adults in the Room» ο Γ. Βαρουφάκης, αφού διακριτικά καρφώνει τον Τσαλώτο ότι πρόβαλε ως αριστερή συνείδηση, γράφει ότι δεν είχαν και μεγάλη σημασία οι πεποιθήσεις του Τσακαλώτου αφού τις τελικές αποφάσεις λάμβανε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Φυσικά, ούτε ο Ευκλείδης ούτε εγώ είχαμε κάποια ουσιαστική επιρροή στη χρονική ακολουθία των υποχωρήσεων που έκανε ο Αλέξης. Οταν ο Ευκλείδης ανακάλυψε ότι ο Αλέξης είχε ενδώσει σε νέα μέτρα λιτότητας (με την αποδοχή του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5%), σοκαρίστηκε και εξαγριώθηκε το ίδιο με εμένα» αναφέρει ο Βαρουφάκης στο βιβλίο του. Το οποίο πρόλαβε και άφησε στη διάθεση της… ιστορίας για να γίνεται διασταύρωση των εκδοχών αληθείας και των λεγομένων των πρωταγωνιστών.

Ο Γιάνης έχει προλάβει επίσης να «δώσει» τον Γιώργο Χουλιάρακη – τον άνθρωπο που πρωτοστατεί στην πολιτική επιστροφή Τσίπρα και βρίσκεται δίπλα του από το 2015 – ως τον υπέρτατο άνθρωπο της Τρόϊκας.

Αυτή δεν είναι απλώς μια εκδοχή που έπλασε ο ευφάνταστος Βαρουφάκης. Υπάρχει πλήθος καταγραφών.

Τον άγνωστο Γ. Χουλιαράκη είχε πάρει μαζί του ο Αλέξης Τσίπρας στο ραντεβού με την Μέρκελ στην Καγκελαρία το Μάρτιο του 2015.

Τον Γ. Χουλιαράκη έψαχναν οι τροϊκανοί όταν δεν τον έβλεπαν στις συναντήσεις.

Ο Γ. Χουλιαράκης πήγαινε στο Μέγαρο Μαξίμου - κρυφά, όπως λεγόταν, από τον Βαρουφάκη - για τις τηλεδιασκέψεις με τους τροϊκανούς όταν τα πράγματα πήγαιναν για εκτροχιασμό.

Τον Γ. Χουλιαράκη, τον Γεροτζιάφα κα τεχνοκράτες, έβγαλε στην προθήκη λίγο πριν από τις εκλογές του 2023 το σύστημα Τσίπρα, στην άτσαλη προσπάθεια να εμφανίσει αριστερό κυβερνητικό τεχνοκρατισμό. Φιλικά στην Κουμουνδούρου ΜΜΕ, παρουσίαζαν εκείνη την περίοδο τον κ. Χουλιαράκη ως τον αρχιτέκτονα της εξόδου από τα Μνημόνια και τον άνθρωπο που άφησε στα δημόσια Ταμεία 37 δισ.

Ο τεχνοκράτης που αποτελεί τον σκληρό δίσκο της μνημονιακής ιστορίας της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του rebranding του κ.Τσίπρα. Μπορεί να είναι ένας από τους συγγραφείς και της νέας εκδοχής της ιστορίας του 2015;

Θα υπομείνει ο Τσακαλώτος την μνημονιακή λάσπη και θα χάσει ο Βαρουφάκης την ευκαιρία για τη ρεβάνς;

Ούτε μια στο εκατομμύριο….