H ξεχωριστή φιλοσοφία της Mazda επίκαιρη ξανά

To 2 Hybrid και το CX-30 είναι δύο εμβληματικά μοντέλα της Mazda που εκφράζουν με τον καλύτερο τρόπο την ιαπωνική παράδοση και την φιλοσοφία της μάρκας στη αυτοκίνηση, συνδυάζοντας τη ελκυστική σχεδίαση με την πρωτοποριακή τεχνολογία.

Η Mazda, πιστή στην ιαπωνική φιλοσοφία της οδηγικής απόλαυσης και της τεχνολογικής καινοτομίας, είναι παρούσα στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), καθώς και στην Auto Thessaloniki 2025. Η παρουσία της Mazda αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την ιαπωνική παράδοση στη αυτοκίνηση, συνδυάζοντας την ελκυστική σχεδίαση με την πρωτοποριακή τεχνολογία.

Παράλληλα, η σταθερή δέσμευση της μάρκας στην καινοτομία και στην ποιότητα αναδεικνύει την ξεχωριστή της προσέγγιση στην αυτοκίνηση. Με έμπνευση από την ιαπωνική τέχνη και τεχνική, η Mazda συνεχίζει να σχεδιάζει οχήματα με έμφαση στην ουσία, την ακρίβεια και την αισθητική αρμονία.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη μοναδική σχέση που δημιουργεί η μάρκα ανάμεσα στον άνθρωπο και το αυτοκίνητο, μέσα από την οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai, τη στιγμή που στο επίκεντρο του περιπτέρου της Mazda θα βρεθούν δύο από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της.

Το Mazda2 Hybrid είναι το δημοφιλές compact μοντέλο με full υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς, που προσφέρει κορυφαία οικονομία καυσίμου, χαμηλές εκπομπές ρύπων και την ευελιξία που απαιτεί η σύγχρονη αστική καθημερινότητα.

Από την άλλη, το Mazda CX-30 είναι το premium compact SUV της μάρκας, με το ξεχωριστό σχεδιαστικό αποτύπωμα Kodo Design, την ανώτερη ποιότητα υλικών στο εσωτερικό και την τεχνολογία Skyactiv που συνδυάζει αποδοτικότητα, δυναμισμό και οδηγική ευχαρίστηση.