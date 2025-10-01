Ένα premium SUV που επιμένει να προσφέρεται και σε diesel

Το ολοκαίνουργιο Audi Q3 λανσαρίστηκε επίσημα στη χώρα μας όχι μόνο σε «εξηλεκτρισμένες» mild & plug in hybrid εκδόσεις, αλλά και σε diesel, στοχεύοντας κατ’ ευθείαν στην κορυφή της κατηγορίας βασισμένο στη δυναμική σχεδίαση, στην κορυφαία τεχνολογία και στον ξεκάθαρα premium χαρακτήρα, στοιχεία που διαπιστώσαμε στη σύντομη οδηγική επαφή που ακολούθησε την πρόσφατη παρουσίαση στην Αττική.

Mε πάνω από 2,0 εκατ. πωλήσεις σε όλο τον κόσμο στις δύο προηγούμενες γενιές του, το Audi Q3 κατάφερε να γίνει ένα από το best seller της premium compact κατηγορίας. Σήμερα, η εντελώς νέα, 3η γενιά του μοντέλου ρίχνεται και επίσημα στην ελληνική αγορά βασισμένη σε χαρακτηριστικά όπως, η σπορ και κομψή σχεδίαση, η προηγμένη τεχνολογία, ο πλήρης εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας, η πρακτικότητα και φυσικά ο ξεκάθαρα premium προσανατολισμός.

Όπως διαπιστώσαμε και ιδίοις όμμασι, στη διάρκεια της πρόσφατης επίσημης πανελλήνιας παρουσίασης του μοντέλου στα Asteria της Γλυφάδας, το νέο Audi Q3 είναι μια δυναμική παρουσία ενταγμένη στο σύγχρονο εταιρικό “look” της Audi. Έχει δε αυτή η παρουσία πιο έντονη προσωπικότητα στο Audi Q3 Sportback, το οποίο διατηρεί το μήκος των 4.531 mm, αλλά έχει χαμηλότερη κατά 29 mm οροφή και πιο κουπέ σιλουέτα, χαρακτηριστικά που ενισχύουν την σπορτίφ αισθητική του μοντέλου, χωρίς να χάνει όμως την πρακτικότητα ενός SUV. Πάντως, σημειώνουμε ότι και το «βασικό» SUV αμάξωμα του μοντέλου δεν είναι πλέον τόσο «κουτί» αλλά έχει αποκτήσει και αυτό ένα στοιχείο hatchback με την πέμπτη πόρτα να έχει και αυτή μια υπολογίσιμη κλίση.

Ανεξαρτήτως αμαξώματος, ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν οι προσφερόμενοι -για πρώτη φορά -ψηφιακοί προβολείς Matrix LED με micro-LED τεχνολογία, όπου κάθε μονάδα αποτελείται από 25.600 micro-LED πλάτους μόλις 13 χιλιοστών, με το καθένα να έχει μέγεθος περίπου όσο το μισό πάχος μιας τρίχας.

Όπως ανέφερε ο Κώστας Μανούσος, Head of Non-Technical Training της ελληνικής αντιπροσωπείας (Audi-VW-Skoda), οι σχεδιαστές του νέου Q3 είχαν ως κύριο στόχο το αυτοκίνητο «να επιβάλλεται» στο δρόμο, ενώ η απέριττη σχεδίαση στο εσωτερικό έχει ως στόχο την ανάδειξη της ποιότητας των υλικών κατασκευής και της απόλυτα premium στόχευσης. Φυσικά υπήρχε και αναφορά στις πολλαπλές δυνατότητες διαμόρφωσης του premium εσωτερικού και του πορτμπαγκάζ, χάρη στο συρόμενο πίσω κάθισμα.

Στο εσωτερικό του νέου Audi Q3 έχει τονιστεί ο digital χαρακτήρας, ενώ δόθηκε έμφαση κυρίως στην υψηλή ποιότητα υλικών και τις «καθαρές» φόρμες. Το νέο Q3 προσφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις με μια έκδοση εξοπλισμού Αdvance που δεν της λείπει τίποτα. Ενδεικτικά αναφέρουμε στοιχεία, όπως το σύστημα infotainment MMI Navi Plus με οθόνη 12,8 ιντσών, το Audi Virtual Cockpit Plus με οθόνη 11,9 ιντσών, το Audi Drive Select, Park Assist Plus 360 μοιρών, την κάμερα οπισθοπορείας, το ασύρματο Comfort Key, την ηλεκτρική λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών, το συρόμενο πίσω κάθισμα, το Adaptive Cruise Control, τις 17άρες ζάντες αλουμινίου την πλήρη σουίτα συστημάτων ADAS.

Φυσικά υπάρχει και επιλογή πρόσθετων πακέτων Premium package και S Line package με λογικές επιβαρύνσεις. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Ανδρέα Χαλμπέ, Επικεφαλής των Audi και Bentley στην Ελλάδα, η Audi στοχεύει να γίνει η πιο επιθυμητή premium μάρκα αυτοκινήτων. Ο κ. Χαλμπές αναφέρθηκε γενικότερα στην προσωποποίηση των προϊόντων Audi, στις υπηρεσίες εντός του αυτοκινήτου με ΑΙ, στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, που αποτελούν πυλώνες της στρατηγικής της εταιρείας με ορίζοντα το 2030.

Σημειώστε ότι ο προγραμματισμός της Audi περιλαμβάνει 30 νέα μοντέλα από τα οποία τα 20 θα είναι εξηλεκτρισμένα - και θα λανσαριστούν μέσα στο τρέχον έτος και το 2026. Η γκάμα σε όλες τις κατηγορίες θα είναι πλήρης, ενώ θα παρέχεται υποστήριξη των πελατών από το διαδίκτυο έως την έκθεση και στο after sales, σε φιλόξενα show room, που σύντομα θα είναι ολοκαίνουργια και σύμφωνα με νέο πρότυπο πάνω στη λογική Audi Progressive Concept.

Και στους δύο τύπους αμαξώματος, το νέο Audi Q3 θα προσφέρεται με δύο κινητήρες εσωτερικής καύσης – και οι δύο υπερτροφοδοτούμενοι. Αυτός της βενζίνης είναι ο γνωστός τετρακύλινδρος 1.5 TFSI του Ομίλου με 150 ίππους, τεχνολογία Mild Hybrid και δυνατότητα λειτουργίας με τους 2 κυλίνδρους υπό μερικό φορτίο για εξοικονόμηση καυσίμου. Συνεργάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S tronic 7 σχέσεων, όπως και ο έτερος κινητήρας εσωτερικής καύσης που λειτουργεί με πετρέλαιο – και έχει φανατικούς οπαδούς μεταξύ των κατόχων SUV οχημάτων λόγω της χαμηλής του κατανάλωσης - ιδιαίτερα στο ταξίδι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τον 2.0 TDI με ισχύ 150 ίππων. Διαθέσιμη για το νέο Audi Q3 θα είναι και η έκδοση 1.5 TFSI e-hybrid, με Plug-in Hybrid τεχνολογία, συνολική ισχύ 272 ίππων και ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km. Δείτε αναλυτική παρουσίαση της συγκεκριμένης έκδοση κάνοντας κλικ εδώ.

Στη σύντομη οδηγική επαφή μας με το νέο Audi Q3 στη διαδρομή από τη Γλυφάδα μέχρι το Σούνιο όπου και κινηθήκαμε διαπιστώσαμε τόσο την premium κατασκευή και την τονισμένη ποιότητα κύλισης, όσο και τον αναβαθμισμένο οδηγικό χαρακτήρα του μοντέλου με ένα απόλυτα στιβαρό και ταυτόχρονα «πρόθυμο»-συμμετοχικό πλαίσιο ακόμα και στη γρήγορη οδήγηση. Να σημειωθεί πως εκτός από την standard ανάρτηση, προσφέρεται και μια σπορ ανάρτηση με πιο σφιχτές ρυθμίσεις, ενώ υπάρχει και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη επιλογή με αμορτισέρ δύο βαλβίδων, μια για την απόσβεση συμπίεσης και μια για την απόσβεση επαναφοράς.

Κλείνουμε με μια αναφορά στις τιμές: είδηση φυσικά αποτελεί η τιμή εκκίνησης των 41.980 ευρώ, που η Audi θεωρεί λογική για το premium SUV και την εξοπλιστική του πληρότητα. Η εισαγωγική τιμή για τον diesel 2.0 TDI είναι τα 49.980 ευρώ, ενώ με 1.000 ευρώ περισσότερα μπορεί κανείς να αποκτήσει το Plug-In Hybrid των 272 ίππων. Υπολογίστε ότι για το αμάξωμα Sportback, το τίμημα είναι 2.000 ευρώ επιπλέον σε κάθε έκδοση.