Όταν οι αριθμοί δείχνουν την επιτυχία

Μόλις πρόσφατα, το ιστορικό εργοστάσιο της Peugeot στη γαλλική πόλη Sochaux γιόρτασε την παραγωγή του 200.000ού νέου 3008, ένα ορόσημο που επιβεβαιώνει ότι το γαλλικό fastback SUV σημειώνει εμπορική επιτυχία βασισμένο στην εντυπωσιακή σχεδίαση, στην τεχνολογική του πληρότητα και στα premium χαρακτηριστικά του.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, το ιστορικό εργοστάσιο του Sochaux παρήγαγε την 200.000η μονάδα του νέου Peugeot 3008, γιορτάζοντας τη δυναμική εμπορική του πορεία, παρουσία των Alain Favey, CEO της PEUGEOT, και Manuel Gentile, Διευθυντή του εργοστασίου στη γαλλική πόλη.

Με ξεχωριστή fastback SUV σχεδίαση και μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών και υβριδικών κινητήρων, το 3008 έχει κερδίσει το ευρωπαϊκό κοινό, με τις 100% ηλεκτρικές εκδόσεις μάλιστα να αντιπροσωπεύουν το 22% των πωλήσεων, τη στιγμή που η κορυφαία έκδοση GT έχει κερδίσει το 54% των αγοραστών.

Για να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση στo νέο 3008, το εργοστάσιο του Sochaux απασχολεί 6.500 άτομα σε 2,5 βάρδιες και μπορεί να παράγει κάθε τύπο αμαξώματος και κινητήρα — ηλεκτρικό, υβριδικό ή θερμικό — προσαρμόζοντας την παραγωγή στην ζήτηση με μοναδική ευελιξία.

Από την πρώτη μέρα, το νέο 3008 εντυπωσιάζει με τη fastback σχεδιαστική λογική, το design, το βραβευμένο αιωρούμενο Panoramic i-Cockpit με την οθόνη 21 ιντσών, τα premium χαρακτηριστικά ποιότητας και τεχνολογίας, καθώς και την κορυφαία αποδοτικότητα των κινητήρων του. Χάρη στην ευελιξία της πλατφόρμας STLA Medium, κάθε πελάτης μπορεί να βρει το επίπεδο ηλεκτροκίνησης και επιδόσεων που ταιριάζει στις ανάγκες του στην γκάμα του PEUGEOT 3008: Hybrid 145 hp, το έξυπνo υβριδικό σύστημα 48V που λειτουργεί και αμιγώς ηλεκτρικά, Plug-in Hybrid 195 hp, αλλά και τρεις πλήρως ηλεκτρικές επιλογές: PEUGEOT E-3008 210 hp, 230 hp Long Range — σύμφωνα με τη γαλλική φίρμα προσφέρει την καλύτερη ηλεκτρική αυτονομία στην αγορά SUV με 700 km (WLTP μικτός κύκλος) και 325 hp Dual Motor με τετρακίνηση.

Στην αγορά της Ελλάδας, το Peugeot 3008 διατίθεται σε δύο πλούσιες εκδόσεις εξοπλισμού, Allure και GT και με τρία πακέτα προαιρετικού εξοπλισμού. Όπως όλα τα οχήματα Peugeot, το 3008 επωφελείται από το πρόγραμμα εγγύησης PEUGEOT CARE, προσφέροντας κάλυψη έως και 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. (2 χρόνια εγγύηση κατασκευαστή + 6 χρόνια εκτεταμένη εγγύηση). Με κάθε service που πραγματοποιείται στο δίκτυο της Peugeot, η εγγύηση παρατείνεται αυτόματα και δωρεάν μέχρι το επόμενο προγραμματισμένο service.