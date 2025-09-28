Πού αποσκοπεί η συνεργασία EAΣΕ και Volvo Car Hellas;

Η Volvo Cars Hellas, ενταγμένη στο παγκόσμιο όραμα της Volvo Cars για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα (responsible business), λειτουργεί με γνώμονα τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τον σεβασμό στον άνθρωπο. Παράλληλα, η ΕΑΣΕ προάγει την ανθρωποκεντρική ηγεσία με ήθος και υπευθυνότητα, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των στελεχών στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης επιχειρηματικής κοινότητας. Η συνεργασία των δύο μερών αξιοποιεί αυτές τις κοινές αξίες, δημιουργώντας μια σταθερή βάση για πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την υπεύθυνη διακυβέρνηση με την ηγεσία, που οδηγεί την πρόοδο και την καινοτομία.

Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΕΑΣΕ, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΑΣΕ προάγει την ηγεσία με ήθος, ακεραιότητα και υπευθυνότητα, αναδεικνύοντας τον ρόλο των στελεχών στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής επιχειρηματικής κοινότητας. Η συνεργασία μας με τη Volvo σηματοδοτεί μια στρατηγική σύμπλευση αξιών και στόχων και ανοίγει τον δρόμο για δράσεις με πραγματικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.»

Η νέα συνεργασία ΕΑΣΕ και Volvo δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο δράσης που ενισχύει την ηγετική παρουσία των στελεχών και προάγει ένα βιώσιμο, δυναμικό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Μέσα από πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις και δράσεις, οι δύο πλευρές προωθούν αξίες όπως η καινοτομία και η ακεραιότητα, δημιουργώντας ουσιαστικό κοινωνικό και επιχειρηματικό αποτύπωμα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Από την πλευράς της η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Volvo Car Hellas, Jovana Jovic δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την ΕΑΣΕ μάς χαροποιεί γιατί γίνεται στη βάση ενός κοινού οράματος με πυρήνα την υπεύθυνη επιχειρηματική δράση και το όφελος για τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ενσωματώνουμε αυτές τις αξίες στη δραστηριότητά μας και στα προϊόντα μας, και προσβλέπουμε στην ανάδειξή τους μέσα και από τα αυτοκίνητά μας: Κάθε Volvo είναι υπεύθυνη επιλογή και μαζί μία δήλωση ταυτότητας για όσους αφουγκράζονται με ευθύνη τις σύγχρονες προκλήσεις».