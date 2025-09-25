Πως ένα premium υβριδικό SUV γίνεται πιο… premium και συλλεκτικό

Η Lexus διαθέτει τώρα για παραγγελία μια νέα ειδική έκδοση του LBX, που τονίζει τον premium χαρακτήρα του best seller, compact SUV, της πολυτελούς ιαπωνικής φίρμας και ταυτόχρονα του προσδίδει συλλεκτική αξία μιας και θα κατασκευαστεί σε περιορισμένο αριθμό και για μόλις 8 μήνες.

Το LBX (Lexus Breakthrough Crossover) διεύρινε την απήχηση της Lexus φέρνοντας στην κατηγορία των compact SUV βασικά στοιχεία του DNA της μάρκας, όπως η μοντέρνα σχεδίαση, οι τεχνολογίες αιχμής, η σημασία στην λεπτομέρεια και η premium στόχευση. Mε δυο λόγια μιλάμε για ένα απόσταγμα της ουσίας της Lexus σε μια μικρότερη «συσκευασία», σχεδιασμένης και κατασκευασμένης με γνώμονα τους Ευρωπαίους πελάτες. Και σίγουρα μόνο τυχαίο δεν είναι που το LBX είναι το δεύτερο εμπορικότερο μοντέλο της ιαπωνικής premium φίρμας στην Ευρώπη. Τώρα αυτή η premium casual αισθητική και o lifestyle χαρακτήρας του μοντέλου, ενισχύονται ακόμα περισσότερο με την έλευση της νέας ειδικής έκδοσης Vibrant Edition.

Όπως φανερώνει το όνομά της, η Vibrant Edition ξεχωρίζει με εντυπωσιακές σχεδιαστικές λεπτομέρειες που υπογραμμίζουν τη σύγχρονη και δυναμική εικόνα του LBX. Εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο την ήδη πλούσια και ευρεία γκάμα του μοντέλου, εκφράζει ιδανικά τη φιλοσοφία της Lexus «making luxury personal» – δηλαδή την εξατομίκευση της πολυτέλειας. Νέα αποκλειστικά χαρακτηριστικά της εν λόγω έκδοση είναι οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε matt black, τα μαύρα σπόιλερ στη βάση του εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, το μαύρο φινίρισμα στα πλαίσια των παραθύρων και των θυρών, καθώς και τα ένθετα στους προφυλακτήρες σε piano black. Ένα ακόμα ιδιαίτερο στοιχείο είναι το μαύρο χρωμιωμένο φινίρισμα πάνω από τη μάσκα, η οποία φέρει επένδυση σε απόχρωση jet black – αντλώντας έμπνευση από το υψηλών επιδόσεων πρωτότυπο μοντέλο LBX RR Morizo. Θυμίζουμε πως «Morizo» είναι το προσωνύμιο του επίτιμου προέδρου της Toyota, Akio Toyoda, με το τετρακίνητο Lexus LBX Morizo RR να είναι μια σπορ εκδοχή του LBX, η οποία απευθυνόμενη στους λάτρεις της σπορ οδήγησης κινείται από τον τρίκυλινδρο, 1,6 turbo κινητήρα του GR Yaris με τα 304 άλογα.

Η παλέτα εξωτερικών χρωμάτων για την έκδοση Vibrant περιλαμβάνει επιλογές διχρωμίας που συνδυάζουν οροφή και κολόνες σε Astral Black με αμάξωμα σε Ruby Red ή Sonic Quartz, καθώς και μια μονόχρωμη βαφή Astral Black. Ως τελική πινελιά, η ξεχωριστή ταυτότητα του μοντέλου εκφράζεται από το έμβλημα Vibrant Edition στις πίσω κολόνες.

Στο εσωτερικό, ο «ζωηρός» χαρακτήρας του αστικού SUV αποτυπώνεται στην μαύρη επένδυση από δέρμα ημι-ανιλίνης (ένας τύπος δέρματος υψηλής ποιότητας) με αντίθετα στοιχεία σε Dark Rose στα μαξιλάρια, στα τμήματα ώμων, στις επενδύσεις γονάτων, στην κεντρική κονσόλα και στα υποβραχιόνια των μπροστινών θυρών. Η σπορ αίσθηση και η πολυτελής ποιότητα κατασκευής της Lexus τονίζονται από τις διπλές ραφές Tatami σε κόκκινο στα καθίσματα και από τις ζώνες ασφαλείας σε Dark Rose.

Η υπεροχή του LBX στην κατηγορία του αποτυπώνεται στον κορυφαίο στάνταρ εξοπλισμό, που μεταξύ άλλων προσφέρει στοιχεία, όπως το ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού με οκτώ ρυθμίσεις, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με επιλογή 64 χρωμάτων, ο ασύρματος φορτιστής, η τεχνολογία καθαρισμού αέρα nanoe‑X, τα paddles αλλαγής ταχυτήτων και το premium ηχοσύστημα 13 ηχείων Mark Levinson.

Φυσικά, το Lexus LBX Vibrant Edition κινείται από το Hybrid Electric σύστημα της Lexus νέας γενιάς, που χρησιμοποιείται και στις άλλες εκδόσεις. Διαθέτει έναν συμπαγή και ελαφρύ τρικύλινδρο κινητήρα 1.5L. Τα κύρια εξαρτήματα του υβριδικού συστήματος έχουν επανασχεδιαστεί σε μεγάλο βαθμό, συμπεριλαμβανομένου του κιβωτίου και της μονάδας ελέγχου ισχύος, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση των απωλειών, την εξοικονόμηση βάρους και τη μείωση του μεγέθους.

Υπάρχει επίσης μια νέα διπολική μπαταρία νικελίου-υδριδίου μετάλλου χαμηλής αντίστασης, υψηλής απόδοσης, η οποία επιτρέπει την πρόσθετη υποστήριξη του ηλεκτροκινητήρα κατά την επιτάχυνση και επεκτείνει την αμιγώς ηλεκτρική ικανότητα οδήγησης του αυτοκινήτου. Οι τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν στη Lexus να εστιάσει στις επιδόσεις και σε ένα επίπεδο οδηγικής απόλαυσης που δεν ήταν εφικτό με τα προηγούμενα συστήματα. Η μέγιστη ισχύς του πλήρως υβριδικού συστήματος είναι 136 DIN hp/ 100 kW με μέγιστη ροπή 185 Nm.

Η νέα έκδοση του LBX προσφέρεται και με την επιλογή της τετρακίνησης E-Four της Lexus, η οποία εισάγει έναν πρόσθετο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα. Όταν το όχημα ξεκινά από στάση, στρίβει ή κινείται σε επιφάνειες με χαμηλό συντελεστή τριβής, το σύστημα κατευθύνει αυτόματα τη ροπή στους πίσω τροχούς, αποτρέποντας τα άσκοπα σπιναρίσματα και συμβάλλοντας στη σταθερότητα του οχήματος. Ως το πιο compact μοντέλο της τρέχουσας γκάμας, το LBX είναι ιδανικό για την οδήγηση στους δρόμους της πόλης, προσφέροντας υψηλή θέση οδήγησης και ευελιξία με ακτίνα στροφής 10,4 m. H ανάρτηση έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει ευελιξία και ευστάθεια στις στροφές, καθώς και άμεση απόκριση στις εντολές του τιμονιού. Το LBX Vibrant Edition διαθέτει και αυτό γόνατα MacPherson εμπρός - τα προσθιοκίνητα μοντέλα χρησιμοποιούν ημιάκαμπτο πίσω άξονα, ενώ το τετρακίνητο LBX διαθέτει διάταξη με διπλά ψαλίδια.

Ένα στοιχείο που κάνει ακόμα πιο special την έκδοση Vibrant είναι πως θα είναι περιορισμένης παραγωγής και θα κατασκευάζεται από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάιο του 2026. Όσο για την τιμή του; Yπολογίστε 48.050 ευρώ για την δικίνητη έκδοση και 49.400 ευρώ για την τετρακίνητη. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να διαμορφώσετε το δικό σας Lexus LBX Vibrant Edition, κάνοντας κλικ εδώ.