Δύο πρωτότυπα MINI επιδόσεων με ιδιαίτερη «υπογραφή»

Δύο εξατομικευμένα one-off πρωτότυπα βασισμένα σε προτάσεις της MINI John Cooper Works, έφερε στο προσκήνιο η συνεργασία του τμήματος επιδόσεων της βρετανικής μάρκας με τη Deus Ex Machina, ένα lifestyle brand από την Αυστραλία που εκφράζει την κουλτούρα της δημιουργικότητας και της ελευθερίας.

H συνεργασία της MINI John Cooper Works με τη Deus Ex Machina (σσ: από μηχανής Θεός) ζωντανεύει μέσα από δύο μοναδικά πρωτότυπα που ήρθαν να αποτελέσουν τις ζωντανές εκφράσεις ενός τρόπου ζωής, όπου η αγάπη για την ταχύτητα συναντά τη δημιουργικότητα και το προσεγμένο design.

Τα δύο πρωτότυπα οχήματα βασίζονται σε προτάσεις της MINI John Cooper Works: το πρώτο, ένα MINI JCW Electric με ισχύ έως 258 ίππους και το δεύτερο, ένα MINI JCW με κινητήρα εσωτερικής καύσης που αποδίδει 231 ίππους. Η οροφή κάθε οχήματος κοσμείται από ένα μεγάλο λευκό «Χ», στοιχείο που συμβολίζει τη συνεργασία και τη δημιουργική σύμπραξη μεταξύ δύο εμβληματικών εμπορικών σημάτων: MINI JCW x DEUS.

Τα πρωτότυπα μοντέλα δημιουργήθηκαν ως ζευγάρι – με παραπλήσιο πνεύμα, αλλά διαφορετική ενέργεια. Για παράδειγμα το ηλεκτρικό πρωτότυπο «The Skeg» έχει επιρροές από τις σανίδες του σερφ, το σπρέι νερού της θάλασσας και τον χαλαρό ρυθμό της ζωής δίπλα στο κύμα. Το αμάξωμα χαρακτηρίζεται από το έντονο κίτρινο και το ασημί του φινίρισμα – μια αναφορά στην προοδευτική προσέγγιση της MINI στην ηλεκτρική κινητικότητα. Τα φαρδιά φτερά, η φωτιζόμενη μάσκα και η αεροτομή οροφής τονίζουν τη σιλουέτα, ενώ τα ημιδιαφανή πάνελ από υαλονήματα μειώνουν το βάρος του αυτοκινήτου κατά 15% και βελτιώνουν την αεροδυναμική του απόδοση. Στο πίσω μέρος, η αεροτομή Flex Tip Surf αντιμετωπίζει τη ροή του αέρα όπως ακριβώς μια σανίδα του σερφ σε σχέση με τα κύματα. Το σχήμα της αντλεί έμπνευση από την κοίλη διαμόρφωση της κάτω επιφάνειας μιας σανίδας του σερφ, ανακατευθύνοντας την κίνηση του αέρα, δημιουργώντας άντωση και μετατρέποντας τη σχεδίαση σε λειτουργικό στοιχείο.

Οι ελαστικοί ιμάντες στην οροφή παραπέμπουν στη γνωστή διαδικασία πρόσδεσης μιας σανίδας μετά από το σέρφινγκ, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως χαρακτηριστικό σχεδιαστικό στοιχείο της νέας οικογένειας MINI, που κάνει την εμφάνισή του τόσο στο ταμπλό όσο και στην ακτίνα του τιμονιού ως ωροδείκτης σε ώρα 6:00. Τα ειδικά κατασκευασμένα στοιχεία από υαλονήματα στην οροφή, στο μπροστινό και πίσω μέρος, καθώς και στο εσωτερικό, δημιουργούν ένα παιχνίδι με το φως που μεταβάλλεται ανάλογα με την ώρα της ημέρας και το περιβάλλον.

Το ταμπλό δανείζεται στοιχεία από την κατασκευή σανίδων σέρφ, όντας ελαφρύ, ανθεκτικό και οπτικά ξεχωριστό. Τα αναλογικά χειριστήρια είναι μινιμαλιστικά, απλά, απτικά και λειτουργικά, αντανακλώντας την κουλτούρα του σερφ που δίνει προτεραιότητα στη λειτουργικότητα έναντι της εμφάνισης. Η ευέλικτη, αδιάβροχη και άνετη επένδυση από νεοπρέν στα ελαφριά αγωνιστικά μπάκετ καθίσματα δημιουργεί επίσης μια απτή σύνδεση με τον κόσμο του σερφ. Το μεγάλο «X» λειτουργεί ως οπτικό σημείο αναφοράς, ενώ τα εμβλήματα της Deus Collection και οι τρισδιάστατα εκτυπωμένες λεπτομέρειες στην κονσόλα αποτελούν διακριτικά στοιχεία μιας κοινής κουλτούρας, βασισμένης στη δεξιοτεχνία, τη σύνδεση και την αγάπη για την οδήγηση.

Από την άλλη, το πρωτότυπο «The Machina» είναι ένα John Cooper Works που δείχνει να σφυρηλατήθηκε στην πίστα όντας λιτό, γρήγορο και διαποτισμένο από την αγάπη για την ταχύτητα και την ακρίβεια χειρισμών. Εμπνευσμένο από την αισθητική που υιοθετείται στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, εκφράζει τον καθαρό ενθουσιασμό για τους αγώνες και την αυθεντική λειτουργικότητα.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός αποτίει φόρο τιμής στην αγωνιστική κληρονομιά της MINI με στοιχεία όπως, η κόκκινη, λευκή και μαύρη βαφή, με τις έντονες πινελιές και το λογότυπο Deus στο πίσω μέρος, τα κλασικά φαρδιά φτερά και οι τέσσερις επιπλέον προβολείς στο καπό που έχουν τις ρίζες τους στους αγώνες ράλι και φέρουν το διακριτικό λογότυπο της Deus.

Στο πίσω μέρος, ο διαχύτης αντλεί έμπνευση από το αγωνιστικό MINI JCW που ξεχώρισε στη θρυλική πίστα Nordschleife. Πέρα από τη δυναμική του εμφάνιση, έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα και τη σταθερότητα, ενώ η κεντρικά ενσωματωμένη εξάτμιση λειτουργεί ταυτόχρονα ως λειτουργικό και αισθητικό στοιχείο, ενισχύοντας τον ήχο και την παρουσία του κινητήρα. Μπροστά, η ειδικά σχεδιασμένη μάσκα και τα διάτρητα περιγράμματα των φώτων ενισχύουν την απόδοση ψύξης, ενώ η εμβληματική υπογραφή φωτισμού MINI John Cooper Works, μαζί με τις εισαγωγές αέρα, συνδέουν αβίαστα το αυτοκίνητο με την υψηλών επιδόσεων κληρονομιά της MINI. Το σύνολο ολοκληρώνεται με μία πίσω αεροτομή τύπου Can-Am, ένα τολμηρό στοιχείο που παραπέμπει σε εποχές όπου η καινοτομία στους αγώνες ωθούσε στα όρια τόσο τον σχεδιασμό όσο και τη μηχανική.

Στο εσωτερικό του πρωτοτύπου «The Machina», ξεχωρίζει η κόκκινη, λευκή και μαύρη χρωματική παλέτα, ενώ υπάρχουν αγωνιστικές ζώνες ασφαλείας 5 σημείων που συγκρατούν τον οδηγό και αποτελούν μέρος της οδηγικής εμπειρίας, αγκαλιάζοντας το σώμα με ακρίβεια. Οι πλάκες δαπέδου από ακατέργαστο αλουμίνιο προσφέρουν κάτι περισσότερο από πρόσφυση, αντανακλώντας όχι μόνο τη λειτουργική αισθητική των εργαστηρίων κατασκευής custom μοτοσικλετών της Deus - από το Σίδνεϊ έως το Venice Beach και το Canggu – αλλά και μια αίσθηση επιδόσεων και κατασκευαστικής δεξιοτεχνίας.

Η εξοικονόμηση βάρους αντανακλάται σε κάθε επιφάνεια, από τα λιτά πάνελ των θυρών με τα τολμηρά λευκά μοτίβα «X», μέχρι το ταμπλό από κερωμένο ύφασμα – ελαφρύ, ανθεκτικό και με φινίρισμα που αποπνέει αυθεντικό, χειροποίητο χαρακτήρα. Από πάνω, το εκτεθειμένο roll cage προσδίδει στιβαρότητα και δυναμισμό, ενισχύοντας την ασφάλεια και υπογραμμίζοντας το αφιλτράριστο αγωνιστικό DNA του αυτοκινήτου. Χαρακτηριστικό είναι και το υδραυλικό χειρόφρενο με τον μεγάλο μοχλό του.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, δημιουργήθηκε η capsule συλλογή ρούχων MINI x Deus Ex Machina, που διατίθεται ήδη παγκοσμίως μέσω του e-commerce και του δικτύου λιανικής πώλησης της Deus Ex Machina. Σχεδιασμένη αποκλειστικά για τη συνεργασία, η σειρά αντλεί έμπνευση από το κοινό DNA των δύο brands: ακρίβεια στη μηχανική, διαχρονικό στυλ και προσοχή στη λεπτομέρεια. Το μότο «You can be first after me» ενώνει τους κόσμους της MINI και της Deus Ex Machina. Η κοινή τους ιστορία μόλις ξεκίνησε και υπόσχεται νέα συναρπαστικά κεφάλαια στο όνομα του πάθους για την αυτοκίνηση.