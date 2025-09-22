Τι σηματοδοτεί η νέα μεγάλη επένδυση της Toyota στην Τσεχία;

Επενδύοντας σχεδόν 700 εκατομμύρια ευρώ στο εργοστάσιό της στο Κολίν της Τσεχικής Δημοκρατίας, η Toyota Motor Europe ξεκινά την παραγωγή ενός νέου 100% ηλεκτρικού οχήματος, το πρώτο που θα παραχθεί σε κάποιο από τα εργοστάσια της ιαπωνικής εταιρίας στο έδαφος της Γηραιάς Ηπείρου – και ταυτοχρόνως δημιουργεί εγκαταστάσεις για τη συναρμολόγηση των μπαταριών που θα τοποθετούνται στο νέο αυτό μοντέλο.

Χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το μοντέλο ή το χρονοδιάγραμμα παραγωγής του, η Toyota Motor Europe ανακοίνωσε την παραγωγή ενός νέου ηλεκτρικού οχήματος μπαταρίας από την Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ), σε τελετή που έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Γραφείο της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, με παρόντες τον Πρωθυπουργό Πέτρ Φιάλα, τον Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου Λούκας Βλέτσεκ και τον Γιοσιχίρο Νακάτα, Πρόεδρο της Toyota Motor Europe (TME).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το ηλεκτρικό μοντέλο της Toyota θα είναι το πρώτο της ιαπωνικής φίρμας, που θα κατασκευαστεί στην Ευρώπη. Η απόφαση για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Toyota στην ήπειρό μας απορρέει, μεταξύ άλλων, από τους δασμούς που επιβάλλει η E.Ε. στα οχήματα που εισάγονται από άλλες ηπείρους.

Προφανώς και μιλάμε για μια σημαντική επένδυση, καθώς το εργοστάσιο της TMMCZ στο Κολίν θα επεκταθεί από 152.000 σε 173.000 τετραγωνικά μέτρα για να φιλοξενήσει την παραγωγή του νέου οχήματος και της μπαταρίας του, καθώς και νέα βαφεία και εγκαταστάσεις συγκόλλησης.

Η χρηματοδότηση για την κατασκευή των νέων υποδομών παραγωγής του BEV θα προέλθει από νέες κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 680 εκατομμυρίων ευρώ από την Toyota, συμπεριλαμβανομένης επένδυσης της τσεχικής κυβέρνησης ύψους έως και 64 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή εξειδικευμένης εγκατάστασης συναρμολόγησης μπαταριών. Για την Toyota, αυτή η απόφαση σηματοδοτεί περαιτέρω εξέλιξη της στρατηγικής πολλαπλών τεχνολογικών διαδρομών (multi-pathway) με στόχο την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2040.

Μιλώντας για τη νέα επένδυση, ο Τσέχος πρωθυπουργός ανέφερε πως η κίνηση αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη διατήρηση της κατασκευής αυτοκινήτων στη χώρα. Η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί περίπου το 10% του τσεχικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και η απόφαση της Toyota να κατασκευάσει εκεί το νέο ηλεκτρικό κρίνεται από τους Τσέχους ως κομβικής σημασίας.

Με τη σειρά του, o Γιοσιχίρο Νακάτα, Πρόεδρος της Toyota Motor Europe έκανε λόγο για «ένα έργο προηγμένης τεχνολογίας, που θα ενισχύσει την παρουσία μας στην ευρωπαϊκή αγορά και θα συμβάλει, μαζί με τις υπόλοιπες λύσεις μας, προς μια πιο αποδοτική μετακίνηση.»

Η Toyota παράγει σήμερα τα μοντέλα Aygo X Hybrid και Yaris Hybrid στο εργοστάσιο της TMMCZ, με ετήσια παραγωγική ικανότητα περίπου 220.000 οχημάτων. Η έναρξη της παραγωγής BEV αυξάνει τις δυνατότητες της μονάδας για παραγωγή πολλαπλών τεχνολογικών διαδρομών και θα οδηγήσει σε αύξηση της άμεσης απασχόλησης με παρόμοια οφέλη και στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς η πλειοψηφία των εξαρτημάτων θα προέρχεται από την Τσεχία. Να δούμε πότε θα μπορέσει να γίνει κάποια ανάλογη επένδυση μεγάλου κατασκευαστή αυτοκινήτων και στην Ελλάδα.

Η TMMCZ έχει μακρά ιστορία στην Τσεχία, με παρουσία άνω των δύο δεκαετιών και με πάνω από 4,5 εκατομμύρια οχήματα να έχουν παραχθεί στο διάστημα αυτό. Η παραγωγή του Aygo ξεκίνησε το 2002 όταν το εργοστάσιο ήταν κοινοπραξία για την κατασκευή της τριάδας Citroen C1, Peugeot 108 και Toyota Aygo με επένδυση έως το 2005 σχεδόν 1,1 δισ. ευρώ.

Η Toyota απέκτησε την πλήρη κυριότητα του εργοστασίου το 2021 και συνέχισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, με την TMMCZ να είναι πλέον ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κεντρική Βοημία, με περίπου 3.200 εργαζόμενους και το 65% των εξαρτημάτων να προέρχεται από την Τσεχία.

Η TMMCZ είναι επίσης η τοποθεσία του πρώτου ευρωπαϊκού mega hub logistics της Toyota, που ιδρύθηκε το 2024 για την προμήθεια οχημάτων στα καταστήματα Toyota και Lexus σε Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Τσεχία, καλύπτοντας έξι κεντροευρωπαϊκές αγορές. Στο διάστημα 2020-2024 επενδύθηκαν 251 εκατ. Ευρώ για την επέκταση του εργοστασίου με σκοπό την παραγωγή Yariς και Aygo X με πλατφόρμα TNGA. Συνολικά από 2002 μέχρι το 2024 στο Κολίν έχει ξεπεράσει το 1,3 δις. Ευρώ.