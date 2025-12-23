Μπερδεύουνε τον ναύτη με τον καντηλανάφτη

Τους μιλάς για την ισονομία απέναντι στην φορολογική Αρχή και αυτοί σου λένε «γιατί τώρα ο έλεγχος στον σύλλογο των Τεμπών». Και όταν τους εξηγείς διότι τώρα έγινε επώνυμη καταγγελία, παθαίνουνε Πάκη. Έχουν όμως εφεδρείες για ένα δεύτερο κύμα επίθεσης. «Ας πάνε να ελέγξουν τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας!» Με υπομονή τους λες πως τα οικονομικά όλων των κομμάτων ελέγχονται, πλην του ΚΚΕ, γιατί έτσι θέλει το Κόμμα.

Σε κοιτάνε λίγο αμήχανα και μετά το γυρνάνε στον καλαματιανό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν είναι και Πασόκοι στην παρέα θα μιλήσουν για το ιερό δισκοπότηρό τους, την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Τώρα να ασχοληθείς με τα 122 χιλιάρικα του αγροτοπατέρα είναι σαν να κλέβεις παγκάρι εκκλησίας και κάπου εδώ κολλά και ο καντηλανάφτης. Μάλιστα, η δέσμευση από τον εισαγγελέα των τραπεζικών του λογαριασμών έγινε πριν αρχίσουν τα μπλόκα. Αλλά αυτά είναι μικρολεπτομέρειες.

Απτόητοι συνεχίζουν. Προσπαθούν να συνδυάσουν την εμφάνιση του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού με τον έλεγχο της ΑΑΔΕ. Εδώ τους εξηγείς πως την κυβέρνηση τη συμφέρει η εμφάνιση αυτού του κόμματος διότι όχι μόνον δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από αυτό, αλλά θα ωφεληθεί κιόλας καθώς θα κάνει άνω - κάτω ολόκληρο τον χώρο της αντιπολίτευσης. Λίγο σύνθετη αυτή η σκέψη για τους χρόνια πάσχοντες από πνευματική δυσκαμψία.

Έτσι, ας πάμε στα πιο πεζά και απλά, μια και η διάκριση του ναύτη από τον καντηλανάφτη για αρκετούς είναι μια πολύπλοκη υπόθεση.

Με τούτα και με κείνα, σε μια ακόμα δημοσκόπηση, το κυβερνών κόμμα ρίχνει 15 μονάδες διαφορά στο δεύτερο. Και για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, άστα να πάνε. Ντρέπομαι να γράψω τις διαφορές. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η χώρα εισέρχεται στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Κάπως έτσι δικαιολογείται η σύγχυση που υπάρχει σε όλο το στρατόπεδο της αντιπολίτευσης. Και ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί τα δύο κόμματα που θα αναδιαμορφώσουν ριζικά όλον τον χώρο της αριστερής και της δεξιάς αντιπολίτευσης. Τόσο ο Α. Τσίπρας όσο και η κυρία Καρυστιανού θα λεηλατήσουν τις ψήφους κομμάτων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά στον εγχώριο μικρόκοσμο, τρείς ηγέτες, ο Μητσοτάκης, ο Νετανιάχου και ο Χριστοδουλίδης, γράφουν Ιστορία και επιχειρούν να ανασυνθέσουν την μεγάλη εικόνα της ανατολικής Μεσογείου. Βλέπουν μακριά και χαράσσουν όχι τα επόμενα βήματα, αλλά τα μεθεπόμενα, καθώς υπάρχει εν εξελίξει ένα σχέδιο για τον νέο δρόμο που θα ενώσει την Ινδία με την Ευρώπη. Και οι τρείς ηγέτες θέλουν οι χώρες τους να καταλάβουν δεσπόζουσα θέση σε αυτόν τον δρόμο.

Φυσικά η παρουσία της πατρίδας μας στην παγκόσμια σκακιέρα αποστομώνει και εκθέτει όλους όσοι μιλούν για την διεθνή απομόνωσή της. Η πραγματικότητα ενίοτε είναι σκληρή, αλλά μόνον σε αυτή δοκιμάζονται πολιτικές και πολιτικοί ηγέτες. Όσοι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον ναύτη από τον καντηλανάφτη, όσοι πέφτουν σταθερά έξω στις εκτιμήσεις τους, καλόν είναι να αυτοπεριορίζονται στον δημόσιο λόγο.



