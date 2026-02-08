Αλήθεια και όχι διχασμό ζήτησαν τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία

Καθώς στην Ισπανία ο αριθμός των νεκρών από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανταμούζ της Ανδαλουσίας ανεβαίνει, φθάνοντας τους 46, αξίζει να δούμε πώς κατάφεραν εκεί να διαχωρίσουν την πολιτική από το πένθος και το αίτημα για Δικαιοσύνη από τον εθνικό διχασμό. Οι συγγενείς απέρριψαν την πρόταση της κυβέρνησης για μια πολιτική τελετή, αλλά έλαβαν μέρος στην θρησκευτική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ουέλβα, παρουσία του βασιλικού ζεύγους και εκπροσώπων της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

Και μάλιστα ενώ και εργασίες καθαρισμού του χώρου έγιναν και επιχωμάτωση (μπάζωμα) και συμπίεση του εδάφους με βαριά μηχανήματα για να μπουν οι γερανοί και αποκαλύφθηκε ότι η δήθεν ανακαινισμένη έναντι 700 εκ. ευρώ σιδηροδρομική γραμμή είχε πρόβλημα καθώς συγκολλήθηκαν μια σύγχρονη ράγα με μία του 1992!

Αυτό έγινε και με ευρωπαϊκά κονδύλια, τον έλεγχο των οποίων έχει ζητήσει η ισπανική αντιπολίτευση, αλλά δεν βλέπουμε ζωηρή την απερχόμενη κ. Κοβέσι. Ούτε καν σε επίπεδο ενημέρωσης, ώστε να γνωρίζουμε τις προθέσεις της κατά τα άλλα λαλίστατης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι ο νυν υπουργός Όσκαρ Πουέντε αρνείται να παραιτηθεί, ενώ σύμβουλος της εταιρίας που ανέλαβε την ανακαίνιση της σιδηροδρομικής γραμμής, ο διαβόητος Κόλντο, υπήρξε και σύμβουλος του προηγούμενου σοσιαλιστή υπουργού Άμπαλος και βρέθηκαν μαζί στη φυλακή.

«Ζήτω ο Βασιλιάς, ζήτω η Βασίλισσα»!

Εκεί, λοιπόν, την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, στο Αθλητικό Κέντρο Carolina Marín της Ουέλβα, χωρητικότητας 5.000 ατόμων, παρόντες ήταν περί τους 350 συγγενείς θυμάτων, ενώ στις πρώτες σειρές κάθονταν οι τραυματισμένοι επιζήσαντες, με επιδέσμους και σε αναπηρικά αμαξίδια. Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίσια έφθασαν με ελικόπτερο. Μπαίνοντας στο στάδιο ακούστηκε το σύνθημα «Ζήτω ο Βασιλιάς, Ζήτω η Βασίλισσα!». Στο τέλος της τελετής το βασιλικό ζεύγος χαιρέτησε έναν έναν τους συγγενείς και τα θύματα, τους κράτησαν να κλάψουν στην αγκαλιά τους, προσπάθησαν να τους παρηγορήσουν, έσκυψαν πάνω από τα τραυματισμένα παιδιά που κάθονταν στην πρώτη σειρά. Και χειροκροτήθηκαν από όλους και όλες.

Δεν έγινε το ίδιο ούτε με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, ούτε με αυτούς της αντιπολίτευσης, αλλά κανείς δεν τους αποκάλεσε «δολοφόνους».

Ήταν εκεί ο προερχόμενος από το Λαϊκό Κόμμα Πρόεδρος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουανμά Μορένο, ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος Αλμπέρτο Νούνιεζ Φεϊζό, η πρώτη αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαρία Ζεζούς Μοντέρο, οι υπουργοί Άνχελ Βικτόρ Τόρρες και Λουίς Πλάνας.

Την δέηση τέλεσε ο Επίσκοπος της Ουέλβα, Σαντιάγο Γκόμεζ Σιέρα, μαζί με τον Πρόεδρο της Ισπανικής Επισκοπικής Συνδιάσκεψης, Λουίς Αργκουέλο, και τον Ομότιμο Επίσκοπο, Χοσέ Βιλαπλάνα.

«Δεν είναι αυτή η στιγμή κατάλληλη για πολιτική»!

Στο Αθλητικό Κέντρο είχε μεταφερθεί η Αγία Τράπεζα και η ιερή εικόνα της Παναγίας της Λα Σίντα, που είναι η πολιούχος της Ουέλβα, καθώς οι τοπικές και θρησκευτικές αρχές επιζήτησαν την μεγάλη προσέλευση, κάτι που δεν μπορούσε να προσφέρει ο Καθεδρικός Ναός της Λα Μερσέντ.

Η λειτουργία κύλησε ήρεμα, συγκινητικά, χωρίς καμιά κομματικοποίηση ή εργαλειοποίηση. Πριν από τη Θεία Κοινωνία διαβάστηκαν τα ονόματα των 45 θυμάτων. Και οι ομιλίες εκείνων που ανέλαβαν να εκπροσωπήσουν τους συγγενείς υπήρξαν συγκλονιστικές, φορτισμένες, συγκροτημένες, χωρίς ωστόσο κομματική τοποθέτηση. Επέβαλαν με το πένθος τους την πολιτική εκεχειρία. Τα μέλη της κυβέρνησης και οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης αντάλλαξαν χειραψίες.

Όλα έγιναν διακριτικά. Μια γυναίκα από το πλήθος δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για πολιτική. Νομίζω ότι τους αξίζει να είμαστε όλοι εδώ και να μην πολιτικοποιούμε κάτι τόσο όμορφο όσο ελπίζω να είναι». Με μια άλλη να προσθέτει: «Όσο λιγότερη ένταση, τόσο το καλύτερο»…

Μπροστά σε χιλιάδες Ισπανούς που βρέθηκαν στο στάδιο για να τιμήσουν τα θύματα της Ανταμούζ, η Λιλιάνα Σάεζ, έχοντας στο πλευρό της τον αδελφό της Φιντέλ, που έχασαν τη μητέρα τους Νατιβιδάδ στο δυστύχημα, έφερε δάκρυα στα μάτια όλων. Μεταξύ άλλων, είπε:

«Είμαστε οι 45 οικογένειες που θα αντάλλαζαν όλο τον χρυσό του κόσμου, που τώρα είναι άχρηστος, για να μπορέσουμε να μετακινήσουμε τους δείκτες του ρολογιού κατά μόλις 20 δευτερόλεπτα. Το φιλί που δεν δίνουμε είναι αυτό που θυμόμαστε περισσότερο. Είμαστε οι οικογένειες των οποίων τα ρολόγια σταμάτησαν στις 7:45 μ.μ. εκείνο το μοιραίο απόγευμα. Δεν είναι απλώς οι 45 του τρένου.

Ήταν οι πατέρες, οι μητέρες, τα αδέρφια, οι γιοι ή τα εγγόνια μας. Δεν ήταν απλώς οι 45 του τρένου. Ήταν μέρος μιας κοινωνίας τόσο πολωμένης που άρχισε να καταρρέει πριν από πολύ καιρό, και εμείς δεν το συνειδητοποιούμε καν. Και είμαστε επίσης οι 45 οικογένειες που θα αγωνιστούμε για να μάθουμε την αλήθεια, γιατί μόνο η αλήθεια θα μας βοηθήσει να γιατρέψουμε αυτή την πληγή που δεν θα κλείσει ποτέ. Θα μάθουμε την αλήθεια. Θα αγωνιστούμε για να μην υπάρξει ποτέ άλλο τρένο». Όλοι είχαν σηκωθεί όρθιοι για να εκφράσουν την συμπαράστασή τους. Οι εγγονές της αδικοχαμένης Νατιβιδάδ πλησίασαν τον βασιλιά και του έδωσαν μια επιστολή, εκ μέρους του Φιντέλ Σάεζ.

Όπως έγινε γνωστό, στην επιστολή προς τον βασιλιά αναφερόταν πως «αν οι έλεγχοι ήταν αποτελεσματικοί, η μητέρα μου θα ήταν ζωντανή»…

Το πολιτικό μήνυμα των συγγενών

«Ήταν μέρος μιας κοινωνίας τόσο πολωμένης που άρχισε να καταρρέει πριν από πολύ καιρό, και εμείς δεν το συνειδητοποιούμε καν»: Αυτό ήταν το πολιτικό μήνυμα που έστειλε η Λιλιάνα. Και ήταν μήνυμα κατά της πόλωσης και του διχασμού.

Και ήταν πολύ προσεκτική στην αναφορά της ως προς την διαχείριση:

«Επιτρέψτε μου ωστόσο να επικρίνω την καθυστερημένη ροή των πληροφοριών, γιατί πιστέψτε με, είναι καλύτερο να ξέρεις παρά να φαντάζεσαι».

Η Λιλιάνα και ο Φιντέλ εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για την τελετή, «τη μόνη που ταιριάζει σε αυτόν τον αποχαιρετισμό», όπως είπαν, προσθέτοντας: «Η Ανδαλουσία είναι ένας λαός της πίστης. Ευχαριστώ, ακόμη και όσους το κάνουν για προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τον λαό της Ανταμούζ που, χωρίς να σκεφτεί τον κίνδυνο, δεν δίστασαν να μπουν στο χάος των συντριμμιών, που ήταν στριμωγμένα από αίμα, πόνο και δάκρυα».

Ευχαρίστησε επίσης τις υπηρεσίες ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης, «οι οποίες ανταποκρίθηκαν άμεσα όπως πάντα στην έκκληση και έκαναν ό,τι μπορούσαν με τις πληροφορίες και τους πόρους που είχαν στη διάθεσή τους. Ευχαριστίες στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Ανδαλουσίας, το οποίο αναμφίβολα υποστηρίζεται από τους επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτό».

Ως εργαζόμενη στον τομέα της υγείας, η Λιλιάνα απευθύνθηκε ειδικά στους συναδέλφους της: «Ξέρω πώς είναι να γυρίζεις σπίτι από μια κακή βάρδια και να αγκαλιάζεις τα παιδιά σου επειδή ξέρεις ότι κάποιος άλλος δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να το κάνει αυτό με τα δικά του. Το να προσπαθείς να θεραπεύσεις το σώμα κάποιου του οποίου η ψυχή είναι θανάσιμα πληγωμένη... Πρέπει να ήταν απίστευτα δύσκολο, συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ».

«Δεν θα γεννηθεί μίσος από τον θυμό που μεγαλώνει μέσα μας»…

Εξαιρετικά συγκινητική ήταν η στιγμή που η Λιλιάνα ύψωσε το βλέμμα και απευθύνθηκε στις Παναγίες της Λα Σίντα, της Λα Μπέλα, της Λα Αλμουδένα, της Ρεμέδιος, της Λα Βικτόρια, της Ελ Κάρμεν και της Ελ Ροθίο, παρακαλώντας: «Πείτε στους αγαπημένους μας ότι έχουμε ειρήνη και ότι θα είμαστε γενναίοι, ότι δεν θα γεννηθεί μίσος από τον θυμό που μεγαλώνει μέσα μας, τα χαμόγελα θα επιστρέψουν, θα συνεχίσουμε να ζούμε και αυτή η αγάπη δεν θα πεθάνει. Θα συνεχίσει να ζει στις αναμνήσεις τους. Με πίστη θα περιμένουμε τη στιγμή που ο Θεός θα μας αγκαλιάσει και θα ξαναδούμε ο ένας τον άλλον. Αναπαυθείτε εν ειρήνη».

Θα αναζητήσουμε την αλήθεια με ηρεμία, γαλήνη και αρμονία

Στις συνομιλίες τους με δημοσιογράφους, μέλη των οικογενειών των θυμάτων που παραβρέθηκαν στην θρησκευτική τελετή, επαναλάμβαναν πως δεν θα ησυχάσουν μέχρι να μάθουν την αλήθεια, αλλά θα το κάνουν «με ηρεμία, γαλήνη και αρμονία».

Στην ομιλία του, ο Επίσκοπος της Ουέλβα Σαντιάγο Γκόμεζ Σιέρα, υπογράμμισε την ανάγκη να βρεθεί η αλήθεια και να αποδοθεί Δικαιοσύνη, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον. «Επειδή», όπως είπε, «τα βάσανα αυτών των οικογενειών δεν θα τελειώσουν όταν σβήσουν οι προβολείς ή όταν ξεθωριάσουν τα νέα για αυτό το τραγικό γεγονός. Η υποστήριξή τους στο πένθος τους και η αποκατάσταση της βλάβης που έχουν υποστεί θα είναι ένα μακρύ και απαιτητικό έργο για όλους».

Και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όσους έλαβαν μέρος στην επιχείρηση διάσωσης:

«Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, θέλουμε να σταματήσουμε και να ευχαριστήσουμε όσους έφτασαν πρώτοι: Τους κατοίκους της Ανταμούζ, τις ομάδες έκτακτης ανάγκης, τις δυνάμεις ασφαλείας, τους εθελοντές και το προσωπικό υποστήριξης. Ευχαριστούμε όλους όσοι προσέφεραν τη διακριτική και συμπονετική τους υποστήριξη».

Και απευθυνόμενος προς τον βασιλιά: «Μεγαλειότατε, στην παρουσία σας αναγνωρίζουμε μια χειρονομία εγγύτητας και αλληλεγγύης προς τις οικογένειες και ολόκληρη την κοινωνία της Ανδαλουσίας και ολόκληρης της Ισπανίας. Ευχαριστούμε επίσης τις άλλες αρχές και όσους υπηρετούν την κοινότητα για την παρουσία τους».

Εκκλησία: Όχι στην εργαλειοποίηση

Σε όλα αυτά, πρέπει να προστεθούν και οι δηλώσεις του Επισκόπου της Κόρδοβας Μονσινιόρ Ντεμέτριο Φερνάντεζ Γκονζάλες:

«Τα θύματα δεν θέλουν την πόλωση και την πολιτική εργαλειοποίησή τους εναντίον οποιουδήποτε. Υπάρχει θυμός, δυσπιστία, σιωπή. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι μέρος του πένθους. Ο Χριστιανισμός δεν αρνείται τον πόνο, αλλά πιστεύει στην παρουσία του Θεού μέσα από συγκεκριμένες πράξεις συμπόνοιας».

Παράλληλα κάλεσε τις Αρχές να διερευνήσουν και να φέρουν στο φως όλη την αλήθεια, διότι «οι οικογένειες πρέπει να γνωρίζουν ότι τίποτε δεν θα αποκρυβεί. Μόνο η διαφάνεια θα ανακουφίσει από τον πόνο και θα βοηθήσει να μην ξανασυμβεί τέτοια τραγωδία».

Με λίγα λόγια, στην πολύ συχνά διχασμένη Ισπανία, Συγγενείς, Πολιτεία και Εκκλησία αποφάσισαν ότι ο διχασμός πάνω στα συντρίμμια μιας μεγάλης τραγωδίας δεν προσφέρει ούτε στην αλήθεια, ούτε στην ανάγκη για εθνική ενότητα…

* Η Σοφία Βούλτεψη είναι Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών ΝΔ, δημοσιογράφος