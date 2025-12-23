Κυρ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους αγρότες: Η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς

Μήνυμα προς τους αγρότες στέλνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς, στην εισήγησή του πριν από την έναρξη του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου για το 2025 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός με αφορμή την έξοδο των Χριστουγέννων τόνισε ότι «τον πρώτο λόγο για την απελευθέρωση των δρόμων τον έχει η τροχαία» και όχι τα αγροτικά μπλόκα και υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των ταξιδιωτών «είναι πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του πρωθυπουργού:

Αρχικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους αγρότες, σημειώνοντας ότι χθες έγιναν εκταμιεύσεις ύψους 3,8 δισ. ευρώ, και μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν οι πληρωμές, με μικρές καθυστερήσεις, όπως διευκρίνισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι προχωρά η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του συστήματος.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι από τα 27 αιτήματα του κλάδου 20 έχουν επιλυθεί ή μπορούν να επιλυθούν.

«Πρόθεσή μας είναι να συστήσουμε μια διακομματική επιτροπή για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα ομόφωνο πόρισμα», σημείωσε.

Σημείωσε δε πως οι αγρότες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα, αλλά και η πολιτεία απάντησε με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τις δεσμεύσεις στην Κομισιόν.

«Έχει έρθει η σειρά της κοινής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τις μετακινήσεις που πρέπει να είναι ελεύθερες, τις τοπικές αγορές, τους χειμερινούς προορισμούς και τους δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα επεσήμανε ότι «όλοι αυτοί δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν ούτε πρέπει να ρισκάρουμε τροχαίο σε επικίνδυνες παρακαμπτηρίους. Τον πρώτο λόγο για τους δρόμους τον έχει η τροχαία».

«Σε όσους προτιμούν παράδοξο να μιλούν χωρίς να συζητούν, η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς και δεν θα μεροληπτήσουμε σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Το πλαίσιο των δυνατοτήτων της κυβέρνησης έχει οριοθετηθεί με σαφήνεια, ανέφερε.

Επίσης, ο πρωθυπουργός, μιλώντας για την αύξηση των μισθών, σημείωσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να αναλαμβάνει δράση υπέρ των πολλών αυξάνοντας μισθούς και παίρνοντας μέτρα ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια.

«Η επιστροφή ενοικίου, η αναδρομικότητα των αυξήσεων στα στελέχη των ΕΔ, το μόνιμο βοήθημα των 250 ευρώ και οι συνταξιούχοι βλέπουν ήδη το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Τόνισε δε ότι από την αρχή του χρόνου θα έχουμε μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά του βορείου του ανατολικού και του βορειοανατολικού Αιγαίου και τον Μάρτιο χιλιάδες θα δουν μειωμένο τον ΕΝΦΙΑ. «Τον Απρίλιο θα έχουμε την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Η κυβέρνηση θα είναι συνεπής στις εξαγγελίες για τους μισθούς ότι το 2027 ο μέσος μισθός θα φτάσει στα 1.500 ευρώ», σημείωσε.

«Η ενίσχυση των μισθών έρχεται με την αποκλιμάκωση της ανεργίας ενώ υπάρχει και το συνεχιζόμενο κυβερνητικό έργο στον τομέα της καθημερινότητας και στέκομαι στη συμφωνία για 23 νέους συρμούς και intercity και προαστιακούς ώστε μπορούμε ότι το 2027 ξημερώνει νέα ημέρα για τους σιδηροδρόμους με ασφαλή δρομολόγια και ανακαινισμένους σταθμούς», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Ο σιδηρόδρομος μπαίνει σε νέα εποχή όπως είχαμε δεσμευθεί», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αποτελεσματικότητα του νέου ΚΟΚ, καθώς όπως εκτίμησε θα έχουμε σημαντική μείωσε στα τροχαία ατυχήματα το 2025 σε συνδυασμό με τις νέες κάμερες.

«Στον τομέα της νομιμότητας στον δρόμο κάτι αλλάζει όπως έγινε στα γήπεδα και τα πανεπιστήμια», είπε ο πρωθυπουργός προς το υπουργικό του συμβούλιο.

«Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν ασχέτως αν στην αρχή της υλοποίησης συναντούν εμπόδια. Είμαι αισιόδοξος για τις μάχες που μας περιμένουν το 2026 και στο στεγαστικό και στη μάχη με το βαθύ κράτος και στα θέματα του κόστους ζωής. Να θυμίζουμε σε κάθε συνομιλητή από πού ξεκινήσαμε και πού είμαστε», επεσήμανε στην εισήγησή του.

Επίσης, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027.

Τέλος, χαρακτήρισε «έτος πλήρους κυβερνητικής δουλειάς το 2026» προαναγγέλλοντας «πολύ σημαντικές θεσμικές αλλαγές όπως η αρχή για την προστασία του καταναλωτή, η συνέχεια των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη και η συνέχιση της αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής στα ζητήματα της μετανάστευσης. Έχουμε πολύ δουλειά και το 2026 μπροστά μας».

Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου: