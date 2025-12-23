Αυτήν τη φορά αποκλείεται να αποτύχουμε!

Η χώρα θέλησε να αυτοκτονήσει το 2015 και το έκανε! Την έσωσε ο Αλέξης Τσίπρας, όταν αποφάσισε να κοροϊδέψει όσους τον πίστεψαν και να πλαστογραφήσει την εντολή που έλαβε στο περίφημο δημοψήφισμα. Από το 2015 έχει περάσει ικανός χρόνος για να επαναλάβουμε το εγχείρημα. Αυτήν τη φορά θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι! Περισσότερο αποφασισμένοι. Αποκλείεται να αποτύχουμε.

Από το club του καπνεργοστασίου στην δήλωση συμπαράστασης του Γιώργου Παπανδρέου στη Μαρία Καρυστιανού. Η οποία αντέδρασε στο γεγονός ότι ο σύλλογός της ελέγχθηκε από το ΣΔΟΕ. «Υπονόμευση του Κράτους Δικαίου ο φορολογικός έλεγχος ΑΑΔΕ στο Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιος; Ο άνθρωπος που έδωσε την χαριστική βολή στη χώρα ζητώντας τη συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν χρεοκόπησε τη χώρα ο κ. Παπανδρέου. Αυτό ήταν έργο της κυβέρνησης Καραμανλή. Ο κ. Παπανδρέου είχε την ευκαιρία να διαχειριστεί διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν τόλμησε. Προτίμησε να στρώσει τον δρόμο στον Αλέξη Τσίπρα από το να αναλάβει να βγάλει τη χώρα από τα δύσκολα.

Σήμερα ο ίδιος άνθρωπος μας λέει ότι ο έλεγχος της ΑΑΔΕ στον σύλλογο της κας Καρυστιανού αποτελεί υπονόμευση του κράτους δικαίου. Δηλαδή να μην ελέγχεται ο οποιοσδήποτε επώνυμος. Ούτε πολιτικός, ούτε δημοσιογράφος, ούτε επιχειρηματίας. Καλύτερα να το κλείσουμε το μαγαζί. Να μην έχουμε εφορία. Κι η αλήθεια είναι ότι δεν χρειαζόμαστε εφορία, αν και εφόσον δεν πληρώνουμε φόρους. Τότε δεν θα έχουμε κράτος, θα μας πει. Μήπως και τώρα έχουμε που πληρώνουμε φόρους; Και μην μας πει ο κ. Παπανδρέου ή ο κ. Καραμανλής ή ο κ. Σαμαράς ή ο κ. Τσίπρας ή και ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν φταίνε αυτοί. Ποιος φταίει, άραγε;

Θέλει να μας πει ο κ. Παπανδρέου ότι το ΣΔΟΕ το έστειλε στον σύλλογο Καρυστιανού ο κ. Μητσοτάκης; Έτσι γίνονταν επί των ημερών του; Έτσι γίνονταν στις μέρες του πατέρα του ή του Κώστα Σημίτη; Κι εν πάση περιπτώσει, σήμερα διαπιστώνει και ο κ. Παπανδρέου πρόβλημα στους… Θεσμούς; Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στις ημέρες του Αλέξη Τσίπρα, ας πούμε; Όλα ήταν καλά καμωμένα μέχρι που ήρθε ο Μητσοτάκης και τα διέλυσε όλα; Μιλάμε σοβαρά;

Άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετείται στο κάδρο του εμπνευστή του ελέγχου, παρ' όλο που δεν τον συμφέρει τον ιδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ θα ήθελε να γιγαντωθεί το κίνημα της Καρυστιανού το οποίο κόβει ποσοστά από τα λοιπά κόμματα. Επομένως ο ίδιος προσωπικά δεν έχει κανένα όφελος απο την κίνηση της ΑΑΔΕ που πιθανότατα να βγάλει «δράκους».



Το αν θα κάνει κόμμα η κυρία Καρυστιανού ή όχι είναι δικαίωμά της. Αν τώρα η κυρία Καρυστιανού πιστεύει ότι πρέπει να ισοπεδώσει τη Δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα για να φέρει την Δημοκρατία όπως την οραματίζεται η ίδια και συνεργάτες της, όπως ο «Δέσποτα η ευχή σου», η γερόντισσα της Συρίας ή η αστρολόγος απόφοιτος του Χάρβαντ, αυτό αποτελεί, προφανώς, αναβάθμιση του κράτους δικαίου. Κάπως έτσι ανατράφηκε το αυγό του φιδιού στην Ευρώπη του μεσοπολέμου. Ή αλλιώς, η χώρα αυτή δεν χρεοκόπησε από λάθος. Ήταν επιλογή.

Θανάσης Μαυρίδης

