Δύο ελαστικά με σχεδίαση για βραβείο

Δύο νέα πρωτοποριακά ελαστικά χάρισαν στην Kumho μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς διακρίσεις σχετικά με τη σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα η φίρμα ελαστικών από τη Νότια Κορέα κατέκτησε το iF Design Award 2025 για τα μοντέλα ελαστικών «Volume» και «Origami»

Ο θεσμός iF Design Award, που ιδρύθηκε το 1954 στη Γερμανία και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους διαγωνισμούς σχεδιασμού παγκοσμίως, προσέλκυσε φέτος περισσότερες από 11.000 συμμετοχές από 72 χώρες. Μια διεθνής κριτική επιτροπή 132 ειδικών αξιολόγησε τα έργα με βάση την πρωτοτυπία, λειτουργικότητα, αισθητική και βιωσιμότητα αποδίδοντας τη διάκριση στα δύο ελαστικά.









Το Volume είναι ένα ελαστικό νέας γενιάς, το οποίο όπως υποστηρίζει η κατασκευάστρια εταιρεία προσαρμόζει δυναμικά τη δομή και τις λειτουργίες του ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες του δρόμου, προσφέροντας ευέλικτες, βιώσιμες και «έξυπνες» λύσεις στις απαιτήσεις της μελλοντικής κινητικότητας.

Από την άλλη, το Origami είναι ένα πτυσσόμενο ελαστικό ειδικά σχεδιασμένο για την εξερεύνηση άλλων πλανητών στο διάστημα και την κατασκευή υποδομών σε εξωγήινα περιβάλλοντα. Εμπνευσμένο από την τέχνη του origami, μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα μετακίνησης σε ακραίες συνθήκες.

Η ανάπτυξη των ελαστικών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Technology Outsourcing της Kumho Tire, με στρατηγικό συνεργάτη το διεθνώς αναγνωρισμένο βιομηχανικό design studio BKID, γνωστό για την καινοτομία του στη σύζευξη τεχνολογίας, τέχνης και σύγχρονης σχεδίασης.

Η Kumho Tire έχει αποσπάσει διακρίσεις σε σημαντικούς εγχώριους και διεθνείς θεσμούς σχεδίασης, ενισχύοντας την αναγνώριση της για την πρωτοτυπία και την αριστεία των προϊόντων της. Μέσα από τη συνεχή καινοτομία, η Kumho στοχεύει να καθιερωθεί ως έξυπνος συνεργάτης κινητικότητας για ένα βιώσιμο μέλλον, ενδυναμώνοντας τη θέση της ως παγκόσμιο premium brand.

Ο κ. Γιώργος Κουταλιέρης, Δ/ντής Marketing της ΕΜΑ ΑΕ - Kumho Tire ελαστικά, δήλωσε: «Η Kumho επενδύει σταθερά στη δημιουργία βιώσιμων και υπεύθυνων λύσεων για τη μελλοντική κινητικότητα. Tο brand θα συνεχίσει να αναπτύσσει προϊόντα που ανταποκρίνονται στον τρόπο ζωής των οδηγών παγκοσμίως, συνδυάζοντας καινοτομία και λειτουργικότητα».





Παράλληλα, από το 2025 η Kumho Tire διαθέτει στην αγορά το νέο ECSTA Sport PS 72, ένα Ultra High Performance ελαστικό που υπόσχεται ιδανική ισορροπία οδηγικής απόδοσης, ασφάλειας και χιλιομετρικού ωφέλιμου. Διατίθεται σε διαστάσεις από 16 έως 22 ίντσες, με νέα σύνθεση που μειώνει την απόσταση φρεναρίσματος και ενισχύει τον έλεγχο και τη σταθερότητα.





Το ECSTA Sport PS 72 δημιουργήθηκε για να καλύπτει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς οδηγούς. Το νέο ελαστικό διατίθεται ήδη και στην ελληνική αγορά σε επιλεγμένες διαστάσεις, οι οποίες θα εμπλουτίζονται συνεχώς τους επόμενους μήνες.

Τα ελαστικά της KUMHO για επιβατικά αυτοκίνητα, SUVs, Vans, φορτηγά, λεωφορεία, διαθέτει, ήδη, ως αντιπρόσωπος και διανομέας, από τον Δεκέμβριο του 2022, στην Ελληνική αγορά, η εταιρεία ΕΜΑ Α.Ε. μέσω του καθιερωμένου εμπορικού δικτύου αντιπροσώπων της. Τα καταστήματα που διαθέτουν πανελλαδικά τα ελαστικά Kumho είναι εδώ.