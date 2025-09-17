Ποια μάρκα αλλάζει επίπεδο με δύο νέα high-tech ηλεκτρικά;

Δύο νέα, τεχνολογικά προηγμένα και πολυτελή ηλεκτρικά μοντέλα που θα διατεθούν σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές με μεγάλη αυτονομία και κορυφαίες ταχύτητες φόρτισης, παρουσίασε η MG, αναβαθμίζοντας τη θέση της στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Η MG (Morris Garages) αποτελεί τον ορισμό του αυτοκινητικού Φοίνικα, που ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες της πτώχευσης. Χρειάστηκε βέβαια η βοήθεια από την Κίνα και συγκεκριμένα της SAIC Motor, στρατηγική πού όχι μόνο διέσωσε ένα ιστορικό όνομα της αυτοκίνησης, αλλά το μετέτρεψε σε έναν παγκόσμιο παίκτη στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και της καινοτομίας με μια γκάμα προϊόντων υψηλής σχέσης αξίας-τιμής.

Η MG πούλησε 126.493 αυτοκίνητα στην Ευρώπη έως τα τέλη Μαΐου, σημειώνοντας αύξηση 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Dataforce. Η μέχρι τώρα φετινή ανάπτυξη της MG προήλθε κυρίως από τα υβριδικά μοντέλα, με τις σχετικές πωλήσεις να ξεπερνούν τις 50.000 μετά την κυκλοφορία του μικρού υβριδικού MG3 και του MG ZS υβριδικού SUV.

Ωστόσο σήμερα, η MG έρχεται να ανεβάσει επίπεδο στα ηλεκτρικά της (με τη μητρική SAIC να έχει επιβαρυνθεί με τον υψηλότερο συντελεστή πρόσθετων δασμών που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων – ποσοστό που φτάνει το 45% της αξίας εισαγωγής του αυτοκινήτου) με το λανσάρισμα δύο, υψηλής τεχνολογίας μοντέλων, που θα διατεθούν σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές, στοχεύοντας σε μοντέλα της Tesla και της Hyundai.

Ο λόγος για τα μεσαίου μεγέθους ΙΜ5 σεντάν και ΙΜ6 SUV, τα οποία εμφανίστηκαν σε ευρωπαϊκό έδαφος με αφορμή το φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood στην Αγγλία. Η μητρική εταιρεία της MG, η SAIC, διαθέτει τα δύο μοντέλα στην Κίνα υπό το ξεχωριστό brand «IM smart EV», με τα αρχικά IM να σημαίνουν Intelligence in Motion (Νοημοσύνη σε Κίνηση).

Το ΙΜ5 στοχεύει απ’ ευθείας στο Tesla Model 3 και το Hyundai Ioniq 6 όντας ένα αεροδυναμικό (συντελεστής οπισθέλκουσας στο 0,226) τετράθυρο σεντάν με κουπέ διαμόρφωση πίσω, μήκος στα 4,93 μέτρα και χώρο αποσκευών 457 λίτρων. Από την άλλη, τo IM6 έχει επίσης 4,9 μέτρα μήκος, αλλά με SUV αναλογίες και σχεδίαση σκοπεύοντας να σταθεί απέναντι σε μοντέλα, όπως το Tesla Model Y, το Xpeng G6 και το BYD γίνεται Sealion 7.

Το MG IM5 Long Range, με μπαταρία χωρητικότητας 100 kWh (θα προσφέρεται και με μπαταρία 75 kWh) υπόσχεται μικτή αυτονομία 655 km και φόρτιση με ισχύ έως 392 kW (153 kW με τη μικρή μπαταρία). Στην πράξη και χάρη στην αρχιτεκτονική 800V, που εφαρμόζεται, αυτό σημαίνει ταχυφόρτιση 10% έως 80% σε μόλις 17 λεπτά. H πισωκίνητη έκδοση αποδίδει 295 ίππους και 450 Nm ροπής, ενώ η κορυφαία έκδοση Performance έχει 2 ηλεκτροκινητήρες που εκτός από τετρακίνηση εξασφαλίζουν και συνδυαστική ισχύ 751 ίππων με 802 Nm ροπής για 0-100 km/h σε 3,2 δευτερόλεπτα.

Το ΙΜ6 θα είναι διαθέσιμο μόνο με την μπαταρία των 100 kWh. Εδώ η πισωκίνητη έκδοση αποδίδει 407 ίππους με 500 Νm ροπής, προσφέροντας αυτονομία 555 km. H απόδοση της τετρακίνητης έκδοσης Performance είναι ίδια με αυτήν του ΙΜ5, με το 0-100 όμως να γίνεται σε 3,5 δλ. λόγω αυξημένου βάρους.

Mε τέτοιες επιδόσεις λογικό είναι η MG να έχει προσέξει ιδιαίτερα τα δυναμικά χαρακτηριστικά και ειδικά τα φρένα των μοντέλων. Έτσι για παράδειγμα το σύστημα πέδησης της Continental εξασφαλίζει «κοκάλωμα» σε φρενάρισμα πανικού από τα 100 km/h σε μόλις 33,8m. Eπιπλέον, το Hydroplaning Stability Control είναι πιο αποτελεσματικό κατά σχεδόν 80% στην απώλεια πρόσφυσης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα ESP, τη στιγμή που η τεχνολογία αμφίδρομης περιστροφής των πίσω τροχών απογειώνει την ευελιξία με κύκλο στροφής μικρότερο των 10m παρά το μέγεθος των μοντέλων.

Μερικά ακόμα τεχνολογικά ατού αφορούν στην λειτουργία Rainy Night (βελτιώνει την ορατότητα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ειδικά τη νύχτα και τη βροχή, προβάλλοντας στην οθόνη μέχρι και εικόνα του δρόμου στο πλάι και πίσω) και στην υποβοήθηση στάθμευσης One Touch Park Assist 4 λειτουργιών. Η τελευταία χρησιμοποιεί τις κάμερες 360 μοιρών του αυτοκινήτου και τις δυνατότητες αυτόνομης οδήγησης για την αυτόματη εκτέλεση σύνθετων ελιγμών στάθμευσης.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν πανοραμική γυάλινη οροφή και ένα high end ηχοσύστημα με 20 ηχεία (τέσσερα ηχείων είναι στην οροφή για πληρέστερο ήχο), ενώ υπόσχονται πολυτέλεια και ανάλογο φινίρισμα. Στο ταμπλό ξεχωρίζει η οθόνη ψυχαγωγίας ultra-HD των 26,3 ιντσών με υποστήριξη μιας οθόνης αφής 10,5 ιντσών. SΗ MG δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πότε και σε ποιες αγορές της Ε.Ε θα λανσαριστούν εμπορικά τα IM5 και IM6.