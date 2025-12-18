Οι δημοσκοπήσεις με τις οποίες «κλείνει» η χρονιά αποτυπώνουν ένα σκηνικό, όπου η ρευστότητα εξακολουθεί να αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο, με την «γκρίζα ζώνη» να επιμένει σε πρωτοφανή υψηλά ποσοστά, το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης να διατηρείται και η εικόνα του κατακερματισμού στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα να οδηγεί σε οριακές «μάχες» μεταξύ τους, με εμφανή ενίσχυση των αντισυστημικών δυνάμεων.

Οι τελευταίες μετρήσεις αποτυπώνουν και το κλίμα που διαμορφώνεται εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Με όλες τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν ένα συντριπτικό ποσοστό πολιτών να θεωρεί δικαιολογημένα τα αιτήματά τους -όπως ακόμη και η κυβέρνηση χαρακτηρίζει- και με τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις να αφορούν στη μορφή των κινητοποιήσεων, όπως ο αποκλεισμός δρόμων και κρίσιμων υποδομών, είναι αναμενόμενο ότι αρχίζει πλέον να ασκείται πίεση στα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.

Χαρακτηριστικό του κλίματος, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι παρά τις μικρές απώλειες που καταγράφει η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ δεν πιστώνεται την όποια δυσαρέσκεια, παραμένοντας καθηλωμένο στα ποσοστά του προηγούμενου μήνα.

Η Νέα Δημοκρατία κινείται πλέον λίγο κάτω από τον πήχη του 30%, τον οποίο κατάφερε να ξεπεράσει το Νοέμβριο, στον απόηχο των ενεργειακών συμφωνιών, που έδειξαν να ενισχύουν την εικόνα της. Σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB και στην αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ βρίσκεται στο 29,2%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί πίσω με 15 ποσοστιαίες μονάδες, στο 14,1%. Στην τρίτη θέση, η Ελληνική Λύση με 11,7% και στην τέταρτη η Πλεύση Ελευθερίας με 9,7%, ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ με 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 7,7%, η Φωνή Λογικής με 5%, το ΜέΡΑ25 με 3%, η Νίκη με 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,9%, Άλλο Κόμμα δηλώνει το 5,1%.

Τα ποσοστά αυτά τελούν προφανώς υπό την αίρεση της εμφάνισης νέων κομμάτων στο πολιτικό στερέωμα, με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και την Μαρία Καρυστιανού να αποτελούν τον «άγνωστο Χ» στην πολιτική εξίσωση, δεδομένου ότι στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό της Αδιευκρίνιστης Ψήφου φθάνει το 22,5%.

Στις τάσεις της MRB, πάντως, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την παράσταση νίκης με 44,8% έναντι μόλις 8,1% του ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να θεωρείται ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 24,1% και τρεις πολιτικούς αρχηγούς να ακολουθούν με ανάλογα ποσοστά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη δεύτερη θέση με 8,7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 8,3% και στην τέταρτη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις μηνιαίες έρευνες των εταιρειών. Στη δημοσκόπηση της Pulse, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, διαφορά 15,5 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνοντας 29% έναντι 13,3% της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη μέτρηση της Opinion Poll η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29,7% με το ΠΑΣΟΚ να υπολείπεται κατά 16,1 μονάδες και να βρίσκεται στο 13,6%. Σύμφωνα και με την ALCO, η οποία παρουσιάζει μόνο την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 12 μονάδες του ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνοντας 23,6% έναντι 11,6%.

Όλες οι μετρήσεις αποτυπώνουν την Ελληνική Λύση, με διψήφια ποσοστά, στην τρίτη θέση και την Πλεύση Ελευθερίας στην τέταρτη.

Στο κυβερνητικό επιτελείο υπάρχει προβληματισμός για την επίπτωση του αδιεξόδου στις σχέσεις με τους αγρότες, αν αυτό παραταθεί, παρότι εκτιμούν ότι έως τώρα η κυβέρνηση έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα προσέγγισής τους, απευθύνοντας ο ίδιος ο πρωθυπουργός και στη συνέχεια ο αρμόδιος υπουργός, πρόσκληση διαλόγου, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών της να συζητήσει βασικά αιτήματα που θέτουν, αλλά και προχωρώντας σε επιπλέον μέτρα στήριξης για αγρότες με συγκεκριμένες καλλιέργειες και κτηνοτρόφους. Το Μέγαρο Μαξίμου ρίχνει όλο το βάρος στην εφαρμογή από τις αρχές του νέου χρόνου, της νέας φορολογικής πολιτικής που αποτελεί την αιχμή του κυβερνητικού προγράμματος για το 2026.

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το εύρος των πολιτών, που ωφελούνται από τη νέα φορολογική κλίμακα, το σύνολο δηλαδή της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα οι νέοι, οι οικογένειες με παιδιά, αλλά και οι συνταξιούχοι, αποτελεί το πιο απτό αποτέλεσμα της δέσμευσης για ενίσχυση των εισοδημάτων, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναδείξει ως πρώτη προτεραιότητα, τόσο για να φτάσει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στους πολίτες, όσο και για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, που στις δημοσκοπήσεις εξακολουθεί να αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα.

Με δεδομένο ότι παρά την πίεση που μια σειρά θεμάτων έχουν ασκήσει στην κυβέρνηση όλο το τελευταίο διάστημα, η «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων παραμένει σε τέτοια υψηλά επίπεδα, ερμηνεύεται από το κυβερνητικό επιτελείο ως περιθώριο τα δημοσκοπικά ποσοστά τους επόμενους κρίσιμους μήνες, να ακολουθήσουν ανοδική πορεία.

Σε κάθε περίπτωση, η «ανάγνωση» του Μαξίμου σημειώνει ότι ακόμη και η δημιουργία νέων κομμάτων, όπως του Αλέξη Τσίπρα, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως μοχλός συσπείρωσης των δυνάμεων του κέντρου και της κεντροδεξιάς, ενώ το επιχείρημα της πολιτικής σταθερότητας θα ενισχύεται όσο πλησιάζει η χώρα στις επόμενες εκλογές και γίνεται σαφές το διακύβευμα διακοπής μιας πολιτικής, που όπως λένε, οδηγεί σε μετρήσιμα αποτελέσματα.