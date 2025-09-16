Τι μας αποκαλύπτει αυτό το ηλεκτρικό διθέσιο πρωτότυπο;

Το εντυπωσιακό πρωτότυπο Audi Concept C από τη μια φανερώνει τη νέα μινιμαλιστική σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας και από την άλλη υποδηλώνει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην κατηγορία των σπορ κουπέ/roadster με το μοντέλο παραγωγής το 2027, εν όψει και της επίσημης εισόδου της μάρκας στη Formula 1.

Στην πρόσφατη ΙΑΑ Mobility 2025 στο Μόναχο ,η Audi παρουσίασε το πρωτότυπο Concept C (από τη λέξη Clarity που σημαίνει διαύγεια, σαφήνεια) ένα πλήρως ηλεκτρικό διθέσιο σπορ αυτοκίνητο που ενσαρκώνει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας και ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον για ένα νέο σπορ διθέσιο μοντέλο παραγωγής.

Από κάθε οπτική γωνία, το νέο πρωτότυπο εκφράζει το μινιμαλισμό και την σχεδιαστική απλότητα, που θα είναι ο πυρήνας της νέας προσέγγισης της Audi. Το Concept C φέρει την υπογραφή του επικεφαλής σχεδίασης Massimo Frascella, ο οποίος «πάτησε» πάνω σε βασικά στοιχεία όπως μινιμαλισμός, η απλότητα και οι «καθαρές» γραμμές. λεπτομέρεια.

Το νέο «πρόσωπο» της Audi χαρακτηρίζεται από το κάθετο πλαίσιο που επαναπροσδιορίζει την κληρονομιά της μάρκας έχοντας αντλήσει έμπνευση από το αγωνιστικό Auto Union Type C του 1936 και άλλα θρυλικά μοντέλα της μάρκας. Η φωτεινή υπογραφή με τέσσερα στοιχεία σε κάθε προβολέα δημιουργεί μια ξεχωριστή ταυτότητα. Ο εντυπωσιακός σχεδιασμός συνεχίζεται και πιο πίσω, αν και highlight του Audi Concept C είναι η μεταλλική αναδιπλούμενη οροφή, που για πρώτη φορά χρησιμοποιείται από την Audi και προσφέρει τη δυνατότητα μεταμόρφωσης από κουπέ σε «ανοιχτό» roadster.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει πίσω παρμπρίζ, αλλά τη θέση του έχουν πάρει τρία οριζόντια ανοίγματα, ένα εκ των οποίων «φιλοξενεί» το τρίτο φως των φρένων. Για την ορατότητα υπάρχει κάμερα που στέλνει την εικόνα σε ψηφιακό καθρέφτη.

Το πρωτότυπο έχει μήκος 4,35m, πλάτος 1,95m, ύψος 1,23m και μεταξόνιο 2,65m, ενώ είναι βασισμένο στην πλατφόρμα PPE (Premium Platform Electric). Αυτή αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Porsche, με κεντρικά τοποθετημένη μπαταρία για καλύτερη κατανομή του βάρους (στη λογική ενός κεντρομήχανου σπορ αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης), το οποίο πάντως περιορίζεται στα 1.650 kg.

Στο εσωτερικό έχει υιοθετηθεί η φιλοσοφία Shy Tech και πρωταγωνιστεί η λιτή πολυτέλεια. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ένα νέο τιμόνι και ψηφιακό πίνακα οργάνων, ενώ στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει μια οθόνη 10,4 ιντσών. Η τελευταία μπορεί να αναδιπλωθεί και να «εξαφανιστεί» για μια πιο «καθαρή» επιφάνεια. Χαμηλά στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει μία λεπτή φάσα όπου εμφανίζονται τα χειριστήρια για τον κλιματισμό, ενώ διακρίνονται λεπτομέρειες και διακόπτες αλουμινίου, καθώς επίσης και ανακυκλωμένα υλικά μαζί με υφασμάτινη ταπετσαρία από φυσικά υλικά.

Η Audi επιβεβαιώνει πως το Concept C θα αποτελέσει τη βάση για ένα σπορ ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής, που θα μπει ανάμεσα στο TT και στο R8 και θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιό της στο Böllinger Höfe από το 2027.