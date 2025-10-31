Ο Ανάλγητος

Ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά τρεις Αμερικανοί υπουργοί καταφτάνουν στην Αθήνα. Τρεις! Σκεφτείτε να μην ήταν «ανεπιθύμητος» ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κι άντε τώρα να βρουν νέο αφήγημα οι ΨΕΚ του διαδικτύου. Αφήστε που η αληθινή προφητεία μπορεί να μην ήταν για το ξανθό γένος, αλλά για τον «πορτοκαλί άρχοντα». Η είδηση των ημερών, όμως, είναι άλλη! Η Πόλη της Θεσσαλονίκης αλλάζει αφεντικό. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Καλημέρα!

Η Πόλη της Θεσσαλονίκης αλλάζει αφεντικό. Στο τέλος, μου λένε, και ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει χέρια. Μετά την εποχή του Ιβάν έρχεται η εποχή του Τέλη. Αυτό έλειπε να μην υπάρχουν διαπραγματεύσεις! Κι εκεί βρίσκεται η είδηση. Στο ότι οι δύο πλευρές μιλάνε και δεν βρίσκονται μακριά από συμφωνία.

Τρία υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, που έχουν στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθούν στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου. Εκτός από τον Doug Burgum και τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ τελευταία προσθήκη στην αποστολή είναι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας.

Τρία υψηλόβαθμα στελέχη. Άντε μετά να σταθεί το παραμύθι ότι νέα αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει τον Μητσοτάκη! Αν τον ήθελε, δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει. Να μας δώσει την ... Πόλη; Τώρα που το σκέπτομαι το αφήγημα για το λευκό γένος ίσως ήταν στην αρχική του μορφή (ως προφητεία) για τον «πορτοκαλί άρχοντα». Προφανώς, οι αποδέκτες του μηνύματος των ανωτέρων δυνάμεων του σύμπαντος κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και αναρωτήθηκαν τι να ήθελε να πει ο Ποιητής. Οπότε το απλοποίησαν και έκαναν το πορτοκαλί λευκό. Υπό μια ευρύτερη έννοια και το πορτοκαλί είναι στις δυνάμεις του φωτός.

Κι όπως καταλαβαίνετε και οι τρεις θα συναντήσουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δύο τρεις ακόμη και θα έχουμε στο τέλος υπουργικό συμβούλιο της αμερικανικής κυβέρνησης επί ελληνικού εδάφους!

Για τις έρευνες υδρογονανθράκων από τη Chevron, το Μαξίμου έχει δώσει σαφείς κατευθύνσεις για επίσπευση των διαδικασιών, ώστε οι πρώτες γεωφυσικές έρευνες να ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Δεν είναι όμως μόνο το ζήτημα του αμερικανικού πολυεθνικού κολοσσού. Αμερικανικό LNG, Κάθετος Διάδρομος και…λιμάνια έχει το μενού.

Χθες παρουσιάστηκε το φιλόδοξο πρόγραμμα για τη λειψυδρία. Καταρχήν χαίρομαι που η κυβέρνηση κινητοποιήθηκε για το θέμα. Όταν το γράφαμε πριν μερικές εβδομάδες έσπευσαν κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες να διαψεύσουν τα ... αδιάψευστα. Οι διοικήσεις των εταιρειών νερού από την πλευρά τους θα ήθελαν να δουν μια αύξηση στα τιμολόγια, που παραμένουν σταθερά εδώ και καιρό. Το θέμα – προς ώρας- παραπέμφθηκε στις καλένδες. Αυτό έλειπε. Εκλογές έρχονται!

Ο Ανάλγητος