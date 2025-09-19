Στις εκλογές με δελτίο νερού;

Το νερό που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στη διάθεση της ΕΥΔΑΠ για τους κατοίκους της πρωτεύουσας αρκεί για ένα χρόνο! Οι ανάγκες των Αθηναίων είναι περίπου 420 εκ. κυβικά και στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ υπάρχει αυτή ακριβώς η ποσότητα. Θα μας πείτε ότι τον χειμώνα θα βρέξει. Ναι, αλλά πριν 3 χρόνια οι ταμιευτήρες είχαν 1.070 εκ. κυβικά. Θα διψάσουμε, λοιπόν, όπως πάνε τα πράγματα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πάμε το 2027 στις κάλπες με δελτίο νερού. Στο ένα χέρι το δελτίο νερού και στο άλλο το... ψηφοδέλτιο. Δεν είναι καλός συνδυασμός.

Θα μου πείτε τι έχει κάνει η ΕΥΔΑΠ. Μπορεί να έχει κάνει και να μην το ξέρουμε, αλλά απέχουμε πολύ λίγο από το σημείο μηδέν. Να πούμε, όμως, ότι ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος! Αν βγείτε στον δρόμο και ρωτήσετε τους περαστικούς, θα σας κοιτάξουν σαν να είστε τρελός. Όταν, λοιπόν, σκάσει το πρόβλημα οι πολίτες θα αιφνιδιαστούν, θα νιώσουν ότι τους έχουν κοροϊδέψει. Και δεν είναι μόνο το θέμα της πληροφόρησης. Μια καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού θα βοηθούσε στον περιορισμό της κατανάλωσης. Μόνο έτσι μπορεί να κερδηθεί χρόνος. Διότι οποιαδήποτε άλλη λύση θα χρειαστεί χρόνο και χρήματα, που στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρουμε αν υπάρχουν. Ο χρόνος, αλλά και τα χρήματα.

Και από ποιον θα ζητήσουν τότε ευθύνες οι πολίτες; Από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ; Δεν νομίζουμε! Βλέπουμε διαδηλώσεις έξω από το Μαξίμου και έξω από το γραφείο του Σταύρου Παπασταύρου. Δεν θα μπορεί κάποιος να επικαλεστεί την κλιματική αλλαγή. Όχι γιατί αυτή δεν υπάρχει, αλλά διότι το πρόβλημα είναι εδώ και φωνάζει τα τελευταία τρία χρόνια.

Το πρόβλημα του νερού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι μόνο για την Αττική. Η μεταφορά νερού με πλοία κάνει πλούσιους μόνο τους εφοπλιστές που τα έχουν! Η λύση βρίσκεται στην αφαλάτωση και σε αυτό βοηθάει η πρόοδος της τεχνολογίας. Αλλά κι εκεί έχουμε καταφέρει να διατηρήσουμε ένα ιδιότυπο καθεστώς ασάφειας. Ποιος θα δώσει τις άδειες και με τι διαδικασία, πώς θα εξασφαλίσει ο επενδυτής τα χρήματά του. Όλα χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις και πολιτική βούληση.

Για να μην είμαστε άδικοι, έχουμε ακούσει κάποιες φορές ότι τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα ασχολήθηκαν με το θέμα του νερού. Αυτό το ακούσαμε. Το παρακάτω δεν μάθαμε. Και είναι καιρός να μας πει κάποιος αν υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο. Για να μην πούμε το νερό νεράκι. Σκεφτείτε στους δρόμους να βγαίνουν μαυραγορίτες να μοιράζουν νερό στους διψασμένους και εξοργισμένους πολίτες με το τσίγκινο το ποτηράκι. Και μάλιστα την ημέρα των εκλογών. Γι αυτό σας λέω αξιότιμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Κάντε κάτι όσο είναι καιρός.

Θανάσης Μαυρίδης

