Μέτρα στήριξης: Οι πολίτες πάνε... «ταμείο»

«Καθαρό» διάδρομο για την επόμενη χρονιά, ώστε να επικεντρωθεί το κυβερνητικό αφήγημα στο πεδίο της οικονομίας, συνεχίζοντας τις πολιτικές στήριξης των εισοδημάτων, επιδιώκει το Μέγαρο Μαξίμου, εκτιμώντας ως πρώτο βήμα ότι από τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να «αποτυπώνονται» στα οικονομικά των νοικοκυριών τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Προϋπόθεση για να αλλάξει η ατζέντα και να πιστωθεί η κυβέρνηση το όποιο θετικό αντίκρυσμα, είναι να έχουν μπει σε τροχιά εξομάλυνσης «υποθέσεις», που της έχουν στοιχίσει πολιτικά, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - όπου αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η Εξεταστική Επιτροπή, η δικαστική διερεύνηση και η διαδικασία υπαγωγής του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, με τον «πονοκέφαλο» να εστιάζεται στις καθυστερήσεις πληρωμών και τις αντιδράσεις των αγροτών - και η τραγωδία των Τεμπών, όπου το επόμενο κεφάλαιο θα «ανοίξει» με την έναρξη της δίκης τον Μάρτιο.

Στο κυβερνητικό επιτελείο, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το βασικό “επίδικο” για κάθε κυβέρνηση και κάθε εκλογική αναμέτρηση, είναι τα θέματα της οικονομίας, όπου εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια, μπορεί σε μακροοικονομικό επίπεδο το πρόσημο να είναι θετικό, οι πληθωριστικές πιέσεις, όμως, σε βασικά είδη, που επιμένουν, αναδεικνύουν την ακρίβεια στο νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες. Με τον πρωθυπουργό να δηλώνει επανειλημμένως ότι «η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων», όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το 2026, το βάρος θα πέσει από την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Η κυβέρνηση αναμένει, κατά μία έννοια, οι πολίτες να πάνε... ταμείο. Στα τέλη Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά, η επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές, τον Δεκέμβριο οι συνταξιούχοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ, ενώ η συζήτηση στη Βουλή επί του προϋπολογισμού, θα οδηγήσει εκ νέου την πολιτική αντιπαράθεση στην οικονομία, λίγο πριν τον Ιανουάριο, οπότε τίθεται σε εφαρμογή η νέα φορολογική κλίματα, που θα αποφέρει άμεσα αυξήσεις στις αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων.

Με δεδομένο ότι οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν σχεδόν στο σύνολο των φορολογουμένων - μισθωτούς και συνταξιούχους, ιδιαίτερα τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους έως 30 ετών, ενστόλους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών - στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι το επόμενο τρίμηνο θα αποτελέσει την απτή απόδειξη για την υλοποίηση όσων έχουν παρουσιαστεί ως κεντρική δέσμευση της τετραετίας, τη βούληση να φθάσει, δηλαδή, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε κάθε νοικοκυριό.

Ήδη η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει συνέχεια σε αυτή την πολιτική, προϊδεάζοντας για επιπλέον μέτρα, που προγραμματίζονται το 2026, με ορόσημο και πάλι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με στελέχη της να επαναλαμβάνουν ότι κάθε δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας θα επιστρέφεται στους πολίτες.

Κομβικά θεωρούνται τα στοιχεία των επόμενων μηνών, σε ό,τι αφορά τόσο στον ρυθμό ανάπτυξης, όσο και στο πλεόνασμα, ώστε να διασφαλιστεί το «παράθυρο» για νέα μόνιμα μέτρα, που θα ενισχύουν περαιτέρω τα εισοδήματα. Η κυβέρνηση είχε ασκήσει έντονη κριτική στην πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για επιστροφή του 13ου μισθού στην παρούσα συγκυρία, με το σενάριο, ωστόσο, να παραμένει πάντα στο τραπέζι για το μέλλον, αναλόγως των οικονομικών δεδομένων.

Η αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους για τα θέματα της οικονομίας αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού, τον Δεκέμβριο στη Βουλή. Σε αυτή τη διαδικασία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το στίγμα των προθέσεών του για το επόμενο έτος, με το οποίο ουσιαστικά θα «κλείσει» ο δεύτερος κυβερνητικός κύκλος της Νέας Δημοκρατίας, πριν η χώρα οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές.

Παράλληλα, επιδίωξη παραμένει ο περιορισμός των ανατιμήσεων στην αγορά, με τις παρεμβάσεις του αρμόδιου υπουργείου να συνεχίζονται. Ενόψει των χειμερινών μηνών, το «στοίχημα» επικεντρώνεται στις τιμές πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου και ρεύματος, με κυβερνητικά στελέχη να απορρίπτουν ως fake news τα περί «ακριβότερου ρεύματος» στην Ελλάδα.

Όπως υπογραμμίζουν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε όρους αγοραστικής δύναμης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, κυμάνθηκε κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και της ΕΕ, με τη χώρα να κατατάσσεται στην 11η θέση ανάμεσα στους 27.

Υπενθυμίζουν, δε, ότι κατ’ αναλογία του ΑΕΠ, η Ελλάδα έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για τη στήριξη της ενεργειακής και της πληθωριστικής κρίσης, αξιοποιώντας πόρους από την φορολόγηση υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας.

Το επόμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να επανέλθει και σε ρυθμούς περιοδειών, επιδιώκοντας να «βγει μπροστά» και να επικοινωνήσει ο ίδιος το κυβερνητικό έργο, θέτοντας σταδιακά και τα διλήμματα της επόμενης ημέρας. Πρώτος σταθμός, την ερχόμενη εβδομάδα η Κομοτηνή.