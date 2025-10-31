Reuters, WSJ, Washington Post

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στην Καραϊβική, καθώς πληροφορίες που διακινήθηκαν την Παρασκευή, θέλουν τις ΗΠΑ να έχουν κυκλώσει με πλοία τη Βενεζουέλα και να έχουν «κλειδώσει» τους στόχους τους στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε την Παρασκευή τα σενάρια αυτά, την ίδια ώρα που υπάρχουν αναφορές ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχει ζητήσει βοήθεια από Ρωσία, Κίνα και Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυξήσει σημαντικά την στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική τους τελευταίους μήνες, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Αυτή η παρουσία θα επεκταθεί σημαντικά τις επόμενες εβδομάδες με την άφιξη του αεροπλανοφόρου και της συνοδευτικής ομάδας μάχης «Gerald Ford».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι η κυβέρνησή του θα πραγματοποιήσει επιθέσεις σε στόχους σχετιζόμενους με τα ναρκωτικά εντός της Βενεζουέλας.

Αλλά την Παρασκευή, όταν ρεπόρτερ τον ρώτησαν στο Air Force One αν οι δημοσιεύσεις που ανέφεραν ότι εξετάζει επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας ήταν αληθείς, ο Τραμπ είπε: «Όχι».

Wall Street Journal: Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Βενεζουέλας

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει «κλειδώσει» στόχους για στρατιωτικά χτυπήματα στη Βενεζουέλα, εστιάζοντας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών και με την Ουάσινγκτον να θέλει να πιέσει προς παραίτηση τον πρόεδρο της χώρας, Νικολά Μαδούρο, εφόσον δοθεί το πράσινο φως για τις επιθέσεις.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως αν και ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση σχετικά με την εντολή για χερσαίες επιθέσεις «μια πιθανή αεροπορική εκστρατεία θα επικεντρωθεί σε στόχους που βρίσκονται στο σταυροδρόμι των συμμοριών ναρκωτικών και του καθεστώτος Μαδούρο.

Ο Τραμπ και οι ανώτεροι σύμβουλοί του έχουν επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην αποσταθεροποίηση του Μαδούρο, καθώς ο αμερικανικός στρατός έχει επιτεθεί σε σκάφη που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό».

Η WSJ συμπληρώνει πως οι πιθανοί στόχοι που εξετάζονται περιλαμβάνουν λιμάνια και αεροδρόμια που ελέγχονται από το στρατό και φέρεται να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων ναυτικών εγκαταστάσεων και αεροδιαδρόμων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν γνώση των σχεδίων.

Οι αεροπορικές επιθέσεις σε στόχους εντός της Βενεζουέλας θα σηματοδοτούσαν μια σημαντική κλιμάκωση από τη μεριά των ΗΠΑ, με τις κινήσεις της Ουάσινγκτον μέχρι σήμερα να έχουν περιοριστεί σε αεροπορικές επιθέσεις εναντίον φερόμενων ναρκωτικών σκαφών.

Washington Post: Ο Μαδούρο ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Ιράν

Από την άλλη, σύμφωνα με την Washington Post, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο προσέγγισε τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν με σκοπό να ενισχύσει τις φθαρμένες στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας του και να ζητήσει βοήθεια, ζητώντας αμυντικά ραντάρ, επισκευές αεροσκαφών και ενδεχομένως πυραύλους.

Τα αιτήματα προς τη Μόσχα υποβλήθηκαν με επιστολή που απευθυνόταν στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και προοριζόταν να παραδοθεί κατά τη διάρκεια επίσκεψης ανώτερου συμβούλου στη ρωσική πρωτεύουσα αυτόν το μήνα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Μαδούρο συνέταξε επίσης επιστολή προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ζητώντας «διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση «των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας». Στην επιστολή, ο Μαδούρο ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να επιταχύνει την παραγωγή συστημάτων ανίχνευσης ραντάρ από κινεζικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο υπουργός Μεταφορών Ραμόν Σελεστίνο Βελάσκεθ συντόνισε πρόσφατα αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν, ενώ σχεδίαζε επίσημη επίσκεψη στην Τεχεράνη. Σε επικοινωνία του με Ιρανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι η Βενεζουέλα χρειάζεται «παθητικά συστήματα εντοπισμού», «παρεμβολείς GPS» και «οπωσδήποτε drones με εμβέλεια 1.000 χιλιομέτρων». Δεν είναι σαφές, ωστόσο, πώς αντέδρασαν το Πεκίνο και η Τεχεράνη στα αιτήματα του Καράκας.

Η Ρωσία, πάντως, εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή στήριξης του Μαδούρο. Την Κυριακή, ένα ρωσικό μεταγωγικό Ilyushin Il-76 —το οποίο περιλαμβάνεται στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ από το 2023 για συμμετοχή σε εμπορία όπλων και μεταφορά μισθοφόρων— προσγειώθηκε στο Καράκας ύστερα από μακρά πτήση πάνω από την Αφρική, ώστε να αποφύγει τον δυτικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με τα δεδομένα του Flightradar24. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή του Βενεζουελάνου προέδρου.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η Μόσχα είχε επικυρώσει νέα στρατηγική συνθήκη συνεργασίας με τη Βενεζουέλα. Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν, σύμφωνα με αναλυτές, πόσα έχει να χάσει η Ρωσία σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος Μαδούρο.