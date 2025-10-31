Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν απαντήσεις για τη στρατηγική «κατά των ναρκωτικών» εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Βενεζουέλα

Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας των ΗΠΑ δήλωσαν την Παρασκευή ότι ζήτησαν από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τη νομική αιτιολόγηση και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμη τις πληροφορίες που ζήτησαν.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά έχουν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αυξάνοντας τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας.

Σε μια σπάνια κομματική δράση σχετικά με τις επιθέσεις, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ και ο Δημοκρατικός Τζακ Ριντ ανακοίνωσαν ότι δεν είχαν λάβει τις πληροφορίες που ζήτησαν από την κυβέρνηση σχετικά με τη στρατηγική της για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών.

Ο Γουίκερ από το Μισισιπί, είναι ο πρόεδρος και ο Ριντ, από το Ρόουντ Άιλαντ, είναι ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην επιτροπή, η οποία εποπτεύει τον αμερικανικό στρατό. Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι οι στόχοι μετέφεραν ναρκωτικά, χωρίς να παρέχει αποδείξεις ή να εξηγήσει δημοσίως τη νομική αιτιολόγηση της απόφασης να επιτεθεί στα σκάφη αντί να τα σταματήσει και να συλλάβει όσους βρίσκονταν επάνω τους. Ο Τραμπ έχει επίσης διατάξει σημαντική στρατιωτική ενίσχυση στην Καραϊβική.

Ο Γουίκερ και ο Ριντ δήλωσαν ότι ζήτησαν «εντολές εκτέλεσης» σχετικά με τις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών σε επιστολή με ημερομηνία την 23η Σεπτεμβρίου. Και σε επιστολή της 6ης Οκτωβρίου, ζήτησαν οποιαδήποτε γραπτή γνώμη σχετικά με τη νομική βάση για αυτές τις επιχειρήσεις.

Οι νομοθέτες δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει τις ζητούμενες πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή. Το Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τραμπ αρνήθηκε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιθέσεων εντός της Βενεζουέλας, φαινομενικά αντιφάσκοντας με τα δικά του σχόλια της περασμένης εβδομάδας, εν μέσω εντεινόμενων προσδοκιών ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται σύντομα να επεκτείνει τις επιχειρήσεις.