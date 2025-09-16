Ποια είναι η μάρκα που πατάει γκάζι στην ανάπτυξη;

Η CUPRA κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να ξεπεράσει το ρόλο ενός τμήματος επιδόσεων της SEAT και να αναδειχθεί σε ένα ξεχωριστό brand με ιδιαίτερη σχεδιαστική ταυτότητα, σημαντικές πωλήσεις και καθαρό στρατηγικό προσανατολισμό προς την ηλεκτροκίνηση, αλλά και την οδηγοκεντρική προσέγγιση των μοντέλων, έχοντας πλέον εδραιωθεί ως μία από τις ταχέως αναπτυσσόμενες νέες μάρκες. Και αυτό έρχεται να το επιβεβαιώσει η παρουσίαση του πρωτότυπου Tindaya, των νέων εκδόσεων Tribe και του επερχόμενου ηλεκτρικού πόλης Raval.

Αφήνοντας πίσω το ρόλο του τμήματος επιδόσεων της SEAT, η CUPRA (από τις λέξεις Cup Racing) έγινε ένα ξεχωριστό brand με δικό του λογότυπο και στρατηγική, που επένδυσε στην αιχμηρή σχεδίαση και στην οδηγοκεντρική φιλοσοφία των μοντέλων της για να τοποθετηθεί ανάμεσα στις μαζικές και τις premium μάρκες. Στη γκάμα της σήμερα περιλαμβάνει μοντέλα όπως τα Leon/Leon Sportstourer, επανασχεδιασμένα και βελτιωμένα ως αυτόνομα CUPRA μοντέλα, το CUPRA Formentor, το πρώτο αυτοκίνητο που αναπτύχθηκε αποκλειστικά από τη μάρκα και το best seller της μέχρι σήμερα, το CUPRA Born το πρώτο 100% ηλεκτρικό της όχημα, το CUPRA Tavascan ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV coupe και το CUPRA Terramar, το σπορ SUV της μάρκας.

Με τον έναν ή το άλλο τρόπο, η CUPRA επιχειρεί να δημιουργήσει συναισθήματα προτείνοντας μια πιο δυναμική σχεδίαση που διακατέχεται από στοιχεία που παραπέμπουν σε υψηλή τεχνολογία και μοντέλα με υψηλή ποιότητα κατασκευής και κορυφαίο εξοπλισμό ασφάλειας/άνεσης. Εμείς θα σταθούμε περισσότερο στη σπορτίφ αίσθηση που αποπνέουν τα μοντέλα της λόγω της οδηγοκεντρικής φιλοσοφίας και των τονισμένων δυναμικών χαρακτηριστικών τους, που σε συνδυασμό με την αιχμηρή σχεδίαση έχουν οδηγήσει σε μια συνεχώς αυξητική πορεία πωλήσεων.

Σε μόλις επτά χρόνια, η CUPRA έχει λανσάρει επτά μοντέλα και πουλήσει περισσότερα από 800.000 οχήματα παγκοσμίως, έχοντας βάλει πλώρη και για τη μεγάλη αγορά των ΗΠΑ. Η ανάπτυξη της μάρκας είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακή, χωρίς να αυτή να περιορίζεται στις πωλήσεις, αλλά και στη δημιουργία Cupra Garages ανά τον κόσμο (πρόσφατα άνοιξε το 12ο στην καρδιά του Μάντσεστερ στην Αγγλία) και ενός ολόκληρου lifestyle γύρω από τη μάρκα.

Με ένα κύμα σημαντικών αποκαλύψεων στην πρόσφατη IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, η CUPRA δείχνει να πατάει περισσότερο το γκάζι της αναπτυξιακής της πορείας. Η μάρκα αποκάλυψε το εντυπωσιακό πρωτότυπο CUPRA Tindaya, παρουσίασε τις αποκλειστικές εκδόσεις Tribe και επιβεβαίωσε ότι η παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2026.

Tο πρωτότυπο CUPRA Tindaya με μήκος 4,72m ενσαρκώνει το όραμα της μάρκας και δείχνει την μελλοντική της σχεδιαστική γλώσσα. Το πρωτότυπο CUPRA Tindaya συνάδει με τον δραματικό χαρακτήρα του ομώνυμου ηφαιστείου, με έναν εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό που παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια ριζοσπαστική, αλλά απλή ιδέα: «No Drivers, No CUPRA».

Αίσθηση προκαλούν οι πόρτες ανοίγουν ανάποδα, ενώ δεν υπάρχει μεσαία μεσαία κολώνα. Η οροφή διαθέτει ένα στοιχείο σε σχήμα Υ που παραπέμπει σε σπονδυλική στήλη, ενώ στο πίσω μέρος το φωτεινό LED πάνελ αποκτά τρισδιάστατη μορφή. Κινείται από δύο ηλεκτροκινητήρες με συνδυαστική ισχύ 496 ίππων, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 4,1 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία, για την οποία δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες, εξασφαλίζει 300 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, ενώ ένας κινητήρας 1,5 TSI λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια παραγωγής ρεύματος, αυξάνοντας τη συνολική αυτονομία σε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο που αποτυπώνει στον μέγιστο βαθμό την οδηγοκεντρική φιλοσοφία της μάρκας, ενώ παράλληλα προσφέρει μια εμπειρία που ενισχύει το οδηγικό συναίσθημα.

Ανάλογα χαρακτηριστικά υπόσχoνται και οι Tribe εκδόσεις των Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar, που προσφέρουν ένα νέο concept εξατομίκευσης για πελάτες, που εκτιμούν τον εντυπωσιακό σχεδιασμό σε συνδυασμό με σύγχρονη βιωσιμότητα. Οι Tribe εκδόσεις εισάγουν ένα νέο εξωτερικό χρώμα -το Manganese Matt- καθώς και μοναδικά στοιχεία στο εσωτερικό, όπως τεχνολογία τρισδιάστατης πλέξης για τα bucket καθίσματα, βιολογικές βαφές για επιλεγμένα στοιχεία, όπως οι αεραγωγοί και το ταμπλό, και νέες ζάντες αλουμινίου που περιέχουν 20% ανακυκλωμένο υλικό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις εκδόσεις Tribe κάνοντας κλικ εδώ.