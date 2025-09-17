Ποιος προσφέρει επιδότηση ηλεκτροκίνησης διπλάσια της κρατικής & όφελος 10.000€

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Volvo εφαρμόζει ένα νέο κύκλο Επιδότησης Ηλεκτροκίνησης για όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της σουηδικής premium μάρκας, με τον καταναλωτή να έχει όφελος έως και 10.000 ευρώ συνυπολογισμένης και της κρατικής επιδότησης του Κινούμαι Ηλεκτρικά.

Όπως όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Volvo, έτσι και το EX30 είναι τώρα διαθέσιμο με όφελος έως €10.000 χάρη στην Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo, πρωτοβουλία που κάνει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα compact ηλεκτρικά SUV της αγοράς να έχει τιμή απόκτησης από μόλις 29.900 ευρώ.

Η συγκεκριμένη προσφορά της ελληνικής αντιπροσωπείας καλύπτει όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Volvo, αφορά συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και αποφέρει στον πελάτη συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Πρόκειται για συνδυαστικό όφελος που προκύπτει από την Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo, ύψους έως 7.000 ευρώ και την τρέχουσα επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά (3.000 ευρώ). Μάλιστα, η Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo είναι ανεξάρτητη από την κρατική επιδότηση και παρέχεται άμεσα στον πελάτη.

Ενδεικτικά, με την Επιδότηση Ηλεκτροκίνησης Volvo, το ΕΧ30 είναι τώρα διαθέσιμο από μόλις 29.900 ευρώ. Tο κυρίαρχο στις πωλήσεις premium «B-SUV» για το 2024 στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κινητήρα, συνδυάζει ιδανικά την εύκολη ηλεκτρική οδήγηση μέσα στην πόλη με τη δυνατότητα ταξιδιών σε μεγάλες αποστάσεις με μόνο μία φόρτιση.

Αναλόγως διαμορφώνονται οι τιμές και για τα άλλα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo, με το πολυχρηστικό SUV ΕΧ40 να ξεκινά από 39.712 ευρώ και το crossover EC40 με το κουπέ στυλ να κοστίζει από 46.848 ευρώ.

Οι ηλεκτρικές προτάσεις στην γκάμα της Volvo είναι πολλές και καλύπτουν τις περισσότερες επιθυμίες και ανάγκες, περιλαμβάνοντας προηγμένα συστήματα ηλεκτροκίνησης, πανίσχυρα και με εξαιρετικές τιμές αυτονομίας και χρόνων επαναφόρτισης, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τη σταθερή πρωτοπορία της Volvo στην προστασία των επιβατών, την άνεση, το κομψό, χρηστικό σκανδιναβικό design και το κύρος που αποπνέει κάθε μοντέλο της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Επίσημους Διανομείς Volvo και στο www.volvocars.gr.