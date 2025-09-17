Σταύρος Αναγνωστόπουλος

Το λέγαμε, το διεκδικούσαμε, το πετύχαμε. Με δουλειά, επιμονή και τεκμηριωμένες προτάσεις, ένα διαχρονικό αίτημα για τον Δήμο Χαλκηδόνος γίνεται πραγματικότητα. Ο Δυτικός Προαστιακός Σιδηρόδρομος ξεκινά, και μαζί του ξεκινούν και έργα που αλλάζουν τη φυσιογνωμία της περιοχής μας.

O Δήμος μας μπαίνει επιτέλους σε τροχιά ουσιαστικής ανάπτυξης μέσω σημαντικών έργων υποδομής. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επιβεβαιώνουν ότι τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις μας γίνονται πράξη.